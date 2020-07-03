Рим, 3 июля, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini и компания The Italian Sea Group представили катер в стиле супергибрида Lamborghini Sian под названием Tecnomar 63. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Пресс-служба Lamborghini Катер Tecnomar 63

Tecnomar 63 имеет угловатый профиль и Y-образные огни в передней части корпуса. Дизайн палубы и рубки аналогичен интерьеру итальянского гибрида.

В движение судно приводят два движка MAN V12−2000 рабочим объёмом 24 литра каждый. Их суммарная мощность равна 4000 «лошадям». Агрегаты позволяют катеру набирать максимальную скорость в 111 км/ч.

Ожидается, что моторная яхта выйдет в ограниченной серии.

Ранее директор по маркетингу и коммуникациям компании Lamborghini Кати Басси заявила, что бренд отказался от участия в международных автосалонах в пользу собственных мероприятий.

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