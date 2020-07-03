Тула, 3 июля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Работа промышленных предприятий в период пандемии, а также предложения по поддержке промышленности обсуждались 2 июля на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность». Заседание в режиме видеоконцеренции провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность»

Участников заседания приветствовал помощник президента РФ Игорь Левитин. Он подчеркнул, что в период пандемии промышленные предприятия страны продемонстрировали готовность быстро перестраивать работу, чтобы обеспечивать людей всем необходимым.

Алексей Дюмин в своём выступлении отметил, что за прошедший год была проведена системная работа. Были определены барьеры и ограничения, препятствующие росту промышленности, — как в государственных компаниях, так и в частном крупном и малом бизнесе. По результатам работы группы был разработан проект перечня поручений президента России, в который вошли 20 ключевых инициатив, одобренных рабочей группой и отработанных на площадке Минпромторга. Многие из них получили развитие, стали законопроектами, а некоторые вошли в общенациональный план восстановления экономики.

«Нам предстоит большая работа в условиях новых вызовов. Она уже началась. Правительство России подготовило проект общенационального плана по восстановлению экономики, в котором нашёл своё отражение и ряд инициатив, выработанных нашей рабочей группой», — сказал Дюмин.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что промышленность, как и все другие сферы экономики, прошла серьезные испытания: помимо борьбы с коронавирусом, удовлетворения ажиотажного спроса на продовольствие, большое внимание уделялось разработке общесистемных специализированных мер поддержки по отраслям.

«Большинство этих предложений одобрены на совещаниях у президента, председателя правительства и вошли в Общенациональный план по восстановлению экономики. И все они так или иначе ориентированы на решение оперативных и среднесрочных задач по нашим магистральным направлениям в промышленности», — отметил Мантуров.

В числе задач министр назвал поддержку спроса, как на открытом рынке, так и через госзакупки, минимизацию рисков инвестиционной паузы, а также реализацию программы по импортозамещению.

«Здесь мы уже имеем хорошие результаты в обеспечении технологической независимости отраслей. Теперь будем расширять эту работу, охватывая все уровни кооперации, включая материалы, комплектующие и конечные изделия», — сказал министр.

Также на заседании группы обсуждались вопросы актуализации перечня поручений президента по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» и предложениях по поддержке промышленности в современных экономических условиях.