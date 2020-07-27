Регионы РФ в огне природных пожаров – все новости
Из соображений экономической целесообразности больше всего «пожаров-отказников» не тушат сейчас в Якутии (177 очагов на площади в 1 386 316 га). На втором месте этого огненного рейтинга Магаданская область (104 очага на площади 192 775 га). Далее следуют: Чукотский автономный округ (16 очагов на площади 130 813 га), Камчатский край (25 очагов на площади 89 241 га) и другие (Хабаровский и Красноярский края, Амурская область и Бурятия).
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Особый противопожарный режим введён в Первомайском и Верхнекетском районах Томской области.
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В Якутии 2 июля введён режим ЧС регионального характера в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов.
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Из Югры в Якутию, где пылают лесные пожары, вылетели 50 парашютистов-десантников. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в своём аккаунте в Instagram.
Читайте также: На борьбу с лесными пожарами в Якутии вылетели спасатели из Тюмени и Югры
В Якутии руководство АО «Саханефтегазсбыт» принимает меры по недопущению лесного пожара рядом с посёлком Батагай в Верхоянском районе, где расположена нефтебаза.
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В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны тушили 33 лесных пожара. Как сообщили 3 июля в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, лес горел в 12 районах, в том числе на территории Тункинского нацпарка. Пройденная огнём площадь составила 418 га.
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Пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова: 2019 год ничему не научил правительство. Лесные массивы, гордость и богатство нашей страны, уже охвачены огнём, а в города и посёлки скоро может прийти дым. Об этом сказано в петиции, которую создали представители Greenpeace.
Читайте также: Greenpeace: в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется катастрофа
В Среднеколымском районе Якутии, где введён режим ЧС, 3 июля зафиксировано 18 действующих лесных пожаров.
Об этом: В Якутии добровольцы вышли на тушение лесных пожаров
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара из-за проведённых взрывных работ сотрудниками угольного разреза в Томпонском районе.
Читайте также: В Якутии из-за взрывных работ угольщиков загорелся лесной массив
В Амурской области решили не тушить десять лесных пожаров в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. Власти считают, что затраты на ликвидацию этих возгораний превысят ущерб, нанесённый огнём.
Читайте также: В Амурской области десять лесных пожаров решили не тушить
В Якутии 3 июля действует 230 природных пожаров на общей площади 1 358 597,8 га, при этом площадь активного горения составляет 2 057,4 га. За минувшие сутки возникло 35 пожаров, 12 ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
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Режим чрезвычайной ситуации в лесах введён на территории Красноярского края, сообщили 3 июля в правительстве региона.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на большей части региона ожидается сухая и жаркая погода. Это может осложнить лесопожарную обстановку.
По словам зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова, введение режима ЧС в лесах — это превентивная мера, которая позволит привлечь к тушению дополнительные силы, людей и технику. Он заверил, что населённым пунктам ничего не угрожает.
Добавим, на утро 3 июля в крае действовали 106 лесных пожаров на общей площади 97 тыс. га.
Подробности в материале: В Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах
Экстренное предупреждение в связи с высокой возможностью возникновения лесных пожаров объявлено в четырёх городских округах Магаданской области.
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С наступлением жаркой погоды за последние сутки в Иркутской области более чем в два раза увеличилась площадь лесных пожаров.
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Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 3 июля число так называемых лесных пожаров-отказников, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличилось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В стране полыхает сейчас 349 таких очагов общей площадью 1 804 290 га. Работы по тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил более 13 млрд рублей, заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Читайте подробнее: Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 2019 году
Жителей Бурятии предупредили о возможном накрытии территории республики дымом от лесных пожаров в Якутии.
Читайте также: Бурятию накроет дымом от лесных пожаров в Якутии
Законопроект о превентивных рубках деревьев для предотвращения лесных пожаров внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
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В лесах Иркутской области введён режим ЧС из-за пожаров.
По состоянию на утро 4 июля в Иркутской области зарегистрировано 75 пожаров на площади 28 943,7 га. 11 пожаров локализованы на площади 1916,8 га. В тушении пожаров задействовано 674 человека и 133 единицы техники.
В пятикилометровой зоне действует один лесной пожар в районе села Казачье Боханского района. Его площадь — 2,3 га.
Сегодня применение авиации запланировано на тушении природных пожаров в Качугском районе Иркутской области — МЧС.
Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области вынудила местные власти ввести режим ЧС. Как следует из официального сообщения регионального правительства, в соседних регионах ситуация складывается еще более неблагоприятно, что является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.
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Регионы вводят режим ЧС.
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке приблизилась к 3 миллионам гектаров. Об этом свидетельствуют данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз.
Подробно об этом: Площадь лесных пожаров на востоке России приблизилась к 3 млн гектаров
В 2020 году природные пожары начались раньше, чем в 2019 году. Этому поспособствовала погода. По состоянию на 2 июля горит 2,96 млн гектаров. При этом за первое полугодие 2020 года огонь уже прошёл 8,2 млн га леса.
Из-за лесных пожаров режимы ЧС введены в Усть-Кутском районе Иркутской области, на всей территории Камчатского края, в Мотыгинском, Кежемском и Эвенкийском районах Красноярского края, в Хасынском, Омсукчанском и Среднеканском районах Магаданской области, в Нижнеколымском и Абыйском районах Якутии, а также в Билибинском и Анадырском районах Чукотского АО.
8 лесных пожаров общей площадью более 2431 гектаров потушили за последние сутки сотрудники лесопожарных служб в РФ, 4 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Подробно: В РФ за сутки ликвидировали почти 80 лесных пожаров
Природный пожар на площади 4,8 га вспыхнул в Енисейском районе Красноярского края. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает региональное МЧС.
ЧП произошло в районе деревни Айдара.
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5 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25м/с. А в Эвенкийском районе на востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщает краевое управление МЧС.
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 15 техногенных пожаров, сообщает МЧС.
На Камчатке сохраняется вероятность возникновения очагов природных пожаров. Причинами являются неконтролируемый пал сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности, сообщает МЧС.
Дым от лесных пожаров в соседних регионах принесло в Забайкалье. Цитата gazetavechorka.ru.
Иркутская область. В тушении всех природных пожаров 4 июля было задействовано 274 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 360 работников лесной охраны, 287 мобилизованных граждан и 206 единиц наземной техники. Из Республики Тыва на тушение лесных пожаров прибыли 50 пожарных-десантников, которые будут базироваться в Усть-Кутском районе.
Иркутская область. Многофункциональный самолет совершил четыре сброса воды общим объемом 48 тонн на очаги огня в Качугском и Усть-Удинском районах. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть легкомоторных самолетов и пять Ан-2. Четыре вертолета Ми-8 были задействованы в переброске пожарных-десантников. Общий налет воздушных судов составил 85 часов 50 минут.
Иркутская область. В локализованном состоянии на утро 5 июля перешло 18 очагов. Вновь обнаруженные: два — в Казачинско-Ленском районе, по одному — в Усольском, Иркутском и Ольхонском районах.
Ранее зарегистрированные: по три — в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, по два — в Жигаловском и Качугском районах, по одному — в Казачинско-Ленском и Чунском районах, а также возгорание на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь локализованных очагов — 2010 га.
Всего 4 июля в Иркутской области потушено 17 лесных пожаров. Из вновь обнаруженных возгораний: три — в Иркутском районе, по одному — в Усольском, Ольхонском и Чунском районах. Ликвидировано 11 ранее зарегистрированных пожаров: два — в Усть-Илимском районе, по одному — в Осинском, Боханском, Усольском, Жигаловском, Балаганском, Качугском, Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Удинском районах. Общая площадь потушенных природных пожаров составила 601,3 га, из которых 571,3 га, покрытые лесом.
Иркутская область. На 5 июля действующими оставалось 62 пожара. Из вновь обнаруженных: по два — в Бодайбинском и Чунском районах, по одному — в Эхирит-Булагатском, Качугском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах. Из ранее зарегистрированных: 21 — в Катангском районе, по семь — в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах, пять — в Мамско-Чуйском районе, три — в Усть-Кутском, по два — в Киренском и Нижнеилимском районах, по одному — в Жигаловском, Усть-Удинском, Усть-Илимском и Тайшестком районах.
25 из действующих пожаров находятся в зоне контроля: 15 — в Катангском районе, четыре — в Казачинско-Ленском, по два — в Мамско-Чуйском и Усть-Кутском районах, по одному — в Бодайбинском и Киренском районах. Общая площадь действующих очагов — 37 685,2 га, в том числе 25 431 га — в зоне контроля.
По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 5 июля 21 пожар зарегистрирован на арендованных участках, 75 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях, один — в результате выжигания травы. Одно вновь зарегистрированное возгорание в Нижнеилимском районе связано в переходом огня через границу Усть-Кутского района. Причиной 90 пожаров считаются грозы.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 4 июля в России ликвидировали 86 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 949 га. Лесные пожары ликвидированы в Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Томской, Амурской, Магаданской областях, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях, Республиках Башкортостан, Карелия, Саха (Якутия), Бурятия, Ханты-Мансийском АО, Чукотском АО.
На тушение пожаров в Сибирском и Дальневосточном округах привлечено 559 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана», 50 специалистов БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов», 40 специалистов ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, 21 специалист КГСАУ «Дальневосточная авиабаза» (Хабаровский край).
На утро 5 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 301 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1 720 034 га, по которому прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе:
— 158 пожаров на площади, пройденной огнем, 1 207 820 га (Якутия);
— 47 пожаров на площади, пройденной огнем, 133 798 га (Магаданская область);
— 28 пожаров на площади, пройденной огнем, 133 756 га (Камчатский край);
— 13 пожаров на площади, пройденной огнем, 131 031 га (Чукотский автономный округ);
— 20 пожаров на площади, пройденной огнем, 85 759 га (Красноярский край);
— 16 пожаров на площади, пройденной огнем, 13 072 га (Иркутская область);
— 9 пожаров на площади, пройденной огнем, 8 408 га (Амурская область);
— 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 5 096 га (Хабаровский край);
— 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 1 294 га (Республика Бурятия).
Лесной пожар подбирается к деревне Айдара в Енисейском районе Красноярского края. Деревня находится в труднодоступном месте (200 километров от райцентра), на место доставлены 13 пожарных, сообщает краевое управление МЧС. Возможно, будет задействован самолет-амфибия.
Напомним, что часть природных пожаров решили не тушить.
В Якутии отмечают снижение количества лесных пожаров, на 6 июля тушат 23 лесных пожара в 14 районах общей площадью 1 123,50 га.
На территории Баргузинского района Бурятии введён режим «Чрезвычайная ситуация» из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, в районе бушует шесть лесных пожаров на общей площади 685 га. Из них 520 га леса горит на территории Забайкальского национального парка.
Подробности в материале: Из-за пожара в нацпарке на Байкале введён режим ЧС
В Туве жителю Тоджинского района предъявили иск за возникновение пожара на территории заповедника «Азас». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, пожар был обнаружен в конце апреля.
Подробности в материале: Житель Тувы устроил пожар на территории заповедника
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали на территории Российской Федерации 590 лесных пожаров на пройденной огнем площади более 67 тысяч га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
По состоянию на 13:00 по местному времени 6 июля в Красноярском крае действуют 115 лесных пожаров на общей площади 160 тыс. га.
Об этом: В Красноярском крае лесными пожарами охвачено 160 тыс. га
За прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировали более 100 лесных пожаров на площади около 10 тыс. га. Очаги возгораний были зафиксированы в Богучанском, Кежемском, Абанском, Енисейском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Таймырском, Дзержинском, Мотыгинском и Эвенкийском районах, сообщили 6 июля в краевом минлесхозе.
За выходные площадь так называемых, пожаров-отказников в России сократилась, но незначительно. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро, 6 июля под постоянным наблюдением находятся 225 лесных пожаров. Обща площадь, пройденная огнём, составляет 912 765 га. Работы по тушению данных очаговпрекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Больше всего леса полыхает, как и прежде, Якутии (90 пожаров на площади 383 033 га). Далее следуют: Камчатский край (29 пожаров на площади 134 642 га),Магаданская область (42 пожара на площади 129 859 га), Чукотка (11 пожаров на площади 124 996 га),Красноярский край (19 пожаров на площади 100 384 га),Иркутская область (22 пожара на площади 29 699 га),Амурская область (восемь пожаров на площади 8 523 га) и Бурятия (четыре пожара на площади 1 629 га).
Об этом: В России горит почти миллион гектаров леса, который никто не тушит
Как сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в семи субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО.
Сегодня проводятся работы по тушению 246 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 140 072 га в 15 регионах, в том числе в Республиках Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, в Архангельской, Амурской, Магаданской, Иркутской, Томской областях, в Камчатском, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях, в Ханты-Мансийском АО (ЮГРА), в Ямало-Ненецком автономном округе, в Чукотском автономном округе.
На тушении задействовано 5 088 человек (парашютисты-десантники авиалесоохраны, наземные лесные службы, арендаторы лесных участков, другие привлеченные лица), 785 единиц техники, 36 воздушных судов, арендованных авиалесоохраной у местных авиакомпаний.
Лесной пожар на Дальнем Востоке (видео пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны):
80 пожаров в лесах на площади более 4,8 тысячи гектаров в РФ ликвидировали за сутки сотрудники лесных пожарных служб, 7 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте также: В РФ за сутки ликвидировали 80 лесных пожаров
В Якутии 7 июля тушат 19 лесных пожаров, 17 из них локализованы. За минувшие сутки потушили пять пожаров.
Читайте подробнее: В Якутии тушат 19 лесных пожаров
В Магаданской области комплексный показатель пожарной опасности более 4000 °C — в двух районах наибольший риск возникновения ЧС.
Об этом: В двух районах Колымы могут ввести ЧС из-за лесных пожаров
В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению 25 лесных пожаров на территории 12 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь превысила 1,3 тыс. га.
Подробности в материале: Площадь лесных пожаров в Бурятии растёт
Пожароопасная обстановка остаётся напряжённой и в других районах Приангарья. Всего на утро 7 июля действующими в регионе остаются 65 пожаров общей площадю 48 365,5 га. Причем большую часть площадей, охваченных огнём (30 903 га), тушить не будут из соображений экономической нецелесообразности. Любопытно также и то, что только в шести случаях, как сказано в официальной информации, в лесных пожарах виновато местное население.
Причиной 85 пожаров считаются грозы.
Об этом: В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общая площадь горящего леса в Бурятии на сегодняшний день составляет более 1,2 тысячи гектар. Об этом 7 июля сообщили в агентстве лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.
Подробности в материале: В Бурятии горят более 1,2 тыс. гектаров леса
Магадан накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах — жители жалуются на сильное задымление.
Читайте подробнее: Магадан накрыл смог от пожаров в соседних регионах
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области остается напряженной. Ситуацию усугубляет погода: в 18 населенных пунктах пяти районов (Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского) наблюдается задымление атмосферного воздуха. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает областное ГУ МС РФ со ссылкой на слова заместителя начальника ведомства — Валерия Шанца.
МЧС.
Читайте также: Дым лесных пожаров окутал 18 населённых пунктов Приангарья
В Камчатском крае локализовали все крупные лесные пожары. Власти региона уверены в том, что пожарная обстановка стабилизировалась, поэтому приняли решение отменить введённый ранее режим ЧС.
Подробности в материале: На Камчатке отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
По состоянию на утро 7 июля в Красноярском крае зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 163 тыс. га. Как сообщили в краевом минлесхозе, возгорания действуют в семи районах: Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах.
Читайте также: В Красноярском крае горят леса в семи районах
На Чукотке стабилизируется ситуация с лесными пожарами — 47 из 62 уже ликвидированы. Остальные 15 очагов — локализованы.
Об этом: На Чукотке потушены почти все лесные пожара: глава округа
В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ, сегодня вечером, 7 июля, а также в последующие два дня по области ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, ливни, грозы, град.
Не исключено усиление ветра до 15−20 метров в секунду, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: Штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области
Новосибирские пожарные направлены в Красноярский край на помощь в тушении лесных пожаров в труднодоступных местах Богучанского района. В соседний регион отправились 12 десантников-пожарных Новосибирской авиационной базы охраны лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.
Читайте подробнее: Новосибирских десантников-пожарных отправили на помощь Красноярскому краю
На территории Бурятии действует 27 природных пожаров на общей площади более 7 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, пожарные и сотрудники лесной охраны за минувшие сутки вели работы по тушению 26 очагов на территории 11 районов. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 2 тыс. га.
Читайте подробнее: Пожарами охвачено семь тысяч гектаров леса в Бурятии
За последние сутки пожароопасная обстановка в лесах Приангарья ухудшилась. Как сообщает сегодня, 8 июля, официальный сайт региона, действующими остаются 68 пожаров общей площадью 51 792,6 га. Причём, большую часть лесных очагов тушить не собираются (труднодоступная территория в 37 494 га находится в зоне контроля).
«По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 20 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 75 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в восьми случаях, в одном — огонь перешел границу между районами. Причиной 86 пожаров считаются грозы«, — сказано в официальной информации.
Подробности в материале: Грозовые разряды названы причиной десятков пожаров в Приангарье
При помощи самолета-зондировщика Ан-26 в Чунском районе Иркутской области потушили два лесных пожара. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, воздушное судно обстреляло облака специальными пиропатронами, которые распылили вещество, вызвавшее конденсацию влаги и осадки в виде дождей.
«Работа зондировщика будет активизирована. Мощные кучевые облака прогнозируются на севере области. Это будет способствовать вызову искусственных ливней для тушения лесных пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах», — сказано в официальном сообщении.
Подробности в материале: Искусственный дождь потушил два лесных пожара в Приангарье
Несмотря на то, что в Приангарье сейчас полыхают68 пожаров общей площадью 51 792,6 га, власти региона рассматривает вопрос о снятии режима ЧС регионального характера. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на врио губернатора в Иркутской области Игоря Кобзева, держать всю область в этом режиме, введённом с 3 июля, нецелесообразно.
«Настраиваю вас на то, чтобы муниципалитеты знали о его планируемом снятии, чтобы там была возобновлена хозяйственная деятельность в лесу», — пояснил глава региона.
Об этом: Приангарье собирается отменить режим ЧС по лесным пожарам
На Чукотке в двух районах сняли режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.
Читайте подробнее: В районах Чукотки сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
В Момском районе Якутии 7 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарно опасной обстановкой в лесах.
В Югре на утро 8 июля действуют четыре лесных пожара на территории Няксимвольского, Самаровского и Березовского лесничества площадью 72,1 гектара. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Основными причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды — 112 возгораний.
Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зарегистрирован 131 лесной пожар общей площадью 3361,23 га. В 2019 году на 8 июля в лесах Югры произошел 71 пожар площадью 1514 га, в 2018 году — 60 пожаров площадью 2367 га.
Подробности в материале: В Югре значительно выросло количество и площадь лесных пожаров
На утро 8 июля в Красноярском крае действуют 124 лесных пожара на общей площади 172 тыс. га.
Читайте также: В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 172 тыс. га
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 6,6 тыс. га. Очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском и Эвенкийском районах, сообщили в краевом минлесхозе.
Общая площадь так называемых лесных пожаров-отказников в России за последние сутки значительно сократилась, но всё ещё внушительна. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 8 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 209 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 573 539 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Больше всего таких очагов по-прежнему находится в Якутии (139 пожаров на площади 351 173 га).
Об этом: В Сибири и на Дальнем Востоке полыхает более 200 лесных пожаров-отказников
На территории Забайкалья в честь 89-летия Авиалесоохраны России освятили закладку часовни Иконы Божьей матери «Благодатное небо». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, торжественная церемония прошла накануне, 7 июля, в день Авиалесоохраны.
«Те люди, которые работают в Авиалесоохране — пожарные парашютисты, десантники, — это герои нашего времени. Они подготовлены для работы на удаленных лесных пожарах в труднодоступной местности. Часто они рискуют своей жизнью. Поэтому именно в этот день мы с коллективом приняли решение в одном из самых боевых подразделений ФБУ «Авиалесоохраны» заложить и освятить православную часовню», — сказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.
Об этом: В Забайкалье освятили закладку часовни «Благодатное небо»
Авиапожарные из регионов России помогают тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщили 8 июля в региональном министерстве лесного хозяйства.
Группу для оперативного тушения возгораний в тайге увеличили в ангарской группе районов. К работе уже приступили 78 авиапожарных из Северо-Западного федерального округа — сотрудники Единого лесопожарного центра Архангельской области, Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, Регионального лесопожарного центра Республики Коми, Вологодской базы авиационной охраны лесов. Они работают в Эвенкийском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах Красноярского края.
По прогнозам специалистов, ситуация с лесными пожарами в ангарской группе районов и северной части края может ещё осложниться, так как жара и засуха затягиваются.
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Пожароопасная обстановка в регионах Сибири и Дальнего Востока и продолжает оставаться напряженной. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение пресс-службы забайкальского губернатора, в котором сказано:
На утро, 8 июля, в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 1 128 гектаров. К исходу суток планируется два пожара локализовать и два ликвидировать.
Об этом: Дым лесных пожаров добрался до Читы
По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 9 по 10 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу края чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
В лесах Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По инициативе Главного управления МЧС России по Иркутской области к расследованию причин лесных пожаров для эффективности привлечены сотрудники силовых структур. По расследованию лесных пожаров в Усольском районе начала работу постоянно действующая специализированная группа, в состав которой входят дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, сотрудники ОМОН города Ангарска Управления Росгвардии по Иркутской области и полиции. Их цель — установить причины природных пожаров.
Природные пожары бушуют и в других регионах. В Волгоградской области загорелось поле, огонь перешёл на жилые дома, сообщает МЧС.
В Дагестане продолжает оставаться сложной ситуация с лесными пожарами. На территории республики в настоящее время охвачено огнем 140 гектаров лесного фонда, сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Под Волгоградом жителей хутора Княжевский эвакуировали из-за природного пожара, сообщает главк МЧС по региону.
Видео с места пожара канала «Муниципальное телевидение Волгограда»
В Ольховском районе Волгоградской области огонь с загоревшейся травы в районе населённого пункта Липовка распространился на лесные насаждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Власти Дагестана в связи с серьезной ситуацией, вызванной лесными пожарами, ввели особый противопожарный режим. Он распространяется на 10 районов, в том числе Кизлярский, Тарумовский, Ногайский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Казбековский, Буйнакский, Унцукульский, Гергебильский и Сергокалинский. Действие особого противопожарного режима могут распространить на всю территорю Дагестана.
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В Оренбургской области до 15 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса, сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно метеопрогнозу, во второй половине недели (с 9 июля) с ростом атмосферного давления количество облачного покрова уменьшится, осадки прекратятся, а ночные и дневные температуры воздуха будут продолжать расти, что повлияет на чрезвычайную пожарную опасность в регионе. Воздух прогреется до 39 °C.
Стоит отметить, за сутки, по состоянию на 8 июля, на территории Оренбуржья зафиксировано семь степных пожаров на площади 20,06 га и два лесных на площади 4,2 га.
По данным космического мониторинга, за сутки зарегистрировано девять дневных и четыре ночные термические точки. Из них пять точек не подтвердились. Остальные были ликвидированы.
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В Волгоградскую область для тушения природных пожаров из Ростова-на-Дону вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Читайте также: Пожары в Волгоградской области тушат с воздуха
В Саратовской области власти региона ограничили пребывание жителей в лесах из-за высокой угрозы природных пожаров. Запрет распространяется на земли лесного фонда Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачевского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств.
В Волгоградской области около 21:00 по местному времени был локализован природный пожар в хуторе Княжинский-2 городского округа город Михайловка. Днём 8 июля рядом с населенным пунктом загорелось поле с пшеницей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на ближайшие строения. Люди были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.
Читайте также: В Волгоградской области локализовали перекинувшийся на дома лесной пожар
В Магаданской области горит больше двух тыс. га тайги — режим ЧС объявлен в трёх округах. За сутки потушено шесть лесных пожаров, три — продолжают локализовывать.
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Специалисты парашютно-десантной службы Приморской авиабазы 8 июля вылетели в Иркутскую область для помощи в тушении лесных пожаров.
Об этом: Десантники-парашютисты из Приморья тушат лесные пожары в Иркутской области
Жителей Республики Алтай предупредили о наступлении крайне пожароопасной погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 9−10 июля на территориях Усть-Канского и Усть-Коксинского районов сохраняется высокий — IV класс пожароопасности.
Подробности в материале: На Алтае установилась пожароопасная погода
В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению 26 лесных пожаров на территории 13 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского оперативного штаба, пройденная огнём площадь достигла почти 2,4 тыс. га, что на 300 га больше, чем сутки назад.
Читайте также: Лесные пожары в Бурятии охватывают всё большую территорию
На утро 9 июля в Красноярском крае действуют 107 лесных пожаров на площади 174 тыс. га — в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах.
Читайте также: В Красноярском крае действуют 107 лесных пожаров
На большей части Иркутской области с 18 часов 9 июля отменят режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на территории трёх районов, где ситуация остаётся сложной, будет действовать режим ЧС муниципального характера.
Об этом: В Иркутской области отменят режим ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области по ситуации на 9 июля действуют 50 лесных пожаров на территории десяти районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь возгораний достигает 45 тыс. га, из которых 39 тыс. га находится в зоне контроля.
Читайте также: В Иркутской области горят 45 тысяч гектаров леса
На севере Красноярского края работает самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков. В основном он вылетает в труднодоступные территории, где действуют лесные пожары грозового происхождения.
Подробности в материале: В Красноярском крае для тушения лесных пожаров искусственно вызывают осадки
В Ульяновской области за сутки произошёл один лесной и три травяных пожара.
Подробности в материале: В Ульяновской области шесть часов тушили лесной пожар
Тушение природных пожаров продолжается на территории Дагестана. На контроле находится ликвидация трех очагов лесных пожаров на общей площади 166 га, сообщили 9 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Читайте также: В Дагестане продолжается тушение трех лесных пожаров
В Кургане с 9 по 29 июля вводится запрет на посещение городских лесов и въезд в них на транспортных средствах. Соответствующее распоряжение подписано главой города Андреем Потаповым.
В самом лесу будет осуществляться патрулирование сотрудниками противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.
По прогнозам синоптиков аномальная жара в регионе продержится до 13 июля.
Подробности в материале: Из-за жары курганцам запретили походы в лес
В течение текущей недели площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась почти в два раза. На утро понедельника площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в зоне активного тушения составляла более 135 тысяч га. На утро четверга — около 60 тысяч га. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.
По прогнозу, в ближайшие 3 дня (9−12 июля) из-за гроз, сухой, жаркой и ветреной погоды риски возникновения и распространения пожаров максимальны по востоку Забайкальского края, юго-западу Республики Саха (Якутия), Амурской области, востоку Иркутской области.
По данным Федеральной Авиалесоохраны, режим ЧС сохраняется на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, в Среднеканском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО.
Лесной пожар в Красноярском крае (видео: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны)
Борьба с лесным пожаром в Красноярском крае (видео: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны)
МЧС Башкирии предупредило о сильной жаре, которая ожидается в республике 10−11 июля, особенно в ее южной части. Столбик термометра может подняться до +38 градусов.
МЧС призывает людей соблюдать строгие меры противопожарной безопасности.
В лесах Иркутской области к утру 10 июля бушует 41 пожар на общей площади 51,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, возгорание зафиксировано в том числе на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.
Подробности в материале: Площадь лесных пожаров в Приангарье за сутки выросла на 6 тысяч гектаров
Ситуация с лесными пожарами в Бурятии стабилизируется вместе с установившейся на большей территории республики дождливой погодой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, за сутки ликвидировано 11 возгораний, ещё два локализованы.
Читайте также: «На дождь надежды нет»: в Бурятии за сутки потушили 11 лесных пожаров
По состоянию на утро 10 июля в Красноярском крае действуют 89 лесных пожаров на общей площади 162 тыс. га. Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах.
Читайте подробнее: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 160 тыс. га
Два лесных пожара удалось полностью ликвидировать в Дагестане. Тушение еще одного пожара продолжается, сообщили 10 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Читайте также: В Дагестане потушили два лесных пожара
В выходные дни, 11 и 12 июля 2020 года, в 73 регионах России прогнозируются средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В ряде регионов — чрезвычайный класс пожарной опасности, сообщает «Авиалесоохрана».
На территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах из-за погоды прогнозируются в Архангельской области и Республике Коми. В Мурманской, Вологодской, Ленинградской областях, Республике Карелия — средний класс пожарной опасности. Об этом сообщили 10 июля в ФБУ «Авиалесоохрана».
В Новосибирской и Иркутской областях 11−12 июля ожидаются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.
Средний, местами высокий классы пожарной опасности прогнозируются в Омской, Томской областях, Алтайском крае, Туве. В Республике Алтай и в Красноярском крае ожидается средний класс пожарной опасности.
Читайте также: Высокая пожароопасность в лесах прогнозируется в регионах Сибири
Лесной пожар в Казбековском районе Дагестана полностью потушен, сообщили 10 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике со ссылкой на региональный комитет по лесному хозяйству.
В Кирове продолжается противопожарная опашка населенных пунктов. Так, в Октябрьском районе работа проводится по муниципальному контракту в два этапа: с 1 июня по 31 июля и с 1 августа по 30 сентября.
В настоящее время опашка территорий проводится в с. Русское, д. Башарово, д. Кривели, д. Лисицины, д. Луговики, д. Подборные, д. Нагорье, д. Студенец, д. Удаловщина, д. Загоски, с. Бахта, д. Рожни, д. Пересторонцы, д. Монастырская, п. Сосновый, железнодорожная станция Матанцы.
«Опашка проводится в населенных пунктах, которые примыкают к лесным массивам. Ее цель — создать минерализованную полосу, которая позволит сдерживать распространение огня до прибытия пожарных служб», — пояснили в территориальном управлении.
В семи регионах Приволжского федерального округа в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется от средней до чрезвычайно высокой степень пожарной опасности в лесах.
Подробности в материале: В семи регионах Поволжья прогнозируется высокая степень пожароопасности
По данным МЧС РФ на 10 июля, увеличение выявления термических аномалий, единичных очагов природных пожаров (в том числе палов сухой растительности), количества очагов и площадей природных пожаров прогнозируется на территории:
в Дальневосточном федеральном округе (Якутия, Бурятия, Забайкальский край, Магаданская, Амурская области);
в Сибирском федеральном округе (Тува, Алтайский край, Иркутская область);
в Уральском федеральном округе (Курганская, Челябинская области);
в Северо-Западном федеральном округе (Архангельская область);
в Приволжском федеральном округе (Башкирия, Чувашия, Татария, Мордовия, Пензенская, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская области);
в Южном федеральном округе (Адыгея, Крым, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская области);
в Северо-Кавказском федеральном округе (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня, Дагестан, Ставропольский край).
Источник — не соблюдение требований пожарной безопасности; высокий класс пожарной опасности, порывистый ветер.
С 1 июня в Ростове-на-Дону произошло 150 пожаров, в том числе в жилых и нежилых зданиях, а также автотранспорте — 41. Эти данные ИА REGNUM привели в городской администрации 10 июля.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону с начала июня произошло 150 пожаров
На территории Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие выходные прогнозируется неустойчивая погода. Из-за аномально сильной жары, которая до этого отмечалась в регионе, в ряде субъектов сохранятся высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах. Об угрозе пожаров в Дагестане и на Ставрополье, в Чечне и Кабардино-Балкарии 10 июля предупредила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте также: На Северном Кавказе предупредили об аномальной погоде с градом и пожарами
Лесной пожар в Казбековском районе Дагестана полностью потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике со ссылкой на региональный комитет по лесному хозяйству.
Подробности в материале: В Дагестане потушили еще один лесной пожар
Минприроды России продолжает координировать активную работу, направленную на борьбу с лесными пожарами в самых горимых регионах страны. За неделю с 29 июня по 5 июля пожарными формированиями ликвидировано 574 возгорания. По состоянию на 9 июля в борьбе с огнем задействовано более шести тысяч человек и 875 единиц техники. Контроль ситуации с воздуха осуществляют 94 самолета и вертолета. К тушению привлечены еще 52 воздушных суда, сообщает пресс-служба ведомства 10 июля.
Для ликвидации огня в труднодоступных местах России — в Сибири и на Дальнем Востоке — увеличены силы авиапожарных. В данный момент в тушении задействован почти весь федеральный резерв «Авиалесоохраны». Они оказывают помощь региональным службам в ликвидации возгораний на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Бурятии, Иркутской, Амурской, Магаданской областях, а также в Красноярском крае
На борьбу с огнем также направлены авиапожарные из других регионов страны, где лесопожарная ситуация сравнительно спокойная, сообщает Минприроды РФ 10 июля.
Рослесхоз круглосуточно контролирует обстановку по всей стране с помощью космического мониторинга.
Подготовка к пожароопасному сезону началась заблаговременно. Еще в декабре 2019 года на обеспечение пожарной безопасности из федерального бюджета до регионов было доведено более 6 млрд рублей. Национальный проект «Экология», реализуемый Минприроды России, также направлен на сохранение лесов от пожаров. На закупку лесопожарной техники было выделено 3 млрд рублей. С начала года в регионы уже поступило 529 единиц такой спецтехники, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
По состоянию на 9 июля в борьбе с лесными пожарами на территории России задействовано более шести тыс. человек и 875 единиц техники.
Читайте подробнее: Пожары в лесах России тушат более 6 тыс. человек
Режимчрезвычайной ситуации в лесах действует на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в одном районе Волгоградской области, в трех районах Иркутской области, в одном районе Республики Бурятия, в одном районе Амурской области, в одном районе Чукотского автономного округа.
Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах РФ.
По данным Минприроды РФ, за прошедшие сутки, 9 июля, в 25 регионах России ликвидировано 98 лесных пожаров на площади 19 342 га. При тушении лесных пожаров погибших и пострадавших нет. Сгоревших жилых домов и объектов экономики нет. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Кировской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской, Амурской, Магаданской, Самарской областях; Забайкальском, Красноярском краях; республиках Дагестан, Башкирия, Марий Эл, Саха (Якутия), Бурятия; Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах.
Причины возникновения лесных пожаров в 22% случаев — неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, на прилегающих к лесу территориях.
В пяти регионах лесные пожары возникли по причине перехода огня с земель сельхозназначения и иных категорий: республики Башкирия и Дагестан; Оренбургская, Омская и Волгоградская области.
Минприроды России напоминает:
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8−800−100−94−00.
Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты РФ (Лесной кодекс РФ, ст. 83).
Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
В Бурятии уже практически неделю продолжается борьба с пожаром на территории Забайкальского национального парка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь к 12 июля составила 1,4 тыс. га.
Читайте также: Пожар в национальном парке в Бурятии уничтожил 1,4 тысячи гектаров леса
Сотрудники лесопожарной службы, совместно с привлечёнными лицами, за последние сутки потушили в России 75 лесных пожаров. Об этом 13 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
Подробности в материале: В России за сутки потушили 75 лесных пожаров
В Якутии 13 июля тушат 19 лесных пожаров, 10 из них уже локализованы. Тайга горит на общей площади 549,80 га.
Подробности в материале: В Якутии в зоне контроля горит 340 тыс. гектаров тайги
На утро 13 июля в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на общей площади 10,5 тыс. га. Возгорания зафиксированы в Богучанском и Эвенкийском районах.
Читайте также: В Красноярском крае действует семь лесных пожаров
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, растёт площадь так называемых пожаров-отказников. Как сообщает сегодня, 13 июля, официальный сайт региона, действующими остаются 25 пожаров, они действуют на территории 25 503,2 га. Из них 17 общей площадью 23 427 га отнесены к зоне контроля. Это значит, что тушить очаги не будут из соображений экономической нецелесообразности.
Лесопожарные службы по всей России в течение суток ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади свыше 10 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана.
С начала пожароопасного сезона на территории Ульяновской области было ликвидировано 24 лесных пожара общей площадью 198,28 га. Для тушения привлекались 377 человек и 128 единиц техники, пишут 13 июля местные СМИ.
Особый противопожарный режим введен в Дагестане для снижения количества пожаров и в целях предотвращения травматизма и гибели людей при пожарах. Постановление об этом подписал председатель правительства республики Артем Здунов.
В настоящее время на территории Сибири по-прежнему не прекращаются сильные пожары. Об этом 13 июля сообщила новостная служба SVT.
Об этом: В Швеции раскритиковали действия пожарных РФ в Сибири
На территории Марий Эл за минувшие выходные произошли три лесных пожара общей площадью 1 гектар, два из них — в нацпарке «Марий Чодра». Об этом 13 июля рассказали в региональном минприроды.
Причины возникновения лесного пожара:
— неосторожное обращение человека с огнем;
— несоблюдение мер безопасности при разведении костров в лесополосе;
— детские шалости со спичками в лесопарковой зоне;
— сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости к лесном массиву;
— случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла;
— попадание молнии в дерево;
— возгорание обтирочного материала, пропитанного маслом, бензином или другим самовозгорающимся составом;
— случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным стеклом.
14−16 июля на территории Чувашии повысится класс пожарной опасности и установится пятый класс — чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает ГКЧС республики со ссылкой на прогноз Чувашгидромета.
Читайте также: В Чувашии объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Рекомендации МЧС России
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу
С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается:
В Томской области с начала 2020 года ликвидировали 130 лесных пожаров на общей площади 2993,57 га. Средняя площадь одного пожара — 23,03 га. В течение первых суток с момента обнаружения ликвидировано 103 лесных пожара. Причиной 89 возгораний стал человеческий фактор, 20 пожаров произошли из-за гроз, сообщили в администрации региона.
На территории Бурятии пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению пяти лесных пожаров на общей площади 1469 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, огнём охвачены леса в Муйском и Северо-Байкальском районах, а также в Забайкальском Тункинском национальных парках.
Читайте подробнее: В Бурятии тушат лесные пожары на площади почти 1,5 тысячи гектаров
В Пермском крае ввели запрет на посещении лесов. Исключение составляет только сквозной проезд по дорогам общего пользования, сообщает минприроды региона.
Ограничения начали действовать с 14 июля и их продлятся по 17 июля. Пребывание граждан ограничено в лесах 27 муниципальных образований из-за повышенной пожарной опасности. В лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров.
Читайте подробнее: В 27 муниципалитетах Прикамья под запрет попало посещение лесных массивов
На утро 14 июля в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на общей площади 10,7 тыс. га — в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах.
Читайте также: В Красноярском крае горят леса в четырёх районах
На утро 14 июля в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на общей площади 10,7 тыс. га — в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах.
Читайте также: В Красноярском крае горят леса в четырёх районах
В Югорске (ХМАО) произошло возгорание городских лесов на окраине муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО 14 июля.
Для ликвидации пожара площадью 20 гектар задействованы 93 человека и семь пожарных автомобилей. Четыре бульдозера участвуют в создании минерализованных полос для предотвращения распространения огня.
На данный момент угрозы городу нет, сообщают спасатели. Локализуется пожар по направлению к соседнему городу Советскому.
Подробности в материале: В ХМАО ликвидируют пожар в городских лесах Югорска
В Усть-Донецком районе Ростовской области к тушению ландшафтного пожара привлекли Ми-8 и добровольцев. Тушение пожара было разбито на два участка. Возгорание удалось оперативно локализовать, а затем и ликвидировать на площади 1,5 гектара.
Читайте также: К тушению пожара в Ростовской области привлекли Ми-8 и добровольцев
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на пожарно-химические станции и в авиаотделения Томской области поступила новая лесопожарная техника. Как сообщили 14 июля в областной администрации, региональные лесопожарные формирования пополнили 14 единиц специализированных автомобилей и автобусов.
В 2020 году на оснащение учреждений из федерального бюджета выделено 42,8 млн рублей.
Уменьшение количества лесных пожаров на 6% наблюдается в Новосибирской области по сравнению с 2019 годом.
«Положительной динамике способствуют мониторинг лесопожарной обстановки с помощью современных технических средств и новая техника, приобретённая в рамках нацпроекта «Экология», — сообщили в правительстве региона.
С начала жатвы 2020 года в Ростовской области площадь пожаров на полях уборки урожая достигла почти 250 гектаров. Всего произошло семь возгораний, сообщил журналистам заместитель начальника регионального управления МЧС России Владимир Устин. По словам спикера, основная причина возгораний — поджог. Злоумышленники могут попасть под уголовное преследование.
Подробнее: Площадь пожаров на полях Ростовской области достигла 250 га
В Калужской области в первом полугодии зафиксировано в 1,5 раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период 2019 года.
Подробнее об этом: В Калужской области с начала года сгорело 150 гектаров лесов
В Югре в связи с лесными пожарами введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписала 14 июля 2020 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.
На ликвидацию лесных пожаров из резервного фонда региональному департаменту недропользования и природных ресурсов выделяются 51,9 млн рублей.
По данным департамента, 14 июля в ХМАО зафиксированы 23 лесных пожара на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Площадь, охваченная огнём, составила 7 715,80 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 188 лесных пожаров общей площадью 10 527,78 га. В 2019 году на 14 июля в лесах региона произошло 80 пожаров площадью 1 663,23 га, в 2018 году — 70 пожаров площадью 2 419,16 га.
Читайте подробнее: В Югре объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами
Рядом с Якутском 14−15 июля действуют три лесных пожара. На тушение огня отправились 30 человек.
Подробности в материале: Рядом с Якутском горят леса — в городе задымление
По состоянию на 09:00 по местному времени 15 июля в Красноярском крае зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 10,7 тыс. га. Возгорания действуют в отдалённых труднодоступных территориях Богучанского, Кежемского, Мотыгинского и Эвенкийского районов.
Об этом: В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает 10 тыс. га
В Саратовской области в Новоузенском районе вблизи хутора Алибарья во время горения степи погиб пастух. Следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Читайте подробнее: В горящей саратовской степи сгорел пастух, спасая стадо
В Ульяновской области в условиях жаркой и засушливой погоды сложилась пожароопасная обстановка. Зарегистрированы лесные пожары. Губернатор Сергей Морозов поручил подключить к тушению всю необходимую технику, при необходимости — авиационную.
Подробности в материале: В Ульяновской области для тушения пожаров подключат авиацию
В Татарии на всей территории лесного фонда сроком на 21 день ввели ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет на посещение лесов ввели из-за установленных на этих территориях 4-го и 5-го классов пожарной опасности.
Читайте также: В Татарии на 21 день введен запрет на посещение лесов
В период с 15 по 17 июля на большей части территории Приволжского федерального округа сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Читайте также: До выходных в ряде регионов Поволжья сохранится 40-градусная жара
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
На 00:00 мск
— 24 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 428 га (Амурская область);
— 23 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 10 397 га (Ханты-Мансийский АО);
— 22 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9141 га (Забайкальский край);
— 25 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4190 га (Иркутская область);
— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1810 га (Красноярский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1530 га (Чукотский автономный округ);
— 12 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 590 га (Свердловская область);
— 37 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 468 га (Республика Саха (Якутия));
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 380 га (Ульяновская область);
— 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 152 га (Магаданская область);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 40 га (Башкирия);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Камчатский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 15 га (Омская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 14 га (Бурятия);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 10 га (Костромская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 га (Курганская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 га (Нижегородская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Пермский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Оренбургская область);
— 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1429 га (Республика Бурятия — НП «Забайкальский», НП «Тункинский»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 800 га (Красноярский край — ГПЗ «Тунгусский»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 7 га (Башкирия — ГПЗ «Башкирский»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 3 га (Ханты-Мансийский АО — ГПЗ «Малая Сосьва»);
— 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 15 га (Оренбургская область).
На тушении пожаров 14 июля было задействовано 4611 человек, 714 единиц техники, 43 воздушных судна. В авиационном мониторинге задействовано 74 воздушных судна, сообщает Авиалесоохрана.
В Ульяновской области в условиях аномальной жары возросла опасность возникновения природных пожаров. За сутки пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали по сообщениям о возгорании сухой травы и тушили шесть природных пожаров.
Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области произошло шесть лесных пожаров
По прогнозам синоптиков, с 16 по 20 июля в Новосибирске ожидается жаркая погода до +33 °С.
Специалисты предупреждают, что из-за жары может ухудшиться пожарная обстановка. Также это может способствовать гибели людей на водных объектах. Горожан просят соблюдать меры безопасности.
Об этом: Новосибирск накроет жара до +33 °С
В Ульяновской области тушить лесные пожары помогают самолеты военно-транспортной авиации. По одной версий, причиной крупного пожара в Майнском районе стали сухие грозы.
Читайте подробнее: Самолёты Минобороны помогают тушить лесные пожары в Ульяновской области
Лес горит в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июля спасателям поступило сообщение о том, что в мкр. Нижнее селение г. Белорецк горит лес.
Об этом: Лесной пожар вспыхнул в Башкирии
Режим ЧС введен в 7 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в Усть-Кутском районе Иркутской области, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском, Тындинском, Зейском районах Амурской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Советском и Кондинском районах Ханты-Мансийского АО.
По состоянию на 15 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 106 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 269 688 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Данные приводит сайт ФБУ «Авиалесоохрана».
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В ряде районов Северного Кавказа, несмотря на угрозу опасных явлений в связи с ожидающимися ливнями, сохраняется еще одна угроза — возникновение пожаров. Она вызвана чрезвычайно пожароопасной ситуацией (5 класс) в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.
О возможных неблагоприятных последствиях в связи с засухой и пожароопасностью предупредила пресс-служба Гидрометцентра. Такая ситуация сохранится 15−16 июля
Подробности в материале: На Северном Кавказе сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Введен особый противопожарный режим в 54 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Омской областей, Ставропольского, Пермского, Красноярского краев, Республик Карелия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтай, Крым, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого АО, в 3 муниципальных районах Калужской области, в 35 муниципальных районах Краснодарского края, в 1 муниципальном районе Республики Адыгея, в 1 муниципальном районе Республики Северная Осетия-Алания, в 1 муниципальном районе Чеченской Республики, в 48 муниципальных районах Нижегородской области, в 8 муниципальных районах Пензенской области, в 22 муниципальных районах Тюменской области, в 3 муниципальных районах Челябинской области, в 30 муниципальных районах Забайкальского края, в 9 муниципальных районах Иркутской области, в 17 муниципальных районах Республики Бурятия, в 4 муниципальных районах Томской области, в 1 муниципальном районе Амурской области, в 3 муниципальных районах Камчатского края, в 6 муниципальных районах Магаданской области, в 16 муниципальных районах Республики Саха (Якутия), в 14 муниципальных районах Хабаровского края, в 2 муниципальных районах Чукотского АО, в 1 муниципальном районе города Севастополь.
Авиалесоохрана
В связи с высокой пожароопасностью в Ростовской области установят запрет на посещение лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 15 июля.
Несколько лесных пожаров тушат сегодня в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.
По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара в лесном массиве в районе Нижнего селения Белорецка составила три гектара. По тревоге были подняты около сотни огнеборцев на 27 единицах техники.
Подробности в материале: В Башкирии произошло несколько лесных пожаров
В Городищенском районе Пензенской области 14 июля произошел пожар на территории Чаадаевского лесничества общей площадью 0,165 га. По информации регионального минлесхоза, причиной лесного пожара стала молния, ударившая в ствол дерева.
Подробности в материале: В Пензенской области произошел пожар от удара молнией
МЧС Башкирии предупреждает, что 16 июля в республике ожидается очень жаркая погода — до 40 градусов Цельсия. В большинстве районов аномально жаркая погода, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
В Югру 16 июля с рабочим визитом прилетят министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Их ждут на координационное совещание по вопросу природных пожаров, охвативших регион, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
По состоянию на 15 июля, согласно данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, в Югре действовало 23 лесных пожара на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10 433,80 га. Днём ранее площадь горения составляла 7 715,80 га.
Для сравнения, в 2019 году на 15 июля в лесах Югры были зафиксированы пожары площадью 1 680 га, в 2018 году — 2 436,7 га.
Читайте также: В Югру из-за ситуации с лесными пожарами летят министры
В Оренбургской области 15 июля шесть часов велась борьба с пожаром на территории Сорочинского городского округа, сообщает ГУ МЧС.
Сухая трава загорелась в степи возле поселка Ивановка-2 около 14:00 по местному времени (12:00 мск). Открытое горение ликвидировали в 16:05, а полностью пожар потушили в 19:42. К тушению пожара привлекались 32 человека и 17 единиц техники.
Об этом: В Оренбуржье шесть часов боролись со степным пожаром
В Красноярском крае на утро 16 июля действуют 23 лесных пожара на общей площади 11 тыс. га. Как сообщили в краевом минлесхозе, очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах.
Подробности в материале: В пяти районах Красноярского края горят леса
Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 112 лесных пожаров на общей площади 3326 га. Об этом 16 июля сообщает ФБУ «Аивалесоохрана».
Подробности в материале: В России за сутки ликвидировано 112 лесных пожаров
С наступлением жаркой погоды в Алтайском крае участились природные пожары. Как сообщает сегодня, 16 июля, региональное ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки на территории Алтайского края было зарегистрировано 34 пожара, 19 из них — ландшафтные.
Так, к примеру, днём 15 июля в пяти километрах от посёлка Калиновка Каменского района загорелась сухая растительность, а ближайшая пожарная часть находится на расстоянии около 32 километров. Поэтому первыми к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда Плотниковского сельского совета, дислоцирующаяся в семи километрах.
Подробности в материале: Природные пожары участились на Алтае
В Югре в лесах Советского района и Югорска продолжается ликвидация природных пожаров. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
На места направлены силы и средства МЧС России из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Октябрьского и Кондинского районов. Тушение организовано как наземным способом, так и с вертолётов — водосливными устройствами.
В городе Советский стоит плотный смог от дыма. Горожан просят по мере возможности избегать длительного нахождения на улице.
Подробности в материале: Жителям Югры советуют спасаться от дыма из леса влажными масками
Инфографика департамента общественных и внешних связей ХМАО
В Югре 16 июля действует 22 лесных пожара на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 12 540 га. Об этом сообщает департамент недропользования и лесных ресурсов ХМАО.
Отметим, что 15 июля 2020 года в Югре зафиксированы природные пожары на площади 10 433,80 га. Днём ранее площадь горения составляла 7 715,80 га.
Для сравнения, в 2019 году на 16 июля в лесах Югры площадь природных пожаров составляла 1 725,4 га, в 2018 году — 2 437,7 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 204 лесных пожара общей площадью 18 145,48 га.
Подробности:В Югре продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров
В Ульяновской области установилась сухая жаркая погода и резко выросла опасность возникновения пожаров. За сутки пожарные выезжали на тушение четырёх травяных пожаров.
Подробности в материале: В Ульяновской области потушили два лесных пожара
Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным официального сайта региона, на утро 16 июля в локализованном состоянии остаются 10 ранее зарегистрированных пожаров общей площадью 4200,5 га. Помимо этого, действующими в Приангарье являются 15 пожаров.
«Общая площадь действующих очагов — 7050 га, в том числе 6060 га — в зоне контроля», — отмечается в официальной информации регионального правительства. На практике это означает, что большинство возникших очагов не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности.
Читайте также: В Приангарье большинство лесных пожаров будут не тушить, а контролировать
За минувшие сутки в Красноярском крае потушили четыре лесных пожара на общей площади 58 га в Богучанском, Канском и Кежемском районах. В тушении были задействованы более 500 человек, 18 единиц техники, 20 воздушных судов. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.
Регионы Дальнего Востока и Сибири ежегодно задыхаются от лесных пожаров — чиновники разных уровней и ведомств регулярно обещают «усилить, оснастить, материально поддержать», но на деле слова остаются обещаниями. Сегодня горит тайга в Якутии, на Колыме, на Чукотке. От смога задыхаются и жители регионов, и их соседи. Депутат Государственной думы Федот Тумусов считает, что федеральные власти в недостаточном объёме финансируют тушение пожаров.
Об этом: До Москвы-то дым не долетает: депутат Госдумы о лесных пожарах
Правительство РФ выделит регионам более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Об этом 16 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса», — сказал он.
Об этом: Мишустин поручил задействовать все ресурсы на тушение лесных пожаров
В Удмуртии на территории 20 районов республики с 15 июля по 4 августа установлен запрет на посещение лесов гражданами, а также въезд в них транспортных средств.
Подробности в материале: В Удмуртии из-за высокой пожароопасности закрыли леса в 20 районах
В Ростове-на-Дону, на территории микрорайона Левенцовский, тушат пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 июля. Площадь возгорания уточняется.
Площадь лесных пожаров-отказников в России за последние сутки, 15 июля, вновь выросла. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 16 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 182 лесных пожара на площади 382 436 га.
Речь идёт о территориях, на которых прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Читайте подробнее: В России горит более 380 га леса, который никто не тушит
Климатическое потепление в мире и России будет только нарастать. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Каждые 5 лет ситуация ухудшается. Глобальное потепление означает усреднённое повышение температуры. Но ведь глобальное потепление имеет выраженные территориальные и временные особенности. Меняются циркуляционные механизмы при глобальном потеплении», — сказал Вильфанд.
Читайте также: Вильфанд рассказал о влиянии на север России глобального потепления
Урожайность зерна в 2020 году в России будет сопоставима с показателями последних пяти лет. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас идёт речь об урожайности ранних и поздних яровых культур и пропашных культур. Вот условия очень жаркой погоды, конечно же, сказываются не самым благоприятным образом. В то же время тут целый ряд факторов. К середине третей декады будет выпущен более точный прогноз валового сбора урожая. В регионах, где сильные дожди — почва становится слишком влажной. Там, где слишком жарко — отмечается щуплость зерна», — сказал Вильфанд.
Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра спрогнозировал урожайность зерна в 2020 году
2020 год может стать самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«2020 год. Смотрите уже несколько месяцев: январь, март — это были самые теплые месяцы за весь период наблюдения. Пока на первом месте идет 2016 год. Но он был самым теплым не только за счет… вернее, большой вклад в то, что он был самым теплым внес такой вот эффект — есть периоды, когда значительно повышается температура в Тихом океане. И поскольку экваториальная зона большая, появляется дополнительный источник тепла. И это привело к тому, что 2016 год оказался самым теплым», — рассказал Вильфанд.
Читайте также: 2020 год может стать самым тёплым в истории наблюдений
Человеческая деятельность ускоряет глобальное потепление климата. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Идет один постоянно действующий фактор — деятельность человечества, когда в атмосфере за счет деятельности людей увеличивается концентрация парниковых газов. Без этого потепление тоже произойдёт, но не так бурно», — сказал Вильфанд.
Подробности в материале: Глава Гидрометцентра РФ рассказал о влиянии человека на потепление в мире
Сухие грозы едва ли являются причиной каждого второго лесного поджара. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли сухие грозы быть причиной каждого второго лесного пожара, метеоролог высказался с большой долей скепсиса относительно этой информации.
Об этом: Глава Гидрометцентра не считает сухие грозы причиной лесных пожаров
Помощь авиации потребовалась при тушении пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, передаёт ИА REGNUM. Открытый огонь распространился на площади около 500 кв. метров.
Подробнее: К тушению пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону привлекли авиацию
Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«С 17 июля 2020 года в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. По предварительным данным, речь идёт о Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском муниципальных районах», — сообщили в ведомстве.
Читайте также: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Югре количество пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев на совещании в ХМАО 16 июня.
Евгений Зиничев отметил, что в министерстве сделали анализ космического мониторинга, который показал, что пожары в России, в основном, возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека.
Читайте подробнее: Министр ГО и ЧС России назвал причины лесных пожаров в стране
Ситуация с лесными пожарами в Югре непростая, но управляемая. База авиационной и наземной охраны лесов в регионе всегда была одной из самых сильных в России, отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании в Югре 16 июля.
Читайте также: Министр назвал ситуацию с пожарами в Югре управляемой
В Югре на ликвидации лесных пожаров широко используется авиация. Об этом сообщила 16 июля глава ХМАО Наталья Комарова на совещании с участием федеральных министров Евгения Зиничева и Дмитрия Кобылкина.
В авиапатрулировании, перебросе сил и средств, тушении задействовано 14 самолетов, девять вертолётов, из которых четыре оборудованы водосливными устройствами. Работает отряд парашютистов-десантников.
Авиапатрулирование ведётся по маршрутам протяженностью свыше 9,5 тыс. км силами базы авиационной и наземной охраны лесов. Для мониторинга очагов природных возгораний применяются квадрокоптеры.
Об этом: Глава Югры доложила об участии авиации в ликвидации лесных пожаров
В Челябинской области ухудшается обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
За последние сутки в регионе произошло 28 возгораний. Самое крупное было отмечено в Челябинском военном лесничестве, оно охватило 70 гектаров. И если ещё недавно были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то теперь 39 с четвёртым и четыре с пятым.
Подробности в материале: В Челябинской области осложняется ситуация с природными пожарами
В Челябинской области крупный пожар угрожал населённому пункту Журавлиное. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Пламя полыхало в Октябрьском лесничестве и распространилось на 42 гектара, а затем перешло в стадию верхового пожара. Огонь был в полутора километрах от деревни. Но пожарные смогли отстоять населённый пункт.
Читайте подробнее: В Челябинской области деревню спасли от пожара
В Екатеринбурге 16 июля была зафиксирована самая высокая за весь период наблюдений температура воздуха. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
По теме: +39 °C: в Екатеринбурге зафиксирован очередной температурный рекорд
В Якутии 17 июля тушат 41 лесной пожар, 18 из них локализованы.
Об этом: В Якутии нет угрозы от лесных пожаров населённым пунктам
Пожарные и сотрудники лесной охраны продолжают борьбу с пожаром на территории Забайкальского национального парка в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, к утру 17 июля пройденная огнём площадь достигла 1456 га.
Подробности в материале: В Бурятии вторую неделю тушат пожар в нацпарке
На территории Алтайского края установилась аномальная жара, не совсем характерная для региона. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
«Засуха началась ещё весной, когда на территории края создались неблагоприятные метеоусловия, обусловленные сухой, жаркой и ветреной погодой, отсутствием осадков, что, в свою очередь, привело к резкому всплеску природных и ландшафтных пожаров. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были вынуждены работать в усиленном режиме. Но и летом, с появлением зеленой травы, ситуация значительно не улучшилась. Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз», — поясняют спасатели.
По их словам, общая площадь горения составила около 54 гектаров. В результате опасных метеоявлений, установившихся в регионе, с 10 июля на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
В Ташлинском районе Оренбургской области в районе населенного пункта Раннее горит лесной массив. Пожар тушат уже 18 часов, сообщает ГУ МЧС по региону.
Площадь, пройденная огнем, составляет 400 га, на 300 га огонь удалось локализовать. В настоящее время площадь активного горения составляет 100 га.
В тушении крупного пожара задействована авиация Минобороны РФ. Сброс воды осуществляют два самолета ИЛ-76.
Читайте также: В Оренбуржье ведут борьбу с крупным лесным пожаром
В Ташлинском районе Оренбургской области бушует два крупных пожара. Веден режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
С 16 июля горит лес возле населенного пункта Раннее. «Ситуация находится под контролем, угроза населенным пунктам отсутствует», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Второй день тушат пожар в селе Иртек. Огнем повреждены один неэксплуатируемый дом и семь надворных построек по улице Лесная.
Читайте подробнее: В Оренбуржье из-за крупного лесного пожара объявлен режим ЧС
В Оренбургской области сократилась число лесных пожаров, но их разрушительный масштаб более серьезный по сравнению с 2019 годом. С начала 2020 года в регионе зафиксировано 73 лесных пожара на общей площади 1516 га (для сравнения: за этот же период 2019 года — 150 пожаров на 948,59 га).
Об этом: В Оренбуржье за сутки зафиксировано 16 природных пожаров
В Новосибирской области сохраняется жаркая погода, и многие жители региона свое свободное время проводят на открытом воздухе. Массовый выезд горожан на дачи и за город на пикники с шашлыками, как правило, провоцирует осложнение пожарной обстановки, подчёркивают в ГУ МЧС по региону.
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В Югре на утро 17 июля действует 25 лесных пожаров на площади 14 039 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Напомним, 16 июля площадь природных пожаров в Югре составляла 12 540 га, 15 июля — 10 433,80 га, 14 июля — 7715,80 га.
В тушении природных возгораний задействовано 876 сотрудников авиалесоохраны Югры, 46 единиц техники, 18 воздушных судов.
С начала пожароопасного периода в ХМАО зарегистрировано 210 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 20 546,58 га.
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На утро 17 июля в Красноярском крае зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 11,6 тыс. га. Возгорания действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Три пожара локализовано.
Читайте подробнее: В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает 11,5 тыс. га
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки? 16.07.2020? в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем? 10 332 га. Лесные пожары ликвидированы в республиках Карелия, Башкирия, Марий Эл, Саха (Якутия), Бурятия, Удмуртия, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской, Кировской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Амурской, Магаданской, Оренбургской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, Ханты-Мансийском автономном округе.
Авиалесоохрана
Запрет на пребывание в лесах продлили по 26 июля текущего года в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них на автомашинах был продлен из-за повышенной пожарной опасности.
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На 00:00 мск
— 25 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 900 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА));
— 24 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 8750 га (Амурская область);
— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7288 га (Иркутская область);
— 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2878 га (Забайкальский край);
— 24 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2701 га (Красноярский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1530 га (Чукотский АО);
— 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1458 га (Свердловская область);
— 43 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1180 га (Республика Саха (Якутия));
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 573 га (Ульяновская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 463 га (Оренбургская область);
— 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 351 га (Республика Башкортостан);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 90 га (Магаданская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 80 га (Хабаровский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 50 га (Камчатский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 га (Волгоградская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 30 га (Омская область);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Тюменская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 20 га (Челябинская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Курганская область);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Пермский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади менее 1 га (Кировская область);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1456 га (Республика Бурятия — НП «Забайкальский);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 800 га (Красноярский край — ГПЗ «Тунгусский»);
— 3 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 90 га (Республика Башкортостан — ГПЗ «Башкирский», Южно-Уральский ГПЗ);
— 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 1 га (Свердловская область — МО г. Екатеринбург).
Авиалесоохрана
В Ташлинском районе Оренбургской области возле населенного пункта Раннее продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в случае ухудшения обстановки подготовлено три автобуса для эвакуации населения в пункт временного размещения.
Читайте также: В Оренбуржье для эвакуации населения из-за пожара приготовили автобусы
С сегодняшнего дня, 17 июля, отменён особый противопожарный режим в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, несмотря на снятие ограничений, необходимость соблюдения мер безопасности сохраняется.
В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.
Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», за последние сутки в России увеличилось как число пожаров, которые не тушат из соображений экономической нецелесообразности, так и их общая площадь.
Всего на 17 июля действовало 211 таких очагов на площади, пройденной огнем, 385 885 га. Работы по их тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Больше всего пожаров-отказников по-прежнему находится в Якутии.
Читайте подробнее: В России увеличилось число пожаров-отказников
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8−800−100−94−00.
Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Российской Федерации (Лесной кодекс Российской Федерации — ст. 83).
Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
Авиалесоохрана
С лесным пожаром третьи сутки борются в Башкирии. Об этом 17 июля сообщил глава Администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.
По его словам, в Узянском лесничестве уже третьи сутки полыхает пожар, сообщение о котором поступило утром 15 июля.
Читайте также: В Башкирии третьи сутки тушат лесной пожар
Пожар вспыхнул в государственном природном заповеднике Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара составляет 133 га.
Читайте подробнее: В Башкирии вспыхнул пожар в природном заповеднике
В Югре по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов организованы процессуальные проверки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
В ведомстве напомнили, что 16 июля 2020 года наблюдалось горение леса на площади около 60 га в Советском районе на территориях, прилегающих к городам Советский и Югорск, а также на площади около 1380 га в Кондинском районе около города Урай. В результате пожаров уничтожено более 1400 га лесного массива.
Сейчас проверяются действия спасателей и должностных лиц, ответственных за полную ликвидацию очагов возгорания.
Читайте подробнее: Следователи Югры ищут виновных в масштабных природных пожарах
С лесными пожарами в Сибири борются в том числе при помощи искусственного вызывания осадков. Об этом 17 июля рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Работы уже завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, а также к ним приступили в Забайкальском крае.
По ее словам, площадь лесных пожаров с начала пожароопасного сезона 2020 года на 21% меньше, чем в прошлом году.
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 113 природных пожаров на территории около 9,2 тыс. га, сообщили 18 июля в пресс-службе Авиалесоохраны.
Читайте подробнее: В России за сутки ликвидировано 113 природных пожаров
В Югре по состоянию на утро 18 июля 2020 года действует 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 13 452,10 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Напомним, 17 июля в ХМАО площадь природных пожаров составляла 14 039 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 218 лесных пожаров общей площадью 22 503,88 га.
Для сравнения: в 2019 году на 18 июля в лесах региона произошло 95 пожаров площадью 1870,48 га, в 2018 году — 83 пожара площадью 2462,12 га.
Подробности в материале: В Югре бушуют пожары на территории шести лесничеств
В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень». К утру 19 июля борьбу с огнём ведут 25 человек. 11 из них — это сотрудники заповедника, а остальные — взвод военнизированной горно-спасательной части Североуральска. Идут работы по нижней кромке пожара, ожидается облёт вертолётом.
Читайте подробнее: На Урале горит заповедник «Денежкин камень»
В Югре по состоянию на утро 19 июля 2020 года действует 21 природный пожар общей площадью 14 254,6 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.
В ликвидации пожаров задействовано 632 сотрудника Авиалесоохраны Югры и 16 единиц техники.
Напомним, 18 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров на площади 13 452,10 га, а 17 июля площадь горения составляла 14 039 га.
С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 230 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 25 782,18 га.
Подробности в материале: В Югре лесными пожарами охвачены пять районов
В Ташлинском районе Оренбурга области локализовали лесной пожар на площади 500 га, сообщает 19 июля ГУ МЧС по региону.
С крупным пожаром между сёлами Раннее и Иртек борются с 16 июля. В районе действует режим ЧС.
Подробности в материале: В Оренбуржье локализовали крупный лесной пожар
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» в Свердловской области достигла уже 5,5 гектара. Об этом сообщили журналистам в учреждении.
Из-за значительной удалённости источников воды тушение идёт медленнее, чем нужно. Вертолёт «Ми-8» трижды сбрасывал воду, и это значительно облегчило ситуацию. Однако после
Подробности в материале: На Урале площадь пожара в заповеднике достигла 5,5 гектара
Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии удалось локализовать на площади 2320 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Читайте также: Лесной пожар в Забайкальском нацпарке локализован
Системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях проверят в Омской области, сообщили ИА REGNUMв правительстве региона.
22 июля с 10:00 до 10:05 по местному времени в Омской области запустят электросирены с серией речевых сообщений: «Внимание! Проверка системы оповещения».
Пожар в заповеднике локализовали в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели организовали встречное сжигание горючих материалов на пути пожара.
Об этом: В Башкирии локализовали пожар в природном заповеднике
На утро 20 июля в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на площади менее 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах.
Читайте также: В Красноярском крае действует три лесных пожара
В Новосибирской области 20 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30 °С и выше. До 21 июля местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.
Читайте подробнее: Аномальная жара не уходит из Новосибирска
В Свердловской области площадь пожара на территории заповедника «Денежкин камень» достигла 5,7 га. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
19 июля вертолёт Ми-8 МЧС сбросил на очаги 30 тонн воды, было выполнено шесть сбросов. Это дало возможность уменьшить площадь активного горения.
Читайте также: Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» достигла 5,7 га
Жара до 37 градусов прогнозируется на территории Сочи 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Синоптики предупреждают, что 20 июля на территории города ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37-ми градусов выше нуля», — говорится в сообщении.
Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике планируют полностью ликвидировать 22 июля в Башкирии. Об этом 20 июля сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на совещании в правительстве.
По его словам, больше всего природных пожаров было выявлено в Учалинском районе (23 возгорания), а в Белорецком и в Зилаирском районах было зафиксировано по 18 пожаров.
Об этом: Пожар в Башкирском природном заповеднике планируют ликвидировать к 22 июля
В Илекском районе Оренбургской области во второй половине дня 19 июля возник пожар на ржаном поле, сообщает ГУ МЧС по региону.
В селе Димитрово огонь уничтожил 70 гектаров сельхозугодья. Пожар тушили пять часов.
Читайте также: В Оренбуржье сгорело поле ржи
В Югре по состоянию на утро 20 июля 2020 года зарегистрировано действует 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
Площадь лесных пожаров остаётся практически неизменной.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29 878,13 га. Для сравнения, в 2019 году на 20 июня площадь лесных пожаров составляла 2138,98 га, в 2018 году — 2730,37 га.
Подробности в материале: В Югре продолжают гореть леса на площади более 14 тыс. гектаров
В Ульяновской области спасатели за сутки четыре раза выезжали на тушение сухой травы, семь раз тушили возгорание мусора.
Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара
В Миасском городском округе Челябинской области действует режим ЧС. Причиной стали природные пожары, сообщает пресс-служба мэрии.
Режим введён с 12:00 по местному времени 19 июля. За сутки на территории округа на площади 80 га произошло 12 пожаров.
Читайте подробнее: Под Челябинском ввели режим ЧС из-за пожаров
За выходные обстановка с лесными пожарами-отказниками в России ухудшилась. Как сообщает сегодня, 20 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в стране зарегистрировано 166 таких очагов на площади 333 887 га.
Подробности в материале: В России горит более 333 тысяч гектаров леса, который никто не тушит
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила 20 июля на совещании с преьмер-министром, что в России с начала года возникло свыше 9 тысяч лесных пожаров. Их площадь составила 1,2 млн га.
В 100% возгораний, вызвавших в 2020 году лесные пожары в России, виноват человеческий фактор, сообщила 20 июля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
На регионы Дальнего Востока приходится более 80% всех лесных пожаров, наиболее сложная ситуация в трех субъектах РФ. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания правительства РФ.
Читайте подробнее: В России в пожарах горят 19 регионов
Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока является сложной. Об этом заявил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых из них уже введен режим ЧС», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин назвал сложной ситуацию с лесными пожарами
С начала 2020 года на территории России в огне лесных пожаров оказались 1,2 млн гектаров. Об этом 20 июля сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства России.
По её данным, в России вспыхнуло более 9 тыс. лесных пожаров общей площадью 1,2 млн гектаров.
Читайте подробнее: Абрамченко: огонь лесных пожаров в РФ прошёл 1,2 млн гектаров
Постоянный контроль за решением вопросов, связанных с борьбой с лесными пожарами, поручен вице-премьеру Виктории Абрамченко. Об этом заявил 20 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
«Вас, Виктория Валериевна, прошу координировать эту работу, держать на постоянном контроле», — заявил премьер-министр.
Об этом: Мишустин поручил Абрамченко контроль за борьбой с лесными пожарами
Управление МЧС Коми предупреждает, что 21 июля в Прилузском и Койгородском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность — пятого уровня. В МЧС призвали людей ограничить посещение лесов и не въезжать в лес на автомобилях.
Оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, 5-й класс пожарной опасности лесов сохранится с 21 июля по 27 июля.
Подробности в материале: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень опасности
В Ростове-на-Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность, в связи с чем горожан призывают к строгому соблюдению противопожарной безопасности.
По теме: Ростовчан предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Генпрокуратура РФ с учётом сложной обстановки с лесными пожарами поручила региональным прокурорам усилить надзор за исполнением законов в сфере пожаротушения.
Читайте подробнее: Генпрокуратура принимает в регионах комплекс мер по тушению лесных пожаров
В Баргузинском районе Бурятии снят режим ЧС в связи с локализацией пожара в Забайкальском национальном парке и стабилизацией лесопожарной обстановки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, он действовал с 6 июля.
Читайте подробнее: В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
В Первомайском районе Оренбургской области идет борьба с крупным природным пожаром. Горение сухой травы и лесного массива происходит на площади 150 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Читайте подробнее: В Первомайском районе Оренбуржья произошёл крупный природный пожар
В Первомайском районе Оренбургской области вечером 20 июля объявили режим ЧС. Причиной стал крупный природный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.
В десяти километрах от населенного пункта Ленинский горит сухая трава и лесной массив на площади 150 гектаров. Бороться с огнем пожарным помогает военная авиация.
Подробности в материале: В Первомайском районе Оренбуржья из-за крупного пожара ввели режим ЧС
В Якутии тушат 21 июля 26 лесных пожаров, восемь из них удалось локализовать.
Читайте подробнее: В Якутии действует более 130 природных пожаров
За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Об этом сообщили 21 июля в краевом минлесхозе.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили четыре лесных пожара
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Авиалесоохрана
В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров. На утро 21 июля площадь действующих пожаров составила 18,5 гектаров, сообщается в сводке ГУ МЧС России по ХМАО.
Грозы стали причиной действующих пожаров в Кондинском районе: в Карымском лесничестве огнём охвачено 5 га; Леушинском лесничестве — 6 га; Учинском — 5 га. В Советском районе действует пожар на 2,5 га в Арантурском лесничестве.
Напомним, днём ранее, 20 июля, утром действовали 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га.
Читайте также: В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров
На 00:00 мск
— 19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 048 га (Ханты-Мансийский АО (Югра));
— 33 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 750 га (Свердловская область);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 255 га (Забайкальский край);
— 26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 038 га (Республика Саха (Якутия));
— 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 751 га (Башкирия);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 705 га (Оренбургская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 296 га (Камчатский край);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 150 га (Тува);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 120 га (Челябинская область);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 86 га (Тюменская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 38 га (Томская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 га (Омская область);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 13 га (Карелия);
— 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 10 га (Пермский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Красноярский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Псковская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Бурятия);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади менее, пройденной огнем, 1 га (Архангельская область);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 320 га (Бурятия — НП Забайкальский);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 000 га (Р Башкирия — ГПЗ «Башкирский»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 768 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 19 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, менее 1 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА) — ГПЗ «Малая Сосьва»);
— 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 8 га (Свердловская область — г. Екатеринбург).
Авиалесоохрана
За последние сутки, 20 июля, площадь пожаров-отказников в России увеличилась поти на 30 тыс гектаров. Как сообщает сегодня, 21 июля, ФБУ «Авиалесоохрана», в Сибири и на Дальнем Востоке действует 144 таких очага на площади 361 574 га.
Работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прекращены в шести регионах.
Больше всего пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности, бушует сейчас в Якутии (112 пожаров на площади 329 744 га). Далее следуют: Амурская область (12 пожаров на площади 11 938 га), Хабаровский край (пять пожаров на площади 9 768 га), Забайкальский край (семь пожаров на площади 4 710 га), Иркутская область (семь пожаров на площади 5 364 га) и Чукотский автономный округ (один пожар на площади 50 га).
Подробности в материале: В России увеличилась площадь пожаров-отказников
На тушении 20 июля было задействовано 4119 человек, 695 единиц техники, 34 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 67 воздушных судов.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 мск
— 112 пожаров на площади, пройденной огнем, 329 744 га (Саха (Якутия));
— 12 пожаров на площади, пройденной огнем, 11 938 га (Амурская область);
— 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 9 768 га (Хабаровский край);
— 7 пожаров на площади, пройденной огнем, 5 364 га (Иркутская область);
— 7 пожаров на площади, пройденной огнем, 4 710 га (Забайкальский край);
— 1 пожар на площади, пройденной огнем, 50 га (Чукотский автономный округ).
По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, сообщает Аивалесоохрана.
Класс пожарной опасности в лесах Томской области после прошедших дождей снизился и составил 1,5 балла.
За минувшие сутки в регионе потушили два лесных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах на площади 6 гектаров. В Александровском и Каргасокском лесничествах продолжают действовать два возгорания.
Читайте также: В Томской области с начала года произошло 133 лесных пожара
По данным на 21 июля, режим ЧС введенв 8 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Ташлинском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии, в Миасском районе Челябинской области.
На территории Саратовской области с начала 2020 года произошло 5379 пожаров, в которых погибли 90 человек, еще 88 граждан получили различные травмы.
Подробности в материале: В Саратовской области произошло более пяти тысяч пожаров
В Тюменской области 22 и 23 июля по погодным условиям жары и засухи прогнозируется IV и V классы пожарной опасности. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.
Отмечается, что с начала июля в Тюменской области произошло 46 лесных пожаров на площади 244,4 га. Большинство из них возниклj по вине человека.
Сегодня, 21 июля, на территории Тюменской области действует один природный пожар на площади 30 га.
Читайте также: В Тюменской области ожидаются два пожароопасных дня
В Миассе Челябинской области снят режим ЧС, который был введён 19 июля в связи с пожаром в Тургоякском лесничестве. Возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба мэрии.
Общая площадь возгорания достигла примерно 120 гектаров. Ливневые дожди помогли потушить часть огня, но очаги всё равно оставались. Наконец, справились и с ними.
Об этом: В челябинском Миассе сняли режим ЧС, введённый из-за пожаров
Сотрудники лесных пожарных служб России потушили за сутки 96 природных пожаров, охвативших площадь в 20 932 гектара, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В Иркутской области, по данным на утро 22 июля, не обнаружено ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Подробности в материале: В Иркутской области зафиксировали отсутствие лесных пожаров
В Ташлинском районе на борьбу с крупным лесным пожаром потребовалось пять дней. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
Напомним, лесной массив между селами Иртек и Раннее загорелся во второй половине дня 16 июля. Пожар удалось локализовать 19 июля, а полностью ликвидировать — вечером 21 июля.
Читайте подробнее: В Оренбуржье спустя пять дней потушили крупный лесной пожар
Правительство РФ выделило Рослесхозу из резервного фонда средства на предоставление субвенций из федерального бюджета регионам РФ в размере 2 614 925,3 тыс. рублей, в том числе в размере 1 428 231,8 тыс. рублей на тушение лесных пожаров в стране на площади 4904,2 тыс. га.
Об этом: Правительство выделило Якутии 480 млн рублей на тушение лесных пожаров
На утро 22 июля в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 6 га в Богучанском районе.
Подробности в материале: В Красноярском крае действуют пять лесных пожаров
В Югре на утро 22 июля действуют 29 лесных пожаров площадью 9217,62 га на территории Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 272 лесных пожара общей площадью 31 351,49 га.
Об этом: В Югре горят леса в восьми районах на площади 9 тыс. га
Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Алтайского края на протяжении длительного времени, самым негативным образом повлияла на пожароопасную обстановку. Как сообщает сегодня, 22 июля, региональное ГУ МЧС, всего за последние сутки в регионе произошло 64 пожара, причём половина из них связана с ландшафтными возгораниями.
Об этом: Резкое увеличение числа природных пожаров отмечено на Алтае
110 лесных пожаров зарегистрировали с 20 апреля по 22 июля текущего года в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, при этом 51 пожар на территории лесного фонда возник из-за неосторожного обращения людей с огнем. А 45 пожаров начались от грозового разряда. Всего огонь прошел по площади 1899,4 га.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки ликвидировали пять лесных пожаров
Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике ликвидирован. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, лесной пожар на этой территории был ликвидирован вечером 21 июля.
Об этом: В Башкирии ликвидировали пожар в государственном природном заповеднике
За последние сутки, 21 июля, общая площадь пожаров-отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока, сократилась почти на 6000 га.
Как сообщает сегодня, 22 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», в стране действует 118 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 355 663 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По-прежнему больше всего таких очагов (93 пожара на площади 330 034 га) находится в Якутии.
Подробности в материале: Общая площадь пожаров-отказников в России уменьшилась
В Ульяновской области с 22 по 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность и жёлтый уровень погодной опасности.
Читайте подробнее: В Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности
Напомним, по данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введён в семи субъектах РФ: на всей территории Якутии, Красноярского края, в Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Первомайском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии.
В Удмуртии в связи с установившейся дождливой погодой сняли запрет на посещение лесов жителями республики.
Подробности в материале: В Удмуртии из-за дождей сняли запрет на посещение лесов
В Удмуртии по состоянию на 21 июля произошло 14 лесных пожаров с начала сезона.
Читайте также: В Удмуртии площадь лесных пожаров в 2020 году сократилась в четыре раза
Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 118 природных пожаров на общей площади 331 100,5 га. Угрозы перехода пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет. В зоне активного тушения действует 25 пожаров на площади 1066,5 га. В зоне контроля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда зафиксировано 93 природных пожара на площади 330 034 га. Наблюдение за пожарами в зоне контроля осуществляется с использованием спутниковых данных.
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в Богучанском районе на общей площади 3,7 га.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара
Волонтер, прибывший тушить лесной пожар, скончался в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.
По его словам, житель с. Серменево приехал тушить лесной пожар, который бушевал на хребте Крака.
Подробности в материале: В Башкирии скончался волонтер, прибывший тушить лесной пожар
На охрану лесов Бурятии от пожаров из федерального бюджета дополнительно выделено 237,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, решение принял президент страны Владимир Путин.
Подробности в материале: На охрану лесов Бурятии от пожаров дополнительно выделили 238 млн
В Югре на утро 23 июля действуют 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 8026,7 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.
Днём ранее, 22 июля, в регионе было зафиксировано 9217,62 га горящего леса.
Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО в 2020 году зарегистрировано 285 лесных пожаров общей площадью 32 929,59 га.
За последние сутки, 22 июля, общая площадь пожаров-отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока, сократилась на 1026 га. Также сократилось их количество и территория распространения.
По-прежнему больше всего таких очагов (81 пожар на площади 334 643 га) находится в Якутии. Далее следуют: Хабаровский край (восемь пожаров на площади 14 460 га), Чукотский АО (один пожар на площади 5 484 га) и Камчатский край (один пожар на площади 50 га).
В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы.
Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара
Все лесные пожары ликвидировали в Башкирии. Об этом 23 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, 22 июля были ликвидированы последние пожары, которые бушевали в Бурзянском и Белорецком районах. Согласно данным на вечер 22 июля пожаров в республике не зарегистрировано.
Читайте также: Глава Башкирии сообщил о ликвидации всех лесных пожаров
Комментарий по ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и фотографиями пылающего леса, опубликованными на сайте Greenpeace, появился 23 июля на сайте правительства региона.
Читайте также: Красноярские власти прокомментировали фото пылающих лесов от Greenpeace
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Авиалесоохрана
На 00:00 мск
Из них:
- 29 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7686 га (Ханты-Мансийский АО (Югра));
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3800 га (Чукотский автономный округ);
— 37 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1892 га (Свердловская область);
— 29 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1516 га (Саха (Якутия);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 293 га (Камчатский край);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 242 га (Тува);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 71 га (Пермский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 45 га (Тюменская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 40 га (Магаданская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 га (Омская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 23 га (Оренбургская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Бурятия);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 га (Красноярский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 га (Коми);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 5 га (Алтайский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 га (Волгоградская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Ямало-Ненецкий автономный округ).
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2320 га (Бурятия — НП Забайкальский);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 747 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 23 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 га (Ханты-Мансийский АО (Югра) — ГПЗ «Малая Сосьва»);
Авиалесоохрана
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 мск
— 81 пожар на площади, пройденной огнем, 334 643 га (Саха (Якутия);
— 8 пожаров на площади, пройденной огнем, 14 460 га (Хабаровский край);
— 1 пожар на площади, пройденной огнем, 5 484 га (Чукотский АО);
— 1 пожар на площади, пройденной огнем, 50 га (Камчатский край).
Авиалесоохрана
В южных регионах Приволжского федерального округа в период с 23 по 25 июля прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Подробности в материале: В южных регионах Поволжья вновь прогнозируют высокую пожароопасность
В трёх регионах Уральского федерального округа до 25 июля ожидается высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В частности, речь идёт о Свердловской области и Югре. Также обострение пожарной обстановки возможно на юге Тюменской области.
Подробности в материале: Трём регионам Уральского ФО грозит чрезвычайная пожарная опасность
Режим ЧС введен в 7 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ханты-Мансийском АО, в Ивдельском районе Свердловской области, в Могочинском районе Забайкальского края, в Первомайском районе Оренбургской области, в Бурзянском районе Башкирии.
Введен особый противопожарный режим в54 субъектах Российской Федерации:на всей территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Омской областей, Ставропольского, Пермского, Красноярского краев, республик Карелия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтай, Крым, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого АО, в 3 муниципальных районах Калужской области, в 35 муниципальных районах Краснодарского края, в 1 муниципальном районе Республики Адыгея, в 1 муниципальном районе Северной Осетии, в 1 муниципальном районе Чеченской Республики, в 48 муниципальных районах Нижегородской области, в 11 муниципальных районах Пензенской области, в 22 муниципальных районах Тюменской области, в 10 муниципальных районах Челябинской области, в 9 муниципальных районах Иркутской области, в 17 муниципальных районах Бурятии, в 4 муниципальных районах Томской области, в 1 муниципальном районе Амурской области, в 3 муниципальных районах Камчатского края, в 5 муниципальных районах Магаданской области, в 16 муниципальных районах Республики Саха (Якутия), в 14 муниципальных районах Хабаровского края, в 2 муниципальных районах Чукотского АО, в 1 муниципальном районе города Севастополь.
На утро 24 июля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 24 га в Богучанском и Кежемском районах.
Об этом: Лесные пожары действуют в двух районах Красноярского края
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в Богучанском и Кежемском районах на общей площади около 2 га. Как сообщили 24 июля в краевом минлесхозе, в тушении возгораний были задействованы 79 человек и семь единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли десять воздушных судов. По предварительным данным, причиной возгораний в Богучанском районе стали грозы, в Кежемском районе пожар возник по вине населения.
От 90 до 480 млн рублей из резервного фонда для борьбы с лесными пожарами в 2020 году получат пять регионов России — Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Читайте также: Основные средства на борьбу с лесными пожарами направят в пять регионов РФ
В Тюменской области запрещено посещать леса. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.
Запрет действует с 24 июля по 15 августа и касается целого ряда муниципалитетов, в том числе Тюмени, Тобольска и Ишима. Он не распространяется на лиц, чья трудовая деятельность обязывает их посещать леса.
Об этом: Губернатор Тюменской области запретил посещать леса
По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 24 июля на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 33 397 га, по которым проводились работы по активному тушению.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 (мск) 24 июля на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда на территории Российской Федерации находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 61 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 380 579 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ — от 90 млн до почти 480 млн рублей — получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия, сообщает Рослесхоз.
Обнадёживающая информация о распространении лесных пожаров в России опубликована сегодня, 24 июля, на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Речь идёт о значительном сокращении числа пожаров-отказников, действующих на территории Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 380 579 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Читайте также: Площадь действующих в России пожаров-отказников значительно сократилась
В Пензенской области в период с 25 по 29 июля текущего года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, обусловленный сохранением в регионе высокой пожарной опасности лесов (4 класс).
Читайте также: В Пензенской области до конца июля прогнозируется высокая пожароопасность
Счетная палата проверит расходование регионами федеральных средств на тушение лесных пожаров, заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).
Потушенные было лесные пожары могут вновь разгореться в Приангарье. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории ряда районов Иркутской области с 24 по 26 июля ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра.
Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов.
Читайте подробнее: В Приангарье не исключают повышения уровня пожарной опасности
Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах.
Режим ЧС в лесах в Красноярском крае ввели 2 июля. По состоянию на 24 июля в регионе зарегистрировано два лесных пожара на площади 10 га в Кежемском районе.
Читайте также: В Красноярском крае снят режим ЧС в лесах
Власти Башкирии окажут помощь семье 60-летнего Расуля Сафина. Волонтёр приехал тушить лесной пожар, однако к месту горения не добрался — не выдержало сердце.
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 30 гектаров, сообщает сайт заповедника.
Продвижение пожара на решающем северном и северо-западном направлениях остановлено. Распространение продолжается преимущественно в восточном направлении.
Работа вертолета позволила остановить пожар на решающем направлении и начать работы по локализации на других направлениях. Вдоль южной кромки создана минерализованная полоса.
Пожар в заповеднике «Денежкин камень» (Свердловская область). Видео заповедника:
В зависимости от характера распространения выделяют следующие виды лесных пожаров:
— низовые (высота пламени 50−150 см, скорость распространения огня по нижнему ярусу леса — 0,5−5 км/ч, в ночное время скорость распространения ниже, чем в дневное);
— верховые (следуют за низовыми при сильном ветре со скоростью 5−80 км/ч, пламя может подниматься на высоту 100−120 м);
— подземные (возникают на участках с сухими торфяными почвами, скорость распространения медленная — 2−10 м в день, опасность состоит в глубине распространения пожара до минеральной (земляной) почвы, что существенно затрудняет процесс тушения).
По данным Всемирной метеорологической организации ООН, температура в Сибири летом превышает нормы на десять градусов Цельсия. Она приводит к появлению и распространению лесных пожаров, а также способствует таянию льдов на побережье Ледовитого океана.
В Якутии за прошедшие сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 80 528 га благодаря ликвидации нескольких очагов. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Подробности в материале: В Якутии площадь лесных пожаров уменьшилась на 80 тысяч га
В настоящее время на территории республики Якутия насчитывается 71 лесной пожар на общей пройденной огнем площади свыше 250 тыс. га. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.
Подробности в материале: На территории Якутии действует 71 лесной пожар
Лесной пожар, который бушевал на территории Забайкальского национального парка в Республике Бурятия со 2 июля, ликвидирован. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.
Подробности в материале: В Бурятии ликвидировали пожар в Забайкальском национальном парке
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине лесных пожаров введен по состоянию на 27 июля в четырех российских регионах. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте также: Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в четырех регионах России
Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 66 лесных пожаров на общей площади 1057 га. Об этом 27 июля сообщает ФБУ «Аивалесоохрана».
Читайте также: В России за сутки ликвидировано 66 лесных пожаров
Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии ликвидирован. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила 2320 га.
Читайте также: Спустя три недели пожар в Забайкальском нацпарке ликвидирован
В Ульяновской области за сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы.
Подробности в материале: В Ульяновской области произошло ещё пять травяных пожаров
В Чувашии до 13 августа ограничено пребывание граждан в ряде лесничеств.
Об этом: В 11 лесничествах Чувашии ограничили пребывание граждан
Бесплатное питание получат люди, задействованные в тушении пожаров. Об этом заявил 27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Подробности в материале: Участников тушения пожаров решено обеспечить бесплатным питанием
В РФ люди, участвующие в тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства напомнил, что эту тему неделю назад подняла вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Вопрос решён», — сказал Мишустин.
Читайте подробнее: В России обеспечат питанием участников тушения лесных пожаров
Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», площадь лесных пожаров — отказников в России за минувшие выходные немного сократилась. На 27 июля такие очаги действуют в пяти регионах Дальнего Востока. Это 53 лесных пожара на площади 318 473 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Об этом: На Дальнем Востоке горит более 300 тыс. га леса, который никто не тушит
На территории России за минувшую неделю площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза, сообщил источник в лесных службах.
Читайте также: В России площадь лесных пожаров за неделю выросла более чем в два раза
За минувшие выходные (25−26 июля) сотрудники Лесопожарного центра потушили два лесных пожара в Кежемском районе Красноярского края на общей площади 50 га.
Читайте также: В Красноярском крае за выходные потушили два лесных пожара
Сильная жара прогнозируется на территории Тамбовской области в период с 28 по 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области 27 июля.
Подробности в материале: В Тамбовской области прогнозируют 30-градусную жару
На утро 27 июля в Красноярском крае лесных пожаров зарегистрировано не было.
Чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс сохранится по 3 августа в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с этим на территории региона с 28 июля по 3 августа текущего года объявлен оранжевый уровень опасности и сохраняется запрет на посещение лесов.
Подробности в материале: В Самарской области продлили запрет на посещение лесов
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Авиалесоохрана
27.07.2020 г. на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 67 913 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 44 500 га (Чукотский АО);
— 33 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 9 934 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА));
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 4 559 га (Хабаровский край);
— 41 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 508 га (Свердловская область);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 714 га (Камчатский край);
— 23 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 340 га (Республика Саха (Якутия));
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 244 га (Магаданская область);
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 198 га (Омская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 181 га (Республика Тыва);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 165 га (Пермский край);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 118 га (Тюменская область);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 62 га (Иркутская область);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 57 га (Республика Коми);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 39 га (Забайкальский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Оренбургская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 7 га (Томская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 га (Ямало-Ненецкий АО);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 962 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский);
— 4 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 234 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА) — ГПЗ «Малая Сосьва»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 65 га (Свердловская область — ГПЗ «Денежкин камень»).
За неделю с 20 по 26 июля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 534 лесных пожара в 41 регионе России, сообщает Авиалесоохрана.
27 июля в МЧС России прошло еженедельное селекторное совещание под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечено снижение гибели людей на техногенных пожарах на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем на контроле ведомства защита населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. За отчетный период выявлено более 2,8 тыс. термических точек. Очагов, угрожающих населенным пунктам, на сегодняшний день нет.
В Яльчикском районе Чувашии пожар уничтожил урожай ячменя на площади 15 гектаров.
Подробности в материале: В Чувашии огонь уничтожил 15 гектаров урожая ячменя
Жители Тюмени второй день подряд задыхаются от запаха гари и смога. Об этом сообщает 27 июля газета «Тюменская область сегодня».
В ГУ МЧС России по Тюменской области, а также в региональном департаменте лесного комплекса сообщили, что в населенных пунктах пригорода и города Тюмени крупных пожаров не зафиксировано.
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