Южно-Сахалинск, 3 июля, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в честь поправок к Конституции прошла специальная акция «Мы любим Россию» — на площадке комплекса «Горный воздух» растянули 12-метровое плотно флага РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Сахалинской области На площадке комплекса «Горный воздух» растянули 12-метровое плотно флага РФ

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Жители Сахалина и Курил считают принятие поправок к Конституции РФ исторически важным событием для своего региона и всей страны. В первую очередь это связано с поправкой о территориальной целостности и нерушимости государственных границ, которая ставит точку в вопросе принадлежности Курил.

«Эта поправка — важнейшая для нашего региона, поскольку перечеркивает любые территориальные притязания со стороны соседних государств», — сказал и.о. директора Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.

Акция «Мы любим Россию» стала уже второй в регионе после основного дня голосования по поправкам к Конституции. В ней приняли участие более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Курильске открыли памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ.