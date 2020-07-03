Юхнов, Калужская область, 3 июля, 2020, 09:09 — ИА Регнум. 54-летний калужанин утонул на рыбалке в окрестностях деревни Зубово Юхновского района 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, мужчина находился на рыбалке со своим знакомым, выпал из лодки и утонул.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.