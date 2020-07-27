18:08 16.07.2020

Ситуация с лесными пожарами в Югре непростая, но управляемая. База авиационной и наземной охраны лесов в регионе всегда была одной из самых сильных в России, отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании в Югре 16 июля.

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Читайте также: Министр назвал ситуацию с пожарами в Югре управляемой

Об этом: Глава Югры доложила об участии авиации в ликвидации лесных пожаров

Авиапатрулирование ведётся по маршрутам протяженностью свыше 9,5 тыс. км силами базы авиационной и наземной охраны лесов. Для мониторинга очагов природных возгораний применяются квадрокоптеры.

В авиапатрулировании, перебросе сил и средств, тушении задействовано 14 самолетов, девять вертолётов, из которых четыре оборудованы водосливными устройствами. Работает отряд парашютистов-десантников.

В Югре на ликвидации лесных пожаров широко используется авиация. Об этом сообщила 16 июля глава ХМАО Наталья Комарова на совещании с участием федеральных министров Евгения Зиничева и Дмитрия Кобылкина .

Подробности в материале: В Челябинской области осложняется ситуация с природными пожарами

За последние сутки в регионе произошло 28 возгораний. Самое крупное было отмечено в Челябинском военном лесничестве, оно охватило 70 гектаров. И если ещё недавно были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то теперь 39 с четвёртым и четыре с пятым.

В Челябинской области ухудшается обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Читайте подробнее: В Челябинской области деревню спасли от пожара

Пламя полыхало в Октябрьском лесничестве и распространилось на 42 гектара, а затем перешло в стадию верхового пожара. Огонь был в полутора километрах от деревни. Но пожарные смогли отстоять населённый пункт.

В Челябинской области крупный пожар угрожал населённому пункту Журавлиное. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В Екатеринбурге 16 июля была зафиксирована самая высокая за весь период наблюдений температура воздуха. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Об этом: В Якутии нет угрозы от лесных пожаров населённым пунктам

В Якутии 17 июля тушат 41 лесной пожар, 18 из них локализованы.

Подробности в материале: В Бурятии вторую неделю тушат пожар в нацпарке

Пожарные и сотрудники лесной охраны продолжают борьбу с пожаром на территории Забайкальского национального парка в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, к утру 17 июля пройденная огнём площадь достигла 1456 га.

По их словам, общая площадь горения составила около 54 гектаров. В результате опасных метеоявлений, установившихся в регионе, с 10 июля на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

«Засуха началась ещё весной, когда на территории края создались неблагоприятные метеоусловия, обусловленные сухой, жаркой и ветреной погодой, отсутствием осадков, что, в свою очередь, привело к резкому всплеску природных и ландшафтных пожаров. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были вынуждены работать в усиленном режиме. Но и летом, с появлением зеленой травы, ситуация значительно не улучшилась. Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз», — поясняют спасатели.

На территории Алтайского края установилась аномальная жара, не совсем характерная для региона. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

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В тушении крупного пожара задействована авиация Минобороны РФ. Сброс воды осуществляют два самолета ИЛ-76.

Площадь, пройденная огнем, составляет 400 га, на 300 га огонь удалось локализовать. В настоящее время площадь активного горения составляет 100 га.

В Ташлинском районе Оренбургской области в районе населенного пункта Раннее горит лесной массив. Пожар тушат уже 18 часов, сообщает ГУ МЧС по региону.

Второй день тушат пожар в селе Иртек. Огнем повреждены один неэксплуатируемый дом и семь надворных построек по улице Лесная.

С 16 июля горит лес возле населенного пункта Раннее. «Ситуация находится под контролем, угроза населенным пунктам отсутствует», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Ташлинском районе Оренбургской области бушует два крупных пожара. Веден режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Об этом: В Оренбуржье за сутки зафиксировано 16 природных пожаров

В Оренбургской области сократилась число лесных пожаров, но их разрушительный масштаб более серьезный по сравнению с 2019 годом. С начала 2020 года в регионе зафиксировано 73 лесных пожара на общей площади 1516 га (для сравнения: за этот же период 2019 года — 150 пожаров на 948,59 га).

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В Новосибирской области сохраняется жаркая погода, и многие жители региона свое свободное время проводят на открытом воздухе. Массовый выезд горожан на дачи и за город на пикники с шашлыками, как правило, провоцирует осложнение пожарной обстановки, подчёркивают в ГУ МЧС по региону.

С начала пожароопасного периода в ХМАО зарегистрировано 210 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 20 546,58 га.

В Югре на утро 17 июля действует 25 лесных пожаров на площади 14 039 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

На утро 17 июля в Красноярском крае зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 11,6 тыс. га. Возгорания действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Три пожара локализовано.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки? 16.07.2020? в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем? 10 332 га. Лесные пожары ликвидированы в республиках Карелия, Башкирия, Марий Эл, Саха (Якутия), Бурятия, Удмуртия, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской, Кировской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Амурской, Магаданской, Оренбургской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, Ханты-Мансийском автономном округе.

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По сообщению пресс-службы ведомства, запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них на автомашинах был продлен из-за повышенной пожарной опасности.

Запрет на пребывание в лесах продлили по 26 июля текущего года в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

— 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 1 га (Свердловская область — МО г. Екатеринбург).

— 3 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 90 га (Республика Башкортостан — ГПЗ «Башкирский», Южно-Уральский ГПЗ);

— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 800 га (Красноярский край — ГПЗ «Тунгусский»);

— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1456 га (Республика Бурятия — НП «Забайкальский);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади менее 1 га (Кировская область);

— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Пермский край);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Курганская область);

— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 20 га (Челябинская область);

— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Тюменская область);

— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 30 га (Омская область);

— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 га (Волгоградская область);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 50 га (Камчатский край);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 80 га (Хабаровский край);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 90 га (Магаданская область);

— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 351 га (Республика Башкортостан);

— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 463 га (Оренбургская область);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 573 га (Ульяновская область);

— 43 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1180 га (Республика Саха (Якутия));

— 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1458 га (Свердловская область);

— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1530 га (Чукотский АО);

— 24 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2701 га (Красноярский край);

— 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2878 га (Забайкальский край);

— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7288 га (Иркутская область);

— 24 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 8750 га (Амурская область);

— 25 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 900 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА));

На 00:00 мск 17.07.2020 г. на территории Российской Федерации действовало 203 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 43 750 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

В Ташлинском районе Оренбургской области возле населенного пункта Раннее продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в случае ухудшения обстановки подготовлено три автобуса для эвакуации населения в пункт временного размещения.

Об этом: В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня, 17 июля, отменён особый противопожарный режим в Забайкальском крае . Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, несмотря на снятие ограничений, необходимость соблюдения мер безопасности сохраняется.

Больше всего пожаров-отказников по-прежнему находится в Якутии.

Всего на 17 июля действовало 211 таких очагов на площади, пройденной огнем, 385 885 га. Работы по их тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана », за последние сутки в России увеличилось как число пожаров, которые не тушат из соображений экономической нецелесообразности, так и их общая площадь.

Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации (Лесной кодекс Российской Федерации — ст. 83).

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8−800−100−94−00.

Читайте также: В Башкирии третьи сутки тушат лесной пожар

По его словам, в Узянском лесничестве уже третьи сутки полыхает пожар, сообщение о котором поступило утром 15 июля.

С лесным пожаром третьи сутки борются в Башкирии. Об этом 17 июля сообщил глава Администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Читайте подробнее: В Башкирии вспыхнул пожар в природном заповеднике

Пожар вспыхнул в государственном природном заповеднике Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В Югорске и Советском усилена группировка сил и средств МЧС России по борьбе с природными пожарами. 86.mchs.gov.ru

18:42 17.07.2020

В Югре по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов организованы процессуальные проверки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В ведомстве напомнили, что 16 июля 2020 года наблюдалось горение леса на площади около 60 га в Советском районе на территориях, прилегающих к городам Советский и Югорск, а также на площади около 1380 га в Кондинском районе около города Урай. В результате пожаров уничтожено более 1400 га лесного массива.

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Сейчас проверяются действия спасателей и должностных лиц, ответственных за полную ликвидацию очагов возгорания.

Читайте подробнее: Следователи Югры ищут виновных в масштабных природных пожарах

22:05 17.07.2020 С лесными пожарами в Сибири борются в том числе при помощи искусственного вызывания осадков. Об этом 17 июля рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Работы уже завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, а также к ним приступили в Забайкальском крае. По ее словам, площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона 2020 года на 21% меньше, чем в прошлом году.

05:01 18.07.2020 Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 113 природных пожаров на территории около 9,2 тыс. га, сообщили 18 июля в пресс-службе Авиалесоохраны. Читайте подробнее: В России за сутки ликвидировано 113 природных пожаров

08:40 18.07.2020 В Югре по состоянию на утро 18 июля 2020 года действует 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 13 452,10 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Напомним, 17 июля в ХМАО площадь природных пожаров составляла 14 039 га. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 218 лесных пожаров общей площадью 22 503,88 га. Для сравнения: в 2019 году на 18 июля в лесах региона произошло 95 пожаров площадью 1870,48 га, в 2018 году — 83 пожара площадью 2462,12 га. Подробности в материале: В Югре бушуют пожары на территории шести лесничеств

07:02 19.07.2020 В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень». К утру 19 июля борьбу с огнём ведут 25 человек. 11 из них — это сотрудники заповедника, а остальные — взвод военнизированной горно-спасательной части Североуральска. Идут работы по нижней кромке пожара, ожидается облёт вертолётом. Читайте подробнее: На Урале горит заповедник «Денежкин камень»

08:48 19.07.2020 В Югре по состоянию на утро 19 июля 2020 года действует 21 природный пожар общей площадью 14 254,6 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. В ликвидации пожаров задействовано 632 сотрудника Авиалесоохраны Югры и 16 единиц техники. Напомним, 18 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров на площади 13 452,10 га, а 17 июля площадь горения составляла 14 039 га. С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 230 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 25 782,18 га. Подробности в материале: В Югре лесными пожарами охвачены пять районов

09:33 19.07.2020 В Ташлинском районе Оренбурга области локализовали лесной пожар на площади 500 га, сообщает 19 июля ГУ МЧС по региону. С крупным пожаром между сёлами Раннее и Иртек борются с 16 июля. В районе действует режим ЧС. Подробности в материале: В Оренбуржье локализовали крупный лесной пожар

20:56 19.07.2020 Заповедник «Денежкин камень» в Свердловской области после пожара. denkamen.ru

05:37 20.07.2020 Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» в Свердловской области достигла уже 5,5 гектара. Об этом сообщили журналистам в учреждении. Из-за значительной удалённости источников воды тушение идёт медленнее, чем нужно. Вертолёт «Ми-8» трижды сбрасывал воду, и это значительно облегчило ситуацию. Однако после 12:00—13:00 по местному времени тушение приходится приостанавливать, так как кромки раздуваются ветром, а это опасно для людей, кроме того, у борцов с огнём не остаётся сил ходить за водой за три километра. Подробности в материале: На Урале площадь пожара в заповеднике достигла 5,5 гектара

07:02 20.07.2020 Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии удалось локализовать на площади 2320 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Читайте также: Лесной пожар в Забайкальском нацпарке локализован

07:54 20.07.2020 Системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях проверят в Омской области, сообщили ИА REGNUMв правительстве региона. 22 июля с 10:00 до 10:05 по местному времени в Омской области запустят электросирены с серией речевых сообщений: «Внимание! Проверка системы оповещения».

08:08 20.07.2020 Пожар в заповеднике локализовали в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели организовали встречное сжигание горючих материалов на пути пожара. Об этом: В Башкирии локализовали пожар в природном заповеднике

08:16 20.07.2020 На утро 20 июля в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на площади менее 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Читайте также: В Красноярском крае действует три лесных пожара

08:51 20.07.2020 В Новосибирской области 20 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30 °С и выше. До 21 июля местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса. Читайте подробнее: Аномальная жара не уходит из Новосибирска

09:10 20.07.2020 В Свердловской области площадь пожара на территории заповедника «Денежкин камень» достигла 5,7 га. Об этом сообщает региональное управление МЧС. 19 июля вертолёт Ми-8 МЧС сбросил на очаги 30 тонн воды, было выполнено шесть сбросов. Это дало возможность уменьшить площадь активного горения. Читайте также: Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» достигла 5,7 га

09:26 20.07.2020 Жара до 37 градусов прогнозируется на территории Сочи 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Синоптики предупреждают, что 20 июля на территории города ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37-ми градусов выше нуля», — говорится в сообщении. Об этом: В Сочи предупредили о 37-градусной жаре

09:37 20.07.2020 Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике планируют полностью ликвидировать 22 июля в Башкирии. Об этом 20 июля сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на совещании в правительстве. По его словам, больше всего природных пожаров было выявлено в Учалинском районе (23 возгорания), а в Белорецком и в Зилаирском районах было зафиксировано по 18 пожаров. Об этом: Пожар в Башкирском природном заповеднике планируют ликвидировать к 22 июля

09:39 20.07.2020 В Илекском районе Оренбургской области во второй половине дня 19 июля возник пожар на ржаном поле, сообщает ГУ МЧС по региону. В селе Димитрово огонь уничтожил 70 гектаров сельхозугодья. Пожар тушили пять часов. Читайте также: В Оренбуржье сгорело поле ржи

09:46 20.07.2020 В Югре по состоянию на утро 20 июля 2020 года зарегистрировано действует 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов. Площадь лесных пожаров остаётся практически неизменной. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29 878,13 га. Для сравнения, в 2019 году на 20 июня площадь лесных пожаров составляла 2138,98 га, в 2018 году — 2730,37 га. Подробности в материале: В Югре продолжают гореть леса на площади более 14 тыс. гектаров

10:19 20.07.2020 В Ульяновской области спасатели за сутки четыре раза выезжали на тушение сухой травы, семь раз тушили возгорание мусора. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара

11:39 20.07.2020 В Миасском городском округе Челябинской области действует режим ЧС. Причиной стали природные пожары, сообщает пресс-служба мэрии. Режим введён с 12:00 по местному времени 19 июля. За сутки на территории округа на площади 80 га произошло 12 пожаров. Читайте подробнее: Под Челябинском ввели режим ЧС из-за пожаров

11:46 20.07.2020 За выходные обстановка с лесными пожарами-отказниками в России ухудшилась. Как сообщает сегодня, 20 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в стране зарегистрировано 166 таких очагов на площади 333 887 га. Подробности в материале: В России горит более 333 тысяч гектаров леса, который никто не тушит

12:13 20.07.2020 Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила 20 июля на совещании с преьмер-министром, что в России с начала года возникло свыше 9 тысяч лесных пожаров. Их площадь составила 1,2 млн га.

12:15 20.07.2020 В 100% возгораний, вызвавших в 2020 году лесные пожары в России, виноват человеческий фактор, сообщила 20 июля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

12:20 20.07.2020 На регионы Дальнего Востока приходится более 80% всех лесных пожаров, наиболее сложная ситуация в трех субъектах РФ. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания правительства РФ. Читайте подробнее: В России в пожарах горят 19 регионов

12:23 20.07.2020 Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока является сложной. Об этом заявил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых из них уже введен режим ЧС», — сказал Мишустин. Читайте также: Мишустин назвал сложной ситуацию с лесными пожарами

12:52 20.07.2020 С начала 2020 года на территории России в огне лесных пожаров оказались 1,2 млн гектаров. Об этом 20 июля сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства России. По её данным, в России вспыхнуло более 9 тыс. лесных пожаров общей площадью 1,2 млн гектаров. Читайте подробнее: Абрамченко: огонь лесных пожаров в РФ прошёл 1,2 млн гектаров

13:10 20.07.2020 Постоянный контроль за решением вопросов, связанных с борьбой с лесными пожарами, поручен вице-премьеру Виктории Абрамченко. Об этом заявил 20 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями. «Вас, Виктория Валериевна, прошу координировать эту работу, держать на постоянном контроле», — заявил премьер-министр. Об этом: Мишустин поручил Абрамченко контроль за борьбой с лесными пожарами

14:24 20.07.2020 Управление МЧС Коми предупреждает, что 21 июля в Прилузском и Койгородском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность — пятого уровня. В МЧС призвали людей ограничить посещение лесов и не въезжать в лес на автомобилях.

14:30 20.07.2020 Оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, 5-й класс пожарной опасности лесов сохранится с 21 июля по 27 июля. Подробности в материале: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень опасности

14:53 20.07.2020 Природный пожар в Алтайском крае. 22.mchs.gov.ru

21:41 20.07.2020 В Ростове-на-Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность, в связи с чем горожан призывают к строгому соблюдению противопожарной безопасности. По теме: Ростовчан предупредили о чрезвычайной пожароопасности

05:11 21.07.2020 Генпрокуратура РФ с учётом сложной обстановки с лесными пожарами поручила региональным прокурорам усилить надзор за исполнением законов в сфере пожаротушения. Читайте подробнее: Генпрокуратура принимает в регионах комплекс мер по тушению лесных пожаров

06:00 21.07.2020 В Баргузинском районе Бурятии снят режим ЧС в связи с локализацией пожара в Забайкальском национальном парке и стабилизацией лесопожарной обстановки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, он действовал с 6 июля. Читайте подробнее: В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

06:45 21.07.2020 В Первомайском районе Оренбургской области идет борьба с крупным природным пожаром. Горение сухой травы и лесного массива происходит на площади 150 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: В Первомайском районе Оренбуржья произошёл крупный природный пожар

06:48 21.07.2020 В Первомайском районе Оренбургской области вечером 20 июля объявили режим ЧС. Причиной стал крупный природный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону. В десяти километрах от населенного пункта Ленинский горит сухая трава и лесной массив на площади 150 гектаров. Бороться с огнем пожарным помогает военная авиация. Подробности в материале: В Первомайском районе Оренбуржья из-за крупного пожара ввели режим ЧС

07:08 21.07.2020 В Якутии тушат 21 июля 26 лесных пожаров, восемь из них удалось локализовать. Читайте подробнее: В Якутии действует более 130 природных пожаров

07:24 21.07.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Об этом сообщили 21 июля в краевом минлесхозе. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили четыре лесных пожара

07:31 21.07.2020 Наземное тушение [aviales.ru]

08:41 21.07.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 103 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 17 283 га. Лесные пожары ликвидированы в Ленинградской, Архангельской, Самарской, Оренбургской, Иркутской, Курганской, Томской, Омской, Новосибирской, Свердловской, Амурской, Тюменской, Челябинской областях, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, республиках Карелия, Коми, Крым, Башкирия, Бурятия, Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО. Авиалесоохрана

09:52 21.07.2020 В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров. На утро 21 июля площадь действующих пожаров составила 18,5 гектаров, сообщается в сводке ГУ МЧС России по ХМАО. Грозы стали причиной действующих пожаров в Кондинском районе: в Карымском лесничестве огнём охвачено 5 га; Леушинском лесничестве — 6 га; Учинском — 5 га. В Советском районе действует пожар на 2,5 га в Арантурском лесничестве. Напомним, днём ранее, 20 июля, утром действовали 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га. Читайте также: В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров

10:07 21.07.2020 В Ташлинском районе локализован лесной пожар. Оренбургская область. 56.mchs.gov.ru

11:03 21.07.2020 На 00:00 мск 21.07.2020 г. на территории Российской Федерации действовало 129 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 20 404 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: — 19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 048 га (Ханты-Мансийский АО (Югра)); — 33 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 750 га (Свердловская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 255 га (Забайкальский край); — 26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 038 га (Республика Саха (Якутия)); — 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 751 га (Башкирия); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 705 га (Оренбургская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 296 га (Камчатский край); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 150 га (Тува); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 120 га (Челябинская область); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 86 га (Тюменская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 38 га (Томская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 га (Омская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 га (Карелия); — 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 10 га (Пермский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Красноярский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Псковская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Бурятия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади менее, пройденной огнем, 1 га (Архангельская область); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 320 га (Бурятия — НП Забайкальский); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 000 га (Р Башкирия — ГПЗ «Башкирский»); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 768 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 19 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА) — ГПЗ «Малая Сосьва»); — 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 8 га (Свердловская область — г. Екатеринбург). Авиалесоохрана

11:04 21.07.2020 Пилоты авиалесоохраны [aviales.ru]

11:41 21.07.2020 За последние сутки, 20 июля, площадь пожаров-отказников в России увеличилась поти на 30 тыс гектаров. Как сообщает сегодня, 21 июля, ФБУ «Авиалесоохрана», в Сибири и на Дальнем Востоке действует 144 таких очага на площади 361 574 га. Работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прекращены в шести регионах. Больше всего пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности, бушует сейчас в Якутии (112 пожаров на площади 329 744 га). Далее следуют: Амурская область (12 пожаров на площади 11 938 га), Хабаровский край (пять пожаров на площади 9 768 га), Забайкальский край (семь пожаров на площади 4 710 га), Иркутская область (семь пожаров на площади 5 364 га) и Чукотский автономный округ (один пожар на площади 50 га). Подробности в материале: В России увеличилась площадь пожаров-отказников

11:44 21.07.2020 На тушении 20 июля было задействовано 4119 человек, 695 единиц техники, 34 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 67 воздушных судов.

12:11 21.07.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 мск 21.07.2020 на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 144 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 361 574 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе: — 112 пожаров на площади, пройденной огнем, 329 744 га (Саха (Якутия)); — 12 пожаров на площади, пройденной огнем, 11 938 га (Амурская область); — 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 9 768 га (Хабаровский край); — 7 пожаров на площади, пройденной огнем, 5 364 га (Иркутская область); — 7 пожаров на площади, пройденной огнем, 4 710 га (Забайкальский край); — 1 пожар на площади, пройденной огнем, 50 га (Чукотский автономный округ).

12:12 21.07.2020 По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, сообщает Аивалесоохрана.

12:12 21.07.2020 Сотрудники авиалесоохраны [aviales.ru]

12:51 21.07.2020 Класс пожарной опасности в лесах Томской области после прошедших дождей снизился и составил 1,5 балла. За минувшие сутки в регионе потушили два лесных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах на площади 6 гектаров. В Александровском и Каргасокском лесничествах продолжают действовать два возгорания. Читайте также: В Томской области с начала года произошло 133 лесных пожара

13:35 21.07.2020 Пожар в Башкирском государственном заповеднике локализован. 02.mchs.gov.ru

14:30 21.07.2020 По данным на 21 июля, режим ЧС введенв 8 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Ташлинском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии, в Миасском районе Челябинской области.

14:44 21.07.2020 Парашютисты-пожарные [aviales.ru]

17:03 21.07.2020 На территории Саратовской области с начала 2020 года произошло 5379 пожаров, в которых погибли 90 человек, еще 88 граждан получили различные травмы. Подробности в материале: В Саратовской области произошло более пяти тысяч пожаров

17:37 21.07.2020 Пожар в Башкирском государственном заповеднике локализован. Фото: 02.mchs.gov.ru

19:01 21.07.2020 В Тюменской области 22 и 23 июля по погодным условиям жары и засухи прогнозируется IV и V классы пожарной опасности. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса. Отмечается, что с начала июля в Тюменской области произошло 46 лесных пожаров на площади 244,4 га. Большинство из них возниклj по вине человека. Сегодня, 21 июля, на территории Тюменской области действует один природный пожар на площади 30 га. Читайте также: В Тюменской области ожидаются два пожароопасных дня

19:57 21.07.2020 Десантники-пожарные. Фото: aviales.ru

20:54 21.07.2020 В Миассе Челябинской области снят режим ЧС, который был введён 19 июля в связи с пожаром в Тургоякском лесничестве. Возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба мэрии. Общая площадь возгорания достигла примерно 120 гектаров. Ливневые дожди помогли потушить часть огня, но очаги всё равно оставались. Наконец, справились и с ними. Об этом: В челябинском Миассе сняли режим ЧС, введённый из-за пожаров

21:30 21.07.2020 Десантники-пожарные. Фото: aviales.ru

02:24 22.07.2020 Сотрудники лесных пожарных служб России потушили за сутки 96 природных пожаров, охвативших площадь в 20 932 гектара, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом: В РФ за сутки ликвидировали 96 лесных пожаров

06:14 22.07.2020 В Иркутской области, по данным на утро 22 июля, не обнаружено ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Подробности в материале: В Иркутской области зафиксировали отсутствие лесных пожаров

07:06 22.07.2020 В Ташлинском районе на борьбу с крупным лесным пожаром потребовалось пять дней. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону. Напомним, лесной массив между селами Иртек и Раннее загорелся во второй половине дня 16 июля. Пожар удалось локализовать 19 июля, а полностью ликвидировать — вечером 21 июля. Читайте подробнее: В Оренбуржье спустя пять дней потушили крупный лесной пожар

07:08 22.07.2020 Правительство РФ выделило Рослесхозу из резервного фонда средства на предоставление субвенций из федерального бюджета регионам РФ в размере 2 614 925,3 тыс. рублей, в том числе в размере 1 428 231,8 тыс. рублей на тушение лесных пожаров в стране на площади 4904,2 тыс. га. Об этом: Правительство выделило Якутии 480 млн рублей на тушение лесных пожаров

08:49 22.07.2020 На утро 22 июля в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 6 га в Богучанском районе. Подробности в материале: В Красноярском крае действуют пять лесных пожаров

08:52 22.07.2020 В Югре на утро 22 июля действуют 29 лесных пожаров площадью 9217,62 га на территории Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 272 лесных пожара общей площадью 31 351,49 га. Об этом: В Югре горят леса в восьми районах на площади 9 тыс. га

09:26 22.07.2020 Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Алтайского края на протяжении длительного времени, самым негативным образом повлияла на пожароопасную обстановку. Как сообщает сегодня, 22 июля, региональное ГУ МЧС, всего за последние сутки в регионе произошло 64 пожара, причём половина из них связана с ландшафтными возгораниями. Об этом: Резкое увеличение числа природных пожаров отмечено на Алтае

09:43 22.07.2020 110 лесных пожаров зарегистрировали с 20 апреля по 22 июля текущего года в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, при этом 51 пожар на территории лесного фонда возник из-за неосторожного обращения людей с огнем. А 45 пожаров начались от грозового разряда. Всего огонь прошел по площади 1899,4 га. Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали пять лесных пожаров

10:57 22.07.2020 Особый противопожарный режим продлён в северных районах Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

11:24 22.07.2020 Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике ликвидирован. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба главы республики. По сообщению пресс-службы ведомства, лесной пожар на этой территории был ликвидирован вечером 21 июля. Об этом: В Башкирии ликвидировали пожар в государственном природном заповеднике

11:47 22.07.2020 За последние сутки, 21 июля, общая площадь пожаров-отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока, сократилась почти на 6000 га. Как сообщает сегодня, 22 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», в стране действует 118 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 355 663 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По-прежнему больше всего таких очагов (93 пожара на площади 330 034 га) находится в Якутии. Подробности в материале: Общая площадь пожаров-отказников в России уменьшилась

11:55 22.07.2020 В Ульяновской области с 22 по 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность и жёлтый уровень погодной опасности. Читайте подробнее: В Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности

13:10 22.07.2020 Пожар в Башкирском государственном заповеднике локализован. 02.mchs.gov.ru

14:18 22.07.2020 Напомним, по данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введён в семи субъектах РФ: на всей территории Якутии, Красноярского края, в Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Первомайском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии.

14:23 22.07.2020 В Удмуртии в связи с установившейся дождливой погодой сняли запрет на посещение лесов жителями республики. Подробности в материале: В Удмуртии из-за дождей сняли запрет на посещение лесов

14:29 22.07.2020 В Удмуртии по состоянию на 21 июля произошло 14 лесных пожаров с начала сезона. Читайте также: В Удмуртии площадь лесных пожаров в 2020 году сократилась в четыре раза

15:14 22.07.2020 Парашютисты-пожарные [aviales.ru]

17:25 22.07.2020 Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 118 природных пожаров на общей площади 331 100,5 га. Угрозы перехода пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет. В зоне активного тушения действует 25 пожаров на площади 1066,5 га. В зоне контроля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда зафиксировано 93 природных пожара на площади 330 034 га. Наблюдение за пожарами в зоне контроля осуществляется с использованием спутниковых данных.

22:50 22.07.2020 Парашютисты-пожарные [aviales.ru]

06:59 23.07.2020 За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в Богучанском районе на общей площади 3,7 га. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара

08:05 23.07.2020 Волонтер, прибывший тушить лесной пожар, скончался в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети. По его словам, житель с. Серменево приехал тушить лесной пожар, который бушевал на хребте Крака. Подробности в материале: В Башкирии скончался волонтер, прибывший тушить лесной пожар

08:50 23.07.2020 На охрану лесов Бурятии от пожаров из федерального бюджета дополнительно выделено 237,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, решение принял президент страны Владимир Путин. Подробности в материале: На охрану лесов Бурятии от пожаров дополнительно выделили 238 млн

09:24 23.07.2020 Пожар в Красноярском крае. Цитата с сайта greenpeace.ru. Юлия Петренко Читайте также: Полыхающие леса Красноярского края сфотографировали с воздуха

09:46 23.07.2020 В Югре на утро 23 июля действуют 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 8026,7 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Днём ранее, 22 июля, в регионе было зафиксировано 9217,62 га горящего леса. Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО в 2020 году зарегистрировано 285 лесных пожаров общей площадью 32 929,59 га. Об этом: В Югре сокращается площадь лесных пожаров

10:08 23.07.2020 За последние сутки, 22 июля, общая площадь пожаров-отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока, сократилась на 1026 га. Также сократилось их количество и территория распространения. По-прежнему больше всего таких очагов (81 пожар на площади 334 643 га) находится в Якутии. Далее следуют: Хабаровский край (восемь пожаров на площади 14 460 га), Чукотский АО (один пожар на площади 5 484 га) и Камчатский край (один пожар на площади 50 га). Об этом: Пожары-отказники бушуют в четырёх регионах России

10:43 23.07.2020 В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара

12:28 23.07.2020 Все лесные пожары ликвидировали в Башкирии. Об этом 23 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети. По его словам, 22 июля были ликвидированы последние пожары, которые бушевали в Бурзянском и Белорецком районах. Согласно данным на вечер 22 июля пожаров в республике не зарегистрировано. Читайте также: Глава Башкирии сообщил о ликвидации всех лесных пожаров

14:28 23.07.2020 Комментарий по ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и фотографиями пылающего леса, опубликованными на сайте Greenpeace, появился 23 июля на сайте правительства региона. Читайте также: Красноярские власти прокомментировали фото пылающих лесов от Greenpeace

15:11 23.07.2020 Пожар в Башкирском государственном заповеднике локализован. 02.mchs.gov.ru

16:02 23.07.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4013 га. Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Самарской областях, республиках Карелия, Башкирия, Саха (Якутия), Бурятия, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском, Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях. Авиалесоохрана

16:38 23.07.2020 На 00:00 мск 23.07.2020 г. на территории Российской Федерации действовал 131 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 18 775 га, по которым проводились работы по активному тушению.

17:04 23.07.2020 Из них: - 29 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7686 га (Ханты-Мансийский АО (Югра)); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3800 га (Чукотский автономный округ); — 37 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1892 га (Свердловская область); — 29 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1516 га (Саха (Якутия); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 293 га (Камчатский край); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 242 га (Тува); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 71 га (Пермский край); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 45 га (Тюменская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 40 га (Магаданская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 га (Омская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 23 га (Оренбургская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Бурятия); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 га (Красноярский край); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 га (Коми); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 5 га (Алтайский край); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 га (Волгоградская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Ямало-Ненецкий автономный округ). — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2320 га (Бурятия — НП Забайкальский); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 747 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 23 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 га (Ханты-Мансийский АО (Югра) — ГПЗ «Малая Сосьва»); Авиалесоохрана

17:49 23.07.2020 Сотрудник авиалесоохраны в ходе учений [aviales.ru]

18:30 23.07.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 мск 23.07.2020 на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 91 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 354 637 га, по которому прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе: — 81 пожар на площади, пройденной огнем, 334 643 га (Саха (Якутия); — 8 пожаров на площади, пройденной огнем, 14 460 га (Хабаровский край); — 1 пожар на площади, пройденной огнем, 5 484 га (Чукотский АО); — 1 пожар на площади, пройденной огнем, 50 га (Камчатский край). Авиалесоохрана

18:36 23.07.2020 В южных регионах Приволжского федерального округа в период с 23 по 25 июля прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Подробности в материале: В южных регионах Поволжья вновь прогнозируют высокую пожароопасность

19:42 23.07.2020 В трёх регионах Уральского федерального округа до 25 июля ожидается высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Гидрометцентр. В частности, речь идёт о Свердловской области и Югре. Также обострение пожарной обстановки возможно на юге Тюменской области. Подробности в материале: Трём регионам Уральского ФО грозит чрезвычайная пожарная опасность

20:34 23.07.2020 Авиация МЧС России тушит лесной пожар. 66.mchs.gov.ru

21:14 23.07.2020 Режим ЧС введен в 7 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Первомайском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии.

21:55 23.07.2020 Введен особый противопожарный режим в54 субъектах Российской Федерации:на всей территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Омской областей, Ставропольского, Пермского, Красноярского краев, республик Карелия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтай, Крым, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого АО, в 3 муниципальных районах Калужской области, в 35 муниципальных районах Краснодарского края, в 1 муниципальном районе Республики Адыгея, в 1 муниципальном районе Северной Осетии, в 1 муниципальном районе Чеченской Республики, в 48 муниципальных районах Нижегородской области, в 11 муниципальных районах Пензенской области, в 22 муниципальных районах Тюменской области, в 10 муниципальных районах Челябинской области, в 9 муниципальных районах Иркутской области, в 17 муниципальных районах Бурятии, в 4 муниципальных районах Томской области, в 1 муниципальном районе Амурской области, в 3 муниципальных районах Камчатского края, в 5 муниципальных районах Магаданской области, в 16 муниципальных районах Республики Саха (Якутия), в 14 муниципальных районах Хабаровского края, в 2 муниципальных районах Чукотского АО, в 1 муниципальном районе города Севастополь.

22:19 23.07.2020 Тушение лесного пожара в Югре. 86.mchs.gov.ru

07:09 24.07.2020 На утро 24 июля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 24 га в Богучанском и Кежемском районах. Об этом: Лесные пожары действуют в двух районах Красноярского края

08:11 24.07.2020 За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в Богучанском и Кежемском районах на общей площади около 2 га. Как сообщили 24 июля в краевом минлесхозе, в тушении возгораний были задействованы 79 человек и семь единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли десять воздушных судов. По предварительным данным, причиной возгораний в Богучанском районе стали грозы, в Кежемском районе пожар возник по вине населения.

08:13 24.07.2020 От 90 до 480 млн рублей из резервного фонда для борьбы с лесными пожарами в 2020 году получат пять регионов России — Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Читайте также: Основные средства на борьбу с лесными пожарами направят в пять регионов РФ

09:12 24.07.2020 Официальная информация о лесопожарной ситуации в Югре. depprirod.admhmao.ru

09:29 24.07.2020 В Тюменской области запрещено посещать леса. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор. Запрет действует с 24 июля по 15 августа и касается целого ряда муниципалитетов, в том числе Тюмени, Тобольска и Ишима. Он не распространяется на лиц, чья трудовая деятельность обязывает их посещать леса. Об этом: Губернатор Тюменской области запретил посещать леса

10:31 24.07.2020 По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 24 июля на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 33 397 га, по которым проводились работы по активному тушению.

10:32 24.07.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 (мск) 24 июля на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда на территории Российской Федерации находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 61 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 380 579 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

10:58 24.07.2020 Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ — от 90 млн до почти 480 млн рублей — получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия, сообщает Рослесхоз.

12:06 24.07.2020 Обнадёживающая информация о распространении лесных пожаров в России опубликована сегодня, 24 июля, на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Речь идёт о значительном сокращении числа пожаров-отказников, действующих на территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 380 579 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Читайте также: Площадь действующих в России пожаров-отказников значительно сократилась

12:40 24.07.2020 В Пензенской области в период с 25 по 29 июля текущего года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, обусловленный сохранением в регионе высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Читайте также: В Пензенской области до конца июля прогнозируется высокая пожароопасность

12:52 24.07.2020 Счетная палата проверит расходование регионами федеральных средств на тушение лесных пожаров, заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

12:55 24.07.2020 Потушенные было лесные пожары могут вновь разгореться в Приангарье. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории ряда районов Иркутской области с 24 по 26 июля ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра. Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов. Читайте подробнее: В Приангарье не исключают повышения уровня пожарной опасности

13:58 24.07.2020 Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Режим ЧС в лесах в Красноярском крае ввели 2 июля. По состоянию на 24 июля в регионе зарегистрировано два лесных пожара на площади 10 га в Кежемском районе. Читайте также: В Красноярском крае снят режим ЧС в лесах

15:16 24.07.2020 Ликвидация пожара в Башкирском государственном заповеднике. 02.mchs.gov.ru

15:48 24.07.2020 Власти Башкирии окажут помощь семье 60-летнего Расуля Сафина. Волонтёр приехал тушить лесной пожар, однако к месту горения не добрался — не выдержало сердце.

16:27 24.07.2020 Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 30 гектаров, сообщает сайт заповедника. Продвижение пожара на решающем северном и северо-западном направлениях остановлено. Распространение продолжается преимущественно в восточном направлении. Работа вертолета позволила остановить пожар на решающем направлении и начать работы по локализации на других направлениях. Вдоль южной кромки создана минерализованная полоса.

17:21 24.07.2020 Пожар в заповеднике «Денежкин камень» (Свердловская область). Видео заповедника:

19:56 24.07.2020 В зависимости от характера распространения выделяют следующие виды лесных пожаров: — низовые (высота пламени 50−150 см, скорость распространения огня по нижнему ярусу леса — 0,5−5 км/ч, в ночное время скорость распространения ниже, чем в дневное); — верховые (следуют за низовыми при сильном ветре со скоростью 5−80 км/ч, пламя может подниматься на высоту 100−120 м); — подземные (возникают на участках с сухими торфяными почвами, скорость распространения медленная — 2−10 м в день, опасность состоит в глубине распространения пожара до минеральной (земляной) почвы, что существенно затрудняет процесс тушения).

20:29 24.07.2020 Пожарные машины тушат лесной пожар. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:20 24.07.2020 По данным Всемирной метеорологической организации ООН, температура в Сибири летом превышает нормы на десять градусов Цельсия. Она приводит к появлению и распространению лесных пожаров, а также способствует таянию льдов на побережье Ледовитого океана.

03:59 25.07.2020 В Якутии за прошедшие сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 80 528 га благодаря ликвидации нескольких очагов. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Подробности в материале: В Якутии площадь лесных пожаров уменьшилась на 80 тысяч га

15:44 26.07.2020 В настоящее время на территории республики Якутия насчитывается 71 лесной пожар на общей пройденной огнем площади свыше 250 тыс. га. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ. Подробности в материале: На территории Якутии действует 71 лесной пожар

01:10 Тушение лесного пожара в Якутии. 14.mchs.gov.ru

08:10 Лесной пожар, который бушевал на территории Забайкальского национального парка в Республике Бурятия со 2 июля, ликвидирован. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства. Подробности в материале: В Бурятии ликвидировали пожар в Забайкальском национальном парке

08:18 Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине лесных пожаров введен по состоянию на 27 июля в четырех российских регионах. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в четырех регионах России

08:26 Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 66 лесных пожаров на общей площади 1057 га. Об этом 27 июля сообщает ФБУ «Аивалесоохрана». Читайте также: В России за сутки ликвидировано 66 лесных пожаров

09:04 Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии ликвидирован. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила 2320 га. Читайте также: Спустя три недели пожар в Забайкальском нацпарке ликвидирован

10:06 В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы. Подробности в материале: В Ульяновской области произошло ещё пять травяных пожаров

11:12 Авиалесоохрана [aviales.ru]

11:14 В Чувашии до 13 августа ограничено пребывание граждан в ряде лесничеств. Об этом: В 11 лесничествах Чувашии ограничили пребывание граждан

11:18 Бесплатное питание получат люди, задействованные в тушении пожаров. Об этом заявил 27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Подробности в материале: Участников тушения пожаров решено обеспечить бесплатным питанием

11:35 В РФ люди, участвующие в тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства напомнил, что эту тему неделю назад подняла вице-премьер Виктория Абрамченко. «Вопрос решён», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: В России обеспечат питанием участников тушения лесных пожаров

11:41 Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», площадь лесных пожаров — отказников в России за минувшие выходные немного сократилась. На 27 июля такие очаги действуют в пяти регионах Дальнего Востока. Это 53 лесных пожара на площади 318 473 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом: На Дальнем Востоке горит более 300 тыс. га леса, который никто не тушит

12:02 На территории России за минувшую неделю площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза, сообщил источник в лесных службах. Читайте также: В России площадь лесных пожаров за неделю выросла более чем в два раза

12:08 За минувшие выходные (25−26 июля) сотрудники Лесопожарного центра потушили два лесных пожара в Кежемском районе Красноярского края на общей площади 50 га. Читайте также: В Красноярском крае за выходные потушили два лесных пожара

12:35 Сильная жара прогнозируется на территории Тамбовской области в период с 28 по 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области 27 июля. Подробности в материале: В Тамбовской области прогнозируют 30-градусную жару

13:40 На утро 27 июля в Красноярском крае лесных пожаров зарегистрировано не было.

15:18 Борьба с лесным пожаром в Красноярском крае. © Пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

15:33 Чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс сохранится по 3 августа в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с этим на территории региона с 28 июля по 3 августа текущего года объявлен оранжевый уровень опасности и сохраняется запрет на посещение лесов. Подробности в материале: В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

16:38 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1057 га. Лесные пожары ликвидированы в Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской, Омской, Магаданской, Самарской областях, Республиках Коми, Тува, Саха (Якутия), Пермском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах. Авиалесоохрана

17:43 27.07.2020 г. на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 67 913 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 44 500 га (Чукотский АО); — 33 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 934 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА)); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 559 га (Хабаровский край); — 41 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 508 га (Свердловская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 714 га (Камчатский край); — 23 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 340 га (Республика Саха (Якутия)); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 244 га (Магаданская область); — 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 198 га (Омская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 181 га (Республика Тыва); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 165 га (Пермский край); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 118 га (Тюменская область); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 62 га (Иркутская область); — 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 57 га (Республика Коми); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 39 га (Забайкальский край); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Оренбургская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7 га (Томская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 га (Ямало-Ненецкий АО); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 962 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский); — 4 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 234 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА) — ГПЗ «Малая Сосьва»); — 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 65 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»).

17:50 За неделю с 20 по 26 июля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 534 лесных пожара в 41 регионе России, сообщает Авиалесоохрана.

18:00 Наземное тушение. aviales.ru

18:01 27 июля в МЧС России прошло еженедельное селекторное совещание под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечено снижение гибели людей на техногенных пожарах на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем на контроле ведомства защита населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. За отчетный период выявлено более 2,8 тыс. термических точек. Очагов, угрожающих населенным пунктам, на сегодняшний день нет.

18:11 В Яльчикском районе Чувашии пожар уничтожил урожай ячменя на площади 15 гектаров. Подробности в материале: В Чувашии огонь уничтожил 15 гектаров урожая ячменя