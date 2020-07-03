Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Для петербургских школьников в июле текущего года будут открыты семь детских лагерей на территории города и еще 29 лагерей в Ленинградской области. За одну смену они смогут принять 6,5 тысяч детей. Работа лагерей будет организована в строгом соответствии с эпидемическими требованиями для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Gov.spb.ru Детский лагерь «Молодежное»

Об этом сообщил подписчикам своей страницы в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поделился впечатлениями о посещении детского лагеря «Молодежное», который первым прошел проверку Роспотребнадзора и принял детей из Пушкинского района Петербурга.

«Все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, дети проверены на отсутствие контактов с больными. Лагерь заполнен на 50%. Каждый отряд размещается на отдельном этаже. Ребятам и персоналу ежедневно меряют температуру. Выход за территорию лагеря запрещен», — рассказал Беглов о сегодняшних условиях в «Молодежном».

Бесплатные путевки в этот лагерь получили от детского образовательного центра «Балтийский берег» дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В целом на бесплатные путевки этим летом могут рассчитывать дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, состоящие на учете в органах внутренних дел.

«Кроме того, в перечень льготных категорий дополнительно включены дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией», — сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.