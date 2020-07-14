Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения в начале июля 2020 года превысило 10,5 млн. Для сдерживания SARS-CoV-2 принимаются беспрецедентные меры. Мировое сообщество выражает надежду на скорое появление вакцины от коронавируса. Подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:14 03.07.2020 6767 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Киргизии, включая 506 за последние сутки, 3 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В Киргизии за сутки зафиксировали более 500 случаев заражения коронавирусом

08:20 03.07.2020 Осенью в европейских странах может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции, такой прогноз 3 июля сделал немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик. Читайте также: Вирусолог предупредил о новой вспышке COVID-19 в Европе

08:22 03.07.2020 В Тбилиси на акцию протеста вышли представители спортивного сообщества и потребовали от грузинских властей отменить запреты на работу спортзалов и бассейнов. Об этом 2 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В Грузии прошла акция протеста с участием спортсменов

08:24 03.07.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью региональным информационным изданием заявил, что страна не вышла из кризиса в области здравоохранения, передает BFM TV. Об этом: Франция не вышла из кризиса в области здравоохранения — Макрон

08:29 03.07.2020 Резкий всплеск числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США связан с увеличением масштабов тестирования, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил 2 июля на своей странице в Twitter. Об этом: Трамп объяснил увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в США

08:32 03.07.2020 За прошедшие сутки на территории Мексики был выявлен 6 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в результате чего их общее количество возросло до 238 511. Об этом 3 июля рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter. Читайте также: В Мексике за сутки выявили свыше 6,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:34 03.07.2020 КНДР с лёгкостью прошла период активного распространения коронавируса в мире благодаря усилиям Трудовой партии Кореи, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро ЦК партии. Об этом 3 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Об этом: Ким Чен Ын объяснил лёгкую победу КНДР над коронавирусом

08:42 03.07.2020 Общее число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло более чем на 48 тыс. и превысило 1,496 млн. Об этом 3 июля сообщает бразильский минздрав. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 48 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:01 03.07.2020 В настоящее время на территории России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под наблюдением медиков остается примерно 284,1 тыс. человек. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 284,1 тыс. человек

09:09 03.07.2020 За минувшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 20 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:10 03.07.2020 Федеральный бюджет России из-за карантина по коронавирусу понес потери в размере более 1 триллиона рублей. Дефицит бюджета в 2020 году составит около 5% ВВП. Читайте также: Потери федерального бюджета РФ из-за коронавируса превысили 1 трлн рублей

09:13 03.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 44 075, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 44 тыс

09:14 03.07.2020 Страны Африки потеряли почти $55 млрд доходов в сфере туризма за три месяца из-за пандемии коронавируса. Туризм составляет почти 10% ВВП стран Африки. Подробности в материале: Афросоюз подсчитал убытки турсектора стран континента из-за пандемии

09:24 03.07.2020 В течение нескольких месяцев из-за начала пандемии коронавирусной инфекции международное авиасообщении Швеции с другими странами полностью прекратилось. 1 июня вступили в силу рекомендации министерства иностранных дел Швеции, касающиеся поездок в страны, эпидемиологическая ситуация в которых улучшилась. Одной из таких стран является Греция, полеты в которую для шведов по-прежнему являются проблематичными. Об этом 2 июля сообщило новостное агентство. Читайте подробнее: Граждане Швеции испытывают трудности с поездками в Грецию — SVT

09:26 03.07.2020 2 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 148 человек погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 11 106. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 148 человек за последние 24 часа

09:26 03.07.2020 За время пандемии на Украине выявили 46 763 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки на Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом

09:42 03.07.2020 Уже к осени в Соединённых Штатах появится возможность ежемесячно проводить порядка 40−50 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Такие прогнозы сделал помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар. Читайте также: В США планируют проводить в месяц до 50 млн тестов на COVID-19

09:50 03.07.2020 За прошедшие сутки в Израиле было выявлено 1107 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим числом с начала второй фазы пандемии. Об этом 3 июля сообщает 9 телеканал израильского ТВ со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:54 03.07.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что в Африке существует множество невыявленных случаев заражения коронавирусом, летальные исходы от которых не попадают в статистику. Подробности в материале: ВОЗ исключает наличие в Африке большого числа невыявленных случаев COVID-19

10:00 03.07.2020 Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров с Украины на фоне роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Польше снова ввели карантин для авиапассажиров с Украины

10:02 03.07.2020 27 граждан Южной Кореи, проживающих в РФ, вернулись на родину 2 июля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке. Читайте подробнее: Из Владивостока в Южную Корею вернулись более 20 человек

10:23 03.07.2020 За истекшие 24 часа на территории Китая было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Об этом: В Китае за сутки выявили девять новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:32 03.07.2020 На территории Германии за последние сутки было выявлено 466 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили 466 случаев заражения коронавирусом

10:43 03.07.2020 В период с 18 марта по 1 июля 2020 года в общей сложности 121 638 граждан Индонезии вернулись на родину из-за границы во время вспышки COVID-19, сообщает Antara. Об этом: Из-за пандемии в Индонезию вернулись свыше 120 тысяч граждан

10:51 03.07.2020 В ЮАР стартовало первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на африканском континенте. Об этом: В ЮАР начали первое клиническое испытание вакцины от коронавиурса

11:05 03.07.2020 Один из представителей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом: В «Лос-Анджелес Клипперс» выявили случай заражения коронавирусом

11:16 03.07.2020 По итогам июня 2020 года в Италии было приобретено 132 457 новых автомобилей — на 23% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация итальянских автопроизводителей (ANFIA). Читайте также: В Италии продажи авто в июне снизились почти на четверть

11:28 03.07.2020 К заражению коронавирусной инфекцией приводят два основных фактора, специфичных для респираторных вирусов или для коронавирусов. Один из них — близость инфицированного человека. Об этом заявил немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик. Читайте также: Вирусолог назвал главные факторы, способствующие заражению коронавирусом

11:40 03.07.2020 В канцелярии президента Индонезии заявили, что самый тяжелый сценарий, который может возникнуть в результате пандемии, заключается в том, что число бедных в стране быстро растет, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии быстро растет число бедных

11:43 03.07.2020 Новый коронавирус SARS-CoV-2 в случае мутации может быть более опасным. Об этом 3 июля заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью The Journal of the American Medical Association. Читайте также: Главный инфекционист США предупредил о более опасном штамме SARS-CoV-2

11:44 03.07.2020 Министр воздушных перевозок Нигерии Хади Сирика заявил, что внутреннее авиасообщение будет возобновлено с 8 июля в рамках постепенного снятия мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса в западноафриканской стране. Об этом: В Нигерии назвали дату восстановления внутреннего авиасообщения

11:47 03.07.2020 В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 вылечили более 50 военных

11:49 03.07.2020 Все четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Грузии за последние сутки были ввезены из-за границы и не связаны с внутренней передачей инфекции. Об этом 3 июля рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте подробнее: Врач в Грузии рассказала о «завозных» случаях заражения коронавирусом

12:05 03.07.2020 В Южной Осетии медики выявили коронавирус SARS-CoV-2 у трех курсантов российских вузов, вернувшихся домой на каникулы. Об этом 3 июля рассказала агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Читайте также: В Южной Осетии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

12:05 03.07.2020 Официальный представитель правительства Индонезии по вопросам борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 60 695 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 60 тысяч

12:05 03.07.2020 За последние сутки в Грузии выявлено 4 новых случая коронавируса, а общее число с начала эпидемии составляет 943 человек. Читайте также: В Грузии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

12:07 03.07.2020 Коронавирус в США [eur.army.mil]

12:09 03.07.2020 Правительство Грузии обеспечит «дешевую» доставку эмигрантов, желающих вернуться на родину, и с этой целью проводит переговоры не только с грузинским авиаперевозчиком, но и с рядом зарубежных авиакомпаний. По поручению премьер-министра Грузии, соответствующий график чартерных «дешевых» рейсов министерство экономики и устойчивого развития и Агентство гражданской авиации должны представить в понедельник, 6 июля. Читайте также: Правительство Грузии обеспечит «дешевую» доставку эмигрантов на родину

12:20 03.07.2020 Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее пообещавшая появиться перед журналистами в защитной маске, сдержала свое слово и появилась перед представителями СМИ в маске. Фотография была опубликована в Twitter премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Об этом: Меркель показалась журналистам в защитной маске

12:23 03.07.2020 Евросоюз сумеет справиться с кризисом, который возник из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Такое мнение 3 июля высказала канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в бундесрате (Федеральный совет), в ходе которого она представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода. Об этом: Меркель считает, что Европейский союз справится с кризисом от пандемии

12:32 03.07.2020 За истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2. Об этом: В Литве за сутки выявили три новых случая заражения SARS-CoV-2

12:34 03.07.2020 Известный квартал красных фонарей в Амстердаме возобновляет работу после длительного карантина, на который заведение закрывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Guardian. Читайте подробнее: В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей

13:02 03.07.2020 Общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 1,5 тыс. и перевалило за 40 тыс. Об этом 3 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: На Филиппинах за сутки выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:22 03.07.2020 Общее количество выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа увеличилось на более чем 2,5 тыс. и превысило 235 тыс. Об этом 3 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Читайте также: В Иране за сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:28 03.07.2020 Власти Филиппин, запрещавшие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны более 120 представителей компаний Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи на Филиппинах. Об этом: Власти Филиппин разрешили въезд в страну 126 гражданам Южной Кореи

13:29 03.07.2020 Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Белграда на территории города после объявления президентом страны Александром Вучичем накануне о введении новых мер по борьбе с коронавирусом и мирных протестов студентов в связи с этим в ночь на 3 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба администрации столицы Сербии. Читайте подробнее: В Белграде из-за пандемии SARS-CoV-2 ввели режим ЧС

13:31 03.07.2020 Основой того, что в Грузии низкий уровень распространения коронавируса SARS-CoV-2, является то, что вовремя был введен карантин. Об этом 3 июля заявил врач-иммунолог, руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, выступая в парламенте во время обсуждения проблем проведения выборов на фоне пандемии. Читайте подробнее: Иммунолог объяснил низкий уровень распространения коронавируса в Грузии

13:41 03.07.2020 Ослаблять пропускной режим на сухопутных границах Грузии пока не планируется. Об этом 3 июля рассказал журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: Премьер-министр Грузии об ослаблении пропускного режима: «Мы пока не можем»

14:12 03.07.2020 Андерс Нордстрём, шведский терапевт, исполнявший обязанности генерального директора Всемирной организации здравоохранения с мая по ноябрь 2006 года, заявил в утреннем эфире шведской радиостанции P1, что вакцина от COVID-19 появится уже осенью этого года. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции считают, что вакцина от COVID-19 появится уже осенью

14:25 03.07.2020 Общее число выявленных на территории Румынии новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 420 и стало составлять 28 166. Об этом 3 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 420 новых случаев заражения SARS-CoV-2

14:30 03.07.2020 Из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею тревог число рожившихся в Италии снизится примерно на 10 тысяч, с таким прогнозом выступили эксперты национальной службы статистики Istat. Проблемой является «атмосфера неопределенности», а также опасения граждан, что их экономическое положение ухудшится, отметили эксперты. По предварительным данным службы, в 2020 году показатели смертности в Италии превзойдут показатели рождаемости почти в полтора раза (637 тысяч и 426 тысяч соответственно). Подробности в материале: Эпидемия снизит число родившихся в Италии на 10 тысяч — статистики

14:32 03.07.2020 Гостиницы Рима, в которых соблюдаются все нормы санитарной безопасности, получат от мэрии право «помечать» специальными изображениями свою«covid-безопасность», заявила на пресс-конференции в пятницу мэр Рима Вирджиния Раджи. Жители всех регионов Италии и других государств могут спокойно приезжать в Рим, эпидемиологическая ситуация улучшилась, а власти и участники рынка делают все необходимое для безопасности, отметила она. Об этом: Власти Рима отделят «covid-безопасные» гостиницы от всех остальных

14:32 03.07.2020 Доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в Узбекистане составляет около 60%. Об этом главный инфекционист минздрава республики Эркин Мусабаев. Читайте подробнее: В Узбекистане 60% пациентов с коронавирусом не проявляют симптомов

14:33 03.07.2020 В марте 2020 года в Италии умерли 80 623 человека, что на 48,6% больше, чем в среднем в этом месяце в 2015—2019 годах, сообщили в национальной службе статистики Istat. В апреле число умерших снизилось до 64 693 человек, что примерно на треть больше, чем в среднем в этом месяце в 2015—2019 годах. В отдельных регионах рост смертности был еще более заметным: в Ломбардии (Милан) в марте смертность выросла почти втрое (на 188%), в Эмилье-Романье (Болонья) — на 71%. Среди населенных пунктов в марте смертность быстрее всего росла в Бергамо (на 571%, то есть почти в семь раз), Кремоне (на 401%), Лоди (на 377%). Подробности в материале: На пике эпидемии смертность в Италии выросла на 50% — статистики

14:37 03.07.2020 Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями ввел строгие ограничительные меры в муниципалитетах Беране и Гусинье на севере страны. Ранее карантин ввели в Бело-Поле и Рожае, где зафиксированы самые сильные вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом: В Черногории ввели карантин уже в четырех муниципалитетах

14:50 03.07.2020 Правительство Черногории решило создать мобильную платформу и веб-портал для наблюдения за перемещением иностранных туристов и потенциальным распространением коронавируса в стране. Об этом: В Черногории хотят сделать приложение для отслеживания перемещения туристов

14:51 03.07.2020 В Киргизии в стационарах от внебольничной пневмонии лечатся 1 724 пациента. Из них в тяжелом состоянии находятся 337 человек, в том числе в реанимации — 112 человек. Читайте подробнее: В Киргизии за сутки умерли 23 пациента от пневмонии и 10 от коронавируса

15:00 03.07.2020 3 июля главы Южной Кореи и Аргентины провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента. Подробности в материале: Главы Южной Кореи и Аргентины обсудили ситуацию с коронавирусом

15:01 03.07.2020 В Киргизии санитарно-эпидемиологическая служба испытывает нехватку персонала и оборудования, что значительно усложняет борьбу с коронавирусом. Подробности в материале: Чиновники «внезапно узнали» о плачевном состоянии санэпидемслужбы Киргизии

15:05 03.07.2020 В Национальном агентстве Италии по туризму заявили, что ожидают туристов из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Ватикана.

15:05 03.07.2020 «Призываю к созданию добровольных бригад из числа студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений. Уверен, что бизнес проявит социальную солидарность и окажет поддержку нашим медикам», — глава Киргизии мобилизует добровольцев на борьбу с COVID-19. Об этом: Президент Киргизии просит помощи у бизнесменов и студентов-медиков

15:08 03.07.2020 За минувшие сутки на территории США были выявлены рекордные более чем 52,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 52,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

15:15 03.07.2020 Президент Киргизии пообещал наказать всех, кто пытается взвинтить цены на лекарства, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты. Читайте подробнее: Президент Киргизии рассказал о тех, кого он считает «врагами народа»

15:16 03.07.2020 Уже три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, в которой отбывает наказание гражданин РФ Виктор Бут. Об этом сообщила его жена Алла Бут. Читайте также: Супругу Бута сообщила о коронавирусе в тюрьме, где его содержат

15:22 03.07.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 9 человек. Такие данные 3 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 3 июля сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции за сутки скончались 9 пациентов с COVID-19

15:37 03.07.2020 Общее количество выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 134 и превысило 32 тысячи. Об этом 3 июля сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения. Читайте также: В Швейцарии за сутки выявили 134 новых случая заражения SARS-CoV-2

15:40 03.07.2020 Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал распоряжение о выделении еще 50 млн сомов (около 45 млн рублей) на приобретение и доставку из Китая кислородных концентраторов и пульсоксиметров. Читайте также: Киргизия закупит в Китае кислородные концентраторы еще на 45 млн рублей

15:44 03.07.2020 За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Об этом: В Афганистане за сутки выявили 302 новых случая заражения SARS-CoV-2

15:56 03.07.2020 За истекшие 24 часа на территории Латвии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает сайт Центра контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Латвии за сутки не выявили ни одного нового случая заражения SARS-CoV-2

16:28 03.07.2020 Специалисты Роспотребнадзора передали в дар киргизстанским медучреждениям 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Россия подарила Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса

16:29 03.07.2020 Сохранение в Грузии низкого уровня распространения коронавируса позволит в сентябре в школах и других учебных заведениях возобновить традиционное обучение. Об этом 3 июля журналистам рассказал врач-иммунолог, руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте подробнее: Очное обучение в школах в Грузии могут возобновить в сентябре — иммунолог

17:03 03.07.2020 Борьба с коронавирусом. Лаборатория в Австрии. Фото: IAEA Imagebank

17:38 03.07.2020 Количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 299, достигнув 62 997, сообщает 3 июля пресс-служба минздрава страны. При этом сообщается, что от COVID-19 умерли еще семь пациентов, всего в республике жертвами эпидемии стали 412 человек. Читайте также: В Белоруссии количество выявленных заражений коронавирусом достигло 63 тыс

18:17 03.07.2020 Университет Джонса Хопкинса в США заявил о рекордном числе случаев заражения коронавирусом. За сутки, по данным организации, зафиксировано 52 300 новых случаев заражения в стране.

18:29 03.07.2020 В Черногории за сутки провели 475 тестов, из которых 47 позитивных, на коронавирус, сообщает институт общественного здравоохранения. Всего в стране 339 активных случаев. Читайте подробнее: В Черногории выявили 47 новых случая заражения коронавирусом

18:38 03.07.2020 У главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши выявлено заражение коронавирусом. Об этом он сообщил 3 июля на своей странице в Twitter. Читайте также: Министр иностранных дел Пакистана заразился коронавирусом

19:07 03.07.2020 По данным навечер пятницы, в Италииумерли34 833 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на15(днем ранее — на30).Выздоровели 191467человек, за день этот показатель увеличился на384(днем ранее — на 366). Читайте также: Коронавирус в Италии: за сутки — 15 умерших и 384 выздоровевших

19:08 03.07.2020 Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что пока организация продолжает испытания лекарств, которые могут быть эффективными при лечении пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: ВОЗ отчиталась о ходе проверки лекарств от COVID-19

19:24 03.07.2020 Количество умерших от COVID-19 за последние сутки увеличилось в Британии на 137 человек, сообщает 3 июля минздрав страны. С учетом этих данных, общее число жертв эпидемии достигло в Британии отметки 44 131. Читайте также: В Британии заявили, что число жертв COVID-19 превысило 44 тыс

19:24 03.07.2020 Коэффициент распространяемости коронавируса в регионе Венето (Венеция) вновь начал расти, заявил глава региона Лука Дзайа. Вина за это, по мнению политика, лежит на «безответственных» гражданах, которые игнорируют требования соблюдать санитарную дистанцию и не собираться большими группами. Особенно безответственно ведут себя те, кто при необходимости пребывать на карантине идут в город, тем самым способствуя распространению инфекции, сказал Дзайа. 6 июля власти региона представят новые меры борьбы с эпидемией и вернут ранее отмененные ограничения, добавил он. Об этом: Глава Венеции: многие горожане безответственны, власти вернут ограничения

19:51 03.07.2020 Агентство WAM сообщило о том, что власти ОАЭ разрешили гражданам страны путешествовать за рубеж.

19:59 03.07.2020 Минздрав Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект о введении на срок в 90 дней государственного регулирования цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, применяющиеся при лечении коронавируса. Подробности в материале: Минздрав Киргизии предлагает ввести госрегулирование цен на лекарства

20:15 03.07.2020 Борьба с коронавирусом. Лаборатория в Австрии.

21:11 03.07.2020 Во Всемирной организации здравоохранения сформирована специальная рабочая группа, которая займётся изучением мутации коронавируса SARS-CoV-2, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Читайте также: В ВОЗ сформирована рабочая группа по вопросам мутации коронавируса

21:29 03.07.2020 Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй волны коронавируса в мире не наблюдается, и, возможно, ее не будет. Представители ВОЗ отметили, что нынешний рост числа заражений в ряде стран является вторым пиком.

22:03 03.07.2020 Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и Мария ван Керкхове. Фото: Russian.news.cn

22:44 03.07.2020 В Израиле за последние сутки выявлено свыше 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее количество зарегистрированных случаев SARS-CoV-2 превысило 10 тыс., сообщает 3 июля The Times of Israel. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране началась новая крупная вспышка коронавируса. Читайте также: В Израиле заявили о новой вспышке коронавируса и более 10 тыс. зараженных

22:52 03.07.2020 Максимальный прирост числа случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в США — это более 55 400 случаев, что является новым мировым рекордом. Читайте также: Число случаев COVID-19 в мире превысило 11 миллионов

22:58 03.07.2020 По информации Africa CDC, в настоящий момент на континенте выявлены 414 011 случаев COVID-19, от заболевания умерли 10 260 человек. Прошли лечение и считаются выздоровевшими 195 729 человек. Читайте также: В Африке погибли от COVID-19 более 10000 человек

23:08 03.07.2020 Специалисты Всемирной организации здравоохранения не могут с уверенностью говорить о предстоящей второй волне пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Подробности в материале: В ВОЗ допускают, что второй волны пандемии COVID-19 не будет

23:49 03.07.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в мире за последние сутки более чем на 175 тыс. и преодолело отметку в 10,7 млн, сообщает 3 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, на 3 июля в мире зарегистрировано 10 710 005 случаев заражения. Читайте также: ВОЗ: в мире заражено коронавирусом более 10,7 млн человек

23:56 03.07.2020 Препарат «Ремдисивир» пока является единственным обнадёживающим антивирусным средством против COVID-19, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Подробности в материале: ВОЗ назвала «Ремдисивир» единственным обнадёживающим средством от COVID-19

00:59 04.07.2020 В Марокко за прошедшие сутки выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Об этом: В Марокко число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч

01:17 04.07.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 42 223 и достигло 1 539 081, сообщается на сайте национального совета здравоохранения страны (CONASS). Подробности в материале: В Бразилии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 1,5 млн

01:21 04.07.2020 В Великобритании 4 июля стартует самый масштабный этап ослабления ограничений, введённых в марте из-за распространения нового коронавируса. В день, который во многих СМИ уже окрестили «Днём независимости» (по аналогии с известным американским праздником), откроются пабы, кафе, рестораны и гостиницы, а также многие другие предприятия и учреждения. Подробности в материале: В Великобритании наступает «День независимости» от коронавируса

01:51 04.07.2020 295 599 случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано с начала пандемии в Перу, из них 3 595 — новые, 3 июля сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Об этом: В Перу зарегистрировано более 295 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:05 04.07.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 1412 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил официальный представитель египетского минздрава Халед Мегахед в заявлении. Читайте также: В Египте за сутки выявили 1412 случаев заражения коронавирусом

02:40 04.07.2020 Запрет на выезд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для совершения туристических поездок отменили власти государства, 3 июля сообщает агентство WAM. Об этом: В ОАЭ жителям разрешили покидать страну для путешествий — СМИ

02:45 04.07.2020 Всего в мире по данным на утро 4 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 11 млн человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в США и по всему миру. Об этом: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн

03:01 04.07.2020 Более 201,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Саудовской Аравии после получения положительных результатов анализов еще от 4 тысяч пациентов, 3 июля сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения королевства. Об этом: В Саудовской Аравии число случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 200 тысяч

03:42 04.07.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике возросло до 245 251, а количество погибших от осложнений при заболевании COVID-19 — до 29 843. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 3 июля в ходе брифинга. Об этом: В Мексике зарегистрировали более 245 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

03:51 04.07.2020 Бразильская энергетическая компания Neoenegria запросила кредит у государства на сумму в 1,664 млрд реалов (около $313,12 млн), сообщает агентство Reuters. Об этом: Бразильская компания Neoenegria запросила у властей финансовую помощь

04:28 04.07.2020 Рекомендации для стран Евросоюза по снятию ограничений на поездки в третьи страны разрабатываются с учётом объективных критериев, сообщил 4 июля журналистам представитель Еврокомиссии. Об этом: В Еврокомиссии назвали критерии открытия границ стран ЕС во время пандемии

04:59 04.07.2020 В США по данным на 3 июля число выявленных за сутки случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 составило 57 479 и, таким образом, превысило предыдущее «достижение», которое было установлено накануне — 55 220 случаев. Об этом 3 июля сообщает газета The Washington Post. Читайте также: В США установлен антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом

05:02 04.07.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее выявили за сутки более 60 зараженных коронавирусом

06:26 04.07.2020 В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 196 096, включая выявленные за последние сутки — 422, сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте также: В Германии за сутки выявили еще более 400 случаев заражения коронавирусом

07:17 04.07.2020 Режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом масштабов распространения коронавирусной инфекции был объявлен властями еще двух городов Сербии — Шабаца и Чачака, сообщается на сайтах городских администраций. Об этом: В еще двух городах Сербии ввели режим ЧС из-за коронавируса

07:35 04.07.2020 Подруга старшего сына американского президента Дональда Трампа заразилась коронавирусом нового типа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Подруга сына Трампа заболела COVID-19 — NYT

07:58 04.07.2020 Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выздоровела от COVID-19, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации украинского лидера. Читайте также: Супруга президента Украины выздоровела от COVID-19

07:59 04.07.2020 Всего в Албании было выявлено 2752 случая заражения коронавирусом. 1592 человека уже излечились. 72 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. На стационарном лечении находится 80 пациентов, из них 8 проходят интенсивную терапию и один подключен к аппаратам ИВЛ. Спустя полтора месяца после начала второй волны в стране начало снижаться число активных случаев заражения. Об этом: В Албании выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

07:59 04.07.2020 Несмотря на рост числа выздоравливающих, эпидемия вновь начинает набирать обороты, что вызывает опасения о необходимости возвращения к мерам строгой изоляции. Пока что правительство Косово ограничилось введением ограничений свободы собраний. Читайте подробнее: В Косово выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом

08:02 04.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 6787 случаев заражения, 328 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 2 июля в стране скончались 7 пациентов. 2876 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения продолжает возрастать и сейчас составляет 3583. Читайте подробнее: В Македонии выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом

08:05 04.07.2020 В настоящее время в Швеции власти и медицинские службы не могут достичь целевого показателя по тестированию 100 000 человек в неделю на наличие COVID-19. По данным Агентства общественного здравоохранения, в нескольких регионах масштабное тестирование еще даже не началось. Об этом 3 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции не достигнуты целевые объемы тестирования по выявлению COVID-19

08:06 04.07.2020 Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства и увеличившихся возможностей для проведения тестирований с целью выявления COVID-19, в Стокгольме, наиболее пострадавшем регионе страны, отсутствует централизованная система контроля по обнаружению инфекции и уведомлению ближнего круга инфицированного человека об опасности заразиться. Об этом 3 июля сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В Стокгольме отсутствует контроль над распространением коронавируса — DN

08:07 04.07.2020 3 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что по стране было зарегистрировано 2566 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) и 154 смертельных случая, поскольку смертельный вирус продолжает быстро распространяться. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране зафиксировано 2566 новых случаев заражения COVID-19

08:09 04.07.2020 3 июня власти Великобритании представили список из более, чем 60 стран и территорий, туристы из которых по приезде на территорию страны освобождаются от соблюдение 14-дневного карантина. Швеция не была включена в данный список стран. Таким образом, все существующие ограничения для шведов, прибывающих на территорию Великобритании, остаются в силе. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveries Radio. Читайте подробнее: Прибывшим в Великобританию шведам придется соблюдать карантинный режим

08:11 04.07.2020 Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции разработало три возможных сценария развития пандемии коронавирусной инфекции. Согласно одному из них, совершенно не исключена взрывная вспышка распространение коронавируса и его мутация. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Власти Швеции опубликовали сценарии развития пандемии коронавируса

08:14 04.07.2020 2 июля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи подчеркнул необходимость отмены односторонних санкций, которые ослабляют способность целевых стран эффективно реагировать на распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июля. Читайте также: Постпред Ирана при ООН призвал отменить санкции на фоне пандемии COVID-19

08:15 04.07.2020 Журналистам газеты Expressen удалось пообщаться с несколькими шведскими исследователями, занятыми в настоящее время вопросами пандемии коронавирусной инфекции, ее последствий и возможном развитии событий. Среди различных оценок прозвучали предположения о появлении вакцины от COVID-19 в третьем квартале 2021 года, быстрое восстановление экономики, а также продолжение работы медицинских служб в состоянии повышенной готовности. Об этом 3 июля сообщила Expressen. Читайте подробнее: Шведские ученые рассказали о последствиях пандемии коронавируса

08:25 04.07.2020 До конца 2022 года авиакомпания Air France сократит 7580 рабочих мест, то есть примерно 17,5% всего персонала, передаёт 3 июля телеканал CNN со ссылкой на сообщение компании. Читайте подробнее: Air France сократит более 7,5 тыс. рабочих мест

09:58 04.07.2020 За сутки на Украине подтвердили 914 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 4 июля пресс-службой аппарата СНБО Украины. Об этом: На Украине за сутки выявили 914 случаев заражения коронавирусом

09:59 04.07.2020 Заполненность медицинских учреждений города Львова составляет 95%, сообщается 3 июля в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на начальника управления здравоохранения Львовского городского совета Владимира Зуба. Читайте также: Медицинские учреждения Львова заполнены на 95%

11:52 04.07.2020 В Приднестровье выявили пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте подробнее: В Приднестровье выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом

11:54 04.07.2020 В Донецкой Народной Республике подтвердили 23 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 23 случая заражений коронавирусом

12:55 04.07.2020 В Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом за сутки госпитализировали 74 человека, сообщает 4 июля пресс-служба министерства здравоохранения труда и социальной защиты. Читайте подробнее: В Молдавии скончались еще четыре человека, инфицированных коронавирусом

12:55 04.07.2020 В вооруженных силах Украины за сутки выявили одиннадцать случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ. Читайте также: В ВСУ за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

14:54 04.07.2020 В Белоруссии число инфицированных коронавирусом возросло до 63 270, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом

14:54 04.07.2020 Низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии связан с двумя факторами. Такое предположение 4 июля высказал эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт в интервью РБК. Подробности в материале: Эпидемиолог объяснил, почему в Германии низкая смертность от COVID-19

15:46 04.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помимо главы фракции Демократической лиги Косово Арбена Гаши, инфицированы оказались его товарищи по партии Куйтим Шаля, Хаджи Авдюли и Висар Хоти. Читайте также: Трое депутатов парламента Косово оказались заражены коронавирусом Арбен Гаши facebook.com/ArbenGashiLDK

16:00 04.07.2020 Всего в Албании было выявлено 2819 случаев заражения коронавирусом. 1637 человек уже излечились. Лечение проходят 1108 человек. 74 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки. На стационарном лечении находится 88 пациентов, из них 8 проходят интенсивную терапию и один подключен к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и число лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться. Подробности в материале: В Албании выявили 67 новых носителей коронавируса

16:09 04.07.2020 На своей странице в социальной сети Facebook Баша сообщил о том, что в ходе встречи он обратился к косовскому политику с просьбой оказать поддержку албанскому туризму. Напомним, доходы почти трети албанского населения так или иначе связаны с притоком туристов в страну, однако из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки Албания попала в красные списки туристических стран у многих европейских государств, что заставило Албанию усиленно стремиться компенсировать эту потерю за счет соседнего албанского государства. Об этом: Лидер оппозиции Албании призвал косоваров поддержать туризм страны

17:47 04.07.2020 Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 440 тысяч. Об этом 4 июля сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: В Африке количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 440 тыс

20:14 04.07.2020 В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 534 и достигло 19 801. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили 534 случая заражения коронавирусом

20:21 04.07.2020 За последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 413. Об этом сообщает 4 июля министерство здравоохранения страны. Об этом: В Португалии за сутки выявили 413 случаев заражения SARS-CoV-2

21:22 04.07.2020 Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 67, превысив отметку в 44 150 человек. Об этом 4 июля сообщается на на сайте британского правительства. Подробности в материале: В Британии за сутки скончались 67 пациентов с COVID-19

21:31 04.07.2020 В мире за последние сутки выявлено более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: В ВОЗ назвали число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире

21:54 04.07.2020 За минувшие сутки на территории Турции выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 4 июля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter. Об этом: В Турции за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19

22:12 04.07.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 25. Об этом сообщили 4 июля в Национальной организации общественного здравоохранения. Об этом: В Греции за сутки выявили 25 случаев заражения SARS-CoV-2

22:45 04.07.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 на пациентах с коронавирусом, сообщает 4 июля пресс-служба организации. Читайте подробнее: ВОЗ прекратила испытания трех лекарств от COVID-19 Тест на коронавирус kolomnagrad.ru

00:15 05.07.2020 В американском штате Флорида выявили 11 458 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: В штате Флорида за сутки выявили более 11 тысяч зараженных коронавирусом

00:43 05.07.2020 В Кении за прошедшие сутки выявили сразу 389 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кенийского правительства. Читайте подробнее: В Кении зафиксировали рекордный рост зараженных коронавирусом Трущобы. Кения (cc) Colin Crowley

01:31 05.07.2020 Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий сроки действия программы помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте подробнее: Трамп продлил программу финансовой помощи малому бизнесу

02:21 05.07.2020 В Израиле за прошедшие сутки выявили 977 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили почти тысячу зараженных коронавирусом

03:23 05.07.2020 Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать Китай за сокрытие данных по пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал во время речи по случаю Дня независимости США. Читайте подробнее: Трамп вновь пообещал наказать Китай за сокрытие данных по COVID-19

03:29 05.07.2020 Вакцину от коронавирусной инфекции могут создать задолго до окончания 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме. Об этом: Трамп не исключил появление вакцины от COVID-19 раньше, чем ожидалось

04:41 05.07.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончались 523 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters. Об этом: В Мексике число умерших с COVID-19 превысило 30 тысяч

05:30 05.07.2020 Власти Руанды намерены разрешить выполнение пассажирских авиарейсов в стране с 1 августа, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры страны. Об этом: В Руанде возобновят пассажирские авиаперевозки с августа

05:57 05.07.2020 В Ливии за прошедшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями. Читайте также: В Ливии число зараженных коронавирусом приблизилось к 1000

06:14 05.07.2020 Известный собор Саграда Фамилия в испанской Барселоне открыл свои двери для посетителей впервые за последние 114 дней, передает телеканал NHK. Подробности в материале: Собор Саграда Фамилия в Барселоне открылся для медработников

06:51 05.07.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Об этом: В Германии за сутки выявили 239 зараженных коронавирусом

06:55 05.07.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее вновь выявили больше 60 зараженных коронавирусом

07:32 05.07.2020 За прошедшие сутки во всём мире выявили 212 326 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ заявила о рекордном росте числа зараженных коронавирусом

08:45 05.07.2020 В Узбекистане за сутки выявлено 329 случаев COVID-19. Подробности в материале: За сутки в Узбекистане выявлено 329 случаев COVID-19

09:10 05.07.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания препаратов гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное средство) на заболевших COVID-19. Об этом 4 июля сообщается на сайте ВОЗ. Читайте также: ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от SARS-CoV-2

09:22 05.07.2020 В Киргизии за сутки выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили 283 случая COVID-19

09:32 05.07.2020 Шпионские программы были в большем количестве вредоносных рассылок на тему пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 5 июля сообщил гендиректор и основатель международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, Илья Сачков, его слова приводи РИА Новости. Читайте подробнее: В Group-IB рассказали о росте вредоносных ссылок на тему коронавируса

09:36 05.07.2020 В Индии за сутки выявлено более чем 24,8 тысячи случаев COVID-19. Читайте подробнее: Индия приблизилась к третьему месту в мире по числу случаев COVID-19

09:51 05.07.2020 На Украине за сутки выявили 823 случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии, обновленные 4 июля на сайте СНБО Украины. Подробности в материале: На Украине число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 48500

11:17 05.07.2020 В Оренбургской области скопились киргизские мигранты. Для их возвращения домой три государства (Россия, Казахстан и Киргизия) договорились об организации транзитного коридора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков. «Решили вопрос о транзитном проезде через Казахстан соотечественников из Соль-Илецка (Россия). Турецкая и узбекская стороны окажут гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом», — отметил глава МИД Киргизии. Читайте также: Казахстан и Россия организуют транзитный коридор для киргизских мигрантов

11:33 05.07.2020 В Донецкой Народной Республике за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В ДНР выявили восемь случаев заражения коронавирусом В больнице. Донецк mzdnr.ru

11:46 05.07.2020 Институт вирусологии Уханя хранил образцы коронавируса с 2012 года. Такое утверждение 5 июля делают авторы журналистского расследования, опубликованного британской газетой The Sunday Times. Об этом: Образцы коронавируса хранились в Китае свыше 6 лет — The Sunday Times

12:49 05.07.2020 В аэропорту города Афины из-за запрета на въезд в Европейский Союз гражданам третьих стран, находятся семнадцать граждан Украины, прилетевших с Украины, сообщает 5 июля «Европейская правда» со ссылкой на информацию, предоставленную одним из задержанных пассажиров. Об этом: В Греции находятся 17 граждан Украины, которым отказали во въезде Аэропорт. Афины (cc) George Kokkinidis-GR

12:49 05.07.2020 В Приднестровье подтвердили четыре случая заражения коронавирусом, сообщили 5 июля в пресс-службе МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1250

12:59 05.07.2020 Семнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в вооруженных силах Украины, из них шестнадцать были выявлены среди военнослужащих, сообщает 5 июля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. Читайте также: За сутки в ВСУ выявили 17 случаев заражения коронавирусом

13:36 05.07.2020 За минувшие сутки в Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом госпитализировали 54 человека, сообщает 5 июля пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии. Читайте также: В Молдавии с начала пандемии SARS-CoV-2 выявили у 2528 медработников Коронавирус. Молдавия msmps.gov.md

14:05 05.07.2020 В Белоруссии за сутки выявили 284 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев заражения составило 63 554. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Белоруссии, опубликованные 5 июля. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки подтвердили 284 случая заражений коронавирусом

14:42 05.07.2020 В США за сутки выявлено более 45 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом: В США за сутки выявили более 45 тысяч случаев COVID-19

14:46 05.07.2020 Электронные браслеты, которые предназначены для контроля за соблюдением двухнедельного карантина, предписанного отдельным гражданам для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, начали в Иордании. Об этом 5 июля рассказал представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат в эфире местного телеканала al-Mamlaka. Читайте подробнее: В Иордании тестируют электронные браслеты для соблюдения карантина

16:12 05.07.2020 Общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 2 тыс. и перевалило за 44 тыс. Об этом 5 июля сообщает минздрав страны. Читайте также: На Филиппинах за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:50 05.07.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об экстренной ситуации в стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Израиле назвали экстренной ситуацию с коронавирусом в стране

17:20 05.07.2020 Общее число выявленных на территории Румынии новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 391 и стало составлять 28 973. Об этом 5 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Подробности в материале: В Румынии за сутки выявили 391 случай заражения SARS-CoV-2

17:47 05.07.2020 В Грузии в течение суток выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные 5 июля обнародованы на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания COVID-19. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили три случая заражения SARS-CoV-2

18:18 05.07.2020 В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 523 и достигло 20 324. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили 523 случая заражения SARS-CoV-2

19:10 05.07.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на девять. Об этом сообщили 5 июля в Национальной организации общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили девять случаев заражения SARS-CoV-2

19:29 05.07.2020 Власти Турции, которые направили грузы медицинской помощи в 137 стран мира по состоянию на 5 июля, намерены продолжать «этот процесс». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Читайте также: Чавушоглу назвал систему здравоохранения Турции одной из самых развитых

20:17 05.07.2020 В Сербии за минувшие сутки выявили 302 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять пациентов. Об этом 5 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны. Читайте также: В Сербии за сутки от COVID-19 скончались пять пациентов

21:03 05.07.2020 В Израиле за прошедшие сутки выявили 755 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает 5 июля пресс-служба израильского минздрава. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили 755 случаев заражения коронавирусом

21:37 05.07.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на планете превысило 11 млн. Подробности в материале: Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн

22:51 05.07.2020 Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Читайте также: ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

00:16 06.07.2020 В Катаре за прошедшие сутки выявили 616 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава. Подробности в материале: В Катаре число зараженных новым коронавирусом приблизилось к 100 тыс

00:22 06.07.2020 Министр здравоохранения Боливии Мария Эйди Рока заразилась коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: Глава минздрава Боливии заразилась коронавирусом

01:17 06.07.2020 В Ливане за прошедшие сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливанское национальное новостное агентство. Подробности в материале: В Ливане за сутки выявили 18 зараженных коронавирусом

02:00 06.07.2020 В Бразилии за прошедшие сутки выявили 26 051 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Об этом: Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1603055

02:54 06.07.2020 В Чили за прошедшие сутки выявили 3685 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Об этом: Число зараженных коронавирусом в Чили приблизилось к 300 тысячам

02:54 06.07.2020 В Израиле за минувшие сутки выявили 788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в отчете израильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Израиле число случаев COVID-19 приблизилось к 30 тысячам

04:11 06.07.2020 Выразившие желание вернуться на Родину граждане России вылетели из американского Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Об этом говорится на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Читайте подробнее: Граждане России вылетели из Нью-Йорка на Родину вывозным рейсом

05:37 06.07.2020 На материковой части Китая подтверждено четыре новых случая COVID-19. Из общего числа вновь заболевших лишь один пациент оказался локальным, остальные три — «импортными», то есть прибывшими в больном состоянии из-за рубежа. Читайте далее: В Китае выявлено четыре новых случая COVID-19

06:18 06.07.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает юнжокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 48 зараженных коронавирусом

07:31 06.07.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы более тесного сотрудничества с Россией по вопросу разработки лекарств и вакцин против коронавирусной инфекции, заявила главный научный сотрудник организации Сумая Сваминатан. Подробности в материале: В ВОЗ захотели теснее сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19

07:44 06.07.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом

08:02 06.07.2020 Суммарное число выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 105 тысяч. Об этом 6 июля сообщает минздрав страны. Подробности в материале: Общее количество выявленных случаев SARS-CoV-2 в Канаде превысило 105 тыс

08:15 06.07.2020 Несмотря на скромные масштабы тестирования, число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово за последние несколько дней увеличилось в полтора раза и превысило даже показатели соседней Северной Македонии, где ежедневно обследование проходят почти полторы тысячи человек. За последние три дня погибли 20 пациентов с коронавирусом. Очевидной причиной такого развития ситуации является отмена основных ограничений властями и игнорирование остальных гражданами, что не удивительно, поскольку согласно последнему опросу агентства Pyper, 30% граждан Косово не верят в то, что коронавирус представляет собой угрозу. Подробности в материале: Коронавирус в Косово: положение ухудшается

08:35 06.07.2020 Общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 3 721 и превысило 117 тысяч. Об этом 6 июля сообщает колумбийский минздрав на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Колумбии за сутки выявили 3721 случай заражения коронавирусом

08:39 06.07.2020 В Грузии выпускники школ 6 июля начали сдавать единые национальные экзамены, первым из которых стал экзамен по грузинскому языку. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: В Грузии выпускники школ начали сдавать единые национальные экзамены

08:44 06.07.2020 Общее количество выявленных на территории Перу случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за 300 тысяч. Об этом 6 июля сообщает минздрав страны. Об этом: Число выявленных в Перу случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 300 тыс

08:53 06.07.2020 Во втором квартале 2020 года внутренними и международными авиалиниями Южной Кореи воспользовались 5,57 млн человек, что на 76,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации гражданской авиации (KCA). Читайте также: Пассажиропоток аэропортов в Южной Корее во втором квартале снизился на 77%

08:56 06.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 48 574. Читайте также: В Казахстане за сутки выявили 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:01 06.07.2020 В США в последнее время наблюдается уменьшение числа летальных исходов от COVID-19. Об этом 6 июля заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter. Об этом: Трамп рассказал об уменьшении смертности от COVID-19 в США

09:07 06.07.2020 За минувшие сутки на территории Китая было выявлено четыре новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 июля говорится в сообщении госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили четыре новых случая заражения SARS-CoV-2

09:08 06.07.2020 В Грузии выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Информация об этом была опубликована 6 июля на специализированной площадке Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

09:15 06.07.2020 Министр горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Вилли Китобо Самсони намерен провести переговоры с руководителями горнодобывающих компаний для согласования отмены ограничения доступа рабочих на шахты, введенного из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: В ДР Конго могут отменить ограничения на работу шахт

09:32 06.07.2020 За минувшие сутки в Египте было выявлено 1218 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июля сообщает египетский минздрав. Подробности в материале: В Египте за сутки выявили 1218 новых случаев заражения коронавирусом

09:32 06.07.2020 Украина получила крупнейшую партию гуманитарной противоэпидемической помощи из Китая. russian.news.cn

09:36 06.07.2020 Коронавирус мог находиться в спящем состоянии на протяжении долго времени до массовой вспышки в Ухане. Читайте также: Британский ученый: «Мы имеем дело со спящим вирусом»

09:39 06.07.2020 Во Франции компания Mercedes-Benz закрывает завод по сборке компактных автомобилей Smart. Об этом сообщает телеканал France3. Данное решение было принято в рамках стратегии по перераспределению производственных мощностей и сокращению расходов немецкого бренда. Другой причиной закрытия предприятия стала вспышка пандемии нового коронавируса, которая повлекла за собой снижение покупательского спроса. Подробности в материале: Mercedes закрывает предприятие по производству автомобилей Smart

09:41 06.07.2020 За минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 умерли 22 пациента. Об этом 6 июля сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки от COVID-19 скончались 22 пациента

09:44 06.07.2020 Новый президент Малави Лазарус Чаквера постановил сократить свою церемонию инаугурации на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране. Читайте также: Церемонию инаугурации президента Малави сократят из-за угрозы коронавируса

09:51 06.07.2020 Общее количество выявленных в Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось более чем на 24,2 тыс. и перевалило за 697 тыс. Об этом 6 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 превысило 697 тыс

10:03 06.07.2020 Президент Кении Ухуру Кеньятта высоко оценил согласованные действия стран Африки по реагированию на пандемию коронавируса, заявив, что осуществляемые африканскими странами меры помогают значительно замедлить распространение вируса. «Африка отреагировала на COVID-19 гораздо лучше, чем большинство других стран мира, особенно если учесть ее относительно слабую ресурсную базу», — подчеркнул Кеньятта. Читайте подробнее: Лидер Кении высоко оценил реагирование стран Африки на пандемию

10:05 06.07.2020 Иранские власти благодарны России за ее помощь стране в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 6 июля сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью программе «Мнение», часть которого была показана в эфире телеканала «Россия-24». Об этом: В Тегеране благодарны России за помощь в борьбе с COVID-19 — посол Ирана

10:08 06.07.2020 Министр сельского хозяйства Индонезии Щахрул Ясин Лимпо заявил, что министерство создаст эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом, сообщает Tribunnews. Читайте также: В Индонезии создали «антивирусное ожерелье» для борьбы с COVID-19

10:10 06.07.2020 Границу между Турцией и Грузией необходимо открыть, иначе грузинское население, проживающее в приграничном районе, будет голодать. Об этом заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В «Европейской Грузии» потребовали открыть границу с Турцией

10:25 06.07.2020 6 июля заместители министров обороны Южной Кореи и Вьетнама провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны. Подробности в материале: Представители Южной Кореи и Вьетнама обсудили ситуацию с коронавирусом

10:27 06.07.2020 Общее количество выявленных на Украине подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом за истекшие сутки возросло на 543 и перевалило за 49 тысяч. Об этом 6 июля сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом: На Украине за сутки выявили 543 случая заражения коронавирусом

10:31 06.07.2020 Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что средний уровень смертности от COVID-19 в стране выше, чем в мире, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Средний уровень смертности от COVID-19 в Индонезии достиг 5%

10:32 06.07.2020 Очный учебный процесс в профучилищах Грузии возобновился с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта страны. Читайте также: В Грузии возобновили работу профучилища

11:03 06.07.2020 В Южной Осетии все, у кого был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, справились с инфекцией. Об этом 6 июля рассказала агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Читайте также: В Южной Осетии из-за SARS-CoV-2 под наблюдением остаются 236 человек

11:04 06.07.2020 Учреждения культуры и искусства Великобритании получат беспрецедентную помощь от государства на преодоление негативных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Об этом: Власти Британии бросают сфере культуры «спасательный круг» на £1,5 млрд

11:30 06.07.2020 Глава министерства здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией. Соответствующая запись 6 июля размещена на странице главы пакистанского ведомства в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Министр здравоохранения Пакистана заразился SARS-CoV-2

11:32 06.07.2020 В Кении подтвердили еще 309 случаев заражения коронавирусом, в результате чего число заражений, зарегистрированных в стране до настоящего времени, достигло 7 886. Читайте также: В Кении за сутки выявили 309 новых случаев заражения коронавирусом

11:33 06.07.2020 Черногория занимает четвертое место в регионе Западных Балкан по количеству зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения. В регионе наибольшее число активных пациентов на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Северной Македонии, далее следуют Косово, Босния и Герцеговина и Черногория. Подробности в материале: Черногория занимает 4 место в регионе по числу зараженных коронавирусом

11:39 06.07.2020 Поздравить абитуриентов в Грузии с началом 6 июля единых национальных экзаменов президент страны Саломе Зурабишвили прибыла в экзаменационный центр первой публичной школы. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Подробности в материале: Президент Грузии поздравила абитуриентов с началом экзаменов

11:48 06.07.2020 6 июля глава МИД Южной Кореи провела встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешней торговли, с которым обсудила пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Глава МИД Южной Кореи и вице-премьер Узбекистана обсудили ряд вопросов

12:06 06.07.2020 Иностранные бизнесмены, прибывающие в Грузию, в скором времени должны будут выбирать: платить за проживание в гостинце в условиях карантина или делать каждые три дня в течение 14 дней тест на коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявила министр экономики Натия Турнава. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Грузии появятся правила для иностранных бизнесменов

12:07 06.07.2020 79 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. В числе погибших оказался врач Хюсни Шкьяу. На стационарном лечении находится 78 пациентов, из них 9 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться. Подробности в материале: В Албании выявили 71 новый случай заражения коронавирусом за сутки

12:16 06.07.2020 В первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали рекордно маленькое число подделанных купюр за последние 20 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи. Читайте также: В Южной Корее с начала года выявили 129 поддельных купюр

12:19 06.07.2020 Родители по всему миру крайне удивлены, когда узнают, что в национальной системе образования Швеции учителя не ставят оценки вплоть до 6 класса. Считается, что такой подход помогает ребенку сохранить интерес ко многим предметам и не разочароваться в себе. Однако с начала уже следующего года ожидается изменение законодательства, согласно которому оценки шведские школьники смогут получать начиная с четвертого класса. Об этом 6 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio. Напомним, что с 1 июля 2020 года шведские учителя получили возможность проставлять оценки начиная с четвертого класса. Однако по причине начавшейся пандемии коронавируса члены правительства решили, что данное нововведение необходимо отложить до января следующего календарного года. Подробности в материале: Школьникам в Швеции могут начать ставить оценки с четвертого класса

12:20 06.07.2020 Общее число выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа увеличилось на 11 и достигло 532. Об этом 6 июля рассказали журналистам в пресс-службе минздрава ЛНР. Об этом: В ЛНР за сутки выявили 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:22 06.07.2020 В настоящее время на территории Швеции проживают десятки тысяч детей, семьи которых постоянно сталкиваются с долговым бременем. В 2020 году их число сократилось, однако это произошло в рамках статистической погрешности. Об этом 6 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции рассказали о детях, чьи родители испытывают финансовые трудности

12:28 06.07.2020 За минувшие сутки в Грузии было лабораторно подтверждено 2 новых случая коронавируса, и общее число зараженных достигло 953 человека. По информации официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, из них 830 человек уже выздоровели. Подробности в материале: В Грузии выявлено два новых случая заражения коронавирусом

12:33 06.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в муниципалитетах с наибольшим количеством выявленных носителей коронавируса — Приштине, Феризае, Призрене и Вучитрне введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00. На всей территории Косово в это время запрещена работа ночных клубов, кафе и ресторанов. Государственные институты обязаны сократить число выходящих на работу в обычном режиме до необходимого минимума. Поставщики транспортных услуг обязаны сократить число пассажиров вдвое, дабы снизить риск заражения коронавирусом. Читайте также: Угроза коронавируса: в Косово вернулись к строгим ограничительным мерам

12:34 06.07.2020 На единые национальные экзамены в Грузии 6 июля из числа зарегистрированных абитуриентов прибыли 93%. Об этом журналистам рассказала руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе, сообщает агентство «Новости Грузия». Читайте подробнее: В Грузии на единый национальный экзамен прибыли более 90% абитуриентов

12:35 06.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 10 143, сообщили 6 июля в министерстве здравоохранения республики. Читайте также: В Узбекистане выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:37 06.07.2020 79% опрошенных жителей бедных районов столицы Кении выступили за продление комендантского часа в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Малоимущие жители Кении поддержали продление комендантского часа — опрос

12:44 06.07.2020 За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено пять новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Об этом: В Литве за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

12:49 06.07.2020 После снятия ограничений на совершение туристических поездок внутри Евросоюза, шведские авиаперевозчики столкнулись со значительными трудностями при осуществлении международных рейсов в Грецию. Журналисты новостной службы Sveriges Radio сообщили 6 июля об очередной отмене чартерного рейса шведской авиакомпании Tui в Грецию. Читайте подробнее: В Швеции сообщили об отмене чартерного авиарейса в Грецию

12:50 06.07.2020 В Грузии для предотвращения распространения коронавируса введены рекомендации для проведения экскурсий. Текст правил был размещен на сайте министерства здравоохранения. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии ввели правила для организаторов экскурсий

12:55 06.07.2020 Более 390 граждан России вылетели спецрейсом из США в Москву. facebook.com RusEmbUSA

12:56 06.07.2020 Общее число выявленных на территории Польши подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 36 тысяч. Об этом 6 июля сообщает польский минздрав. Об этом: В Польше за сутки выявили 205 случаев заражения SARS-CoV-2

13:24 06.07.2020 За последние сутки в Киргизии зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в столице республики — 161. Подробности в материале: За сутки в Киргизии выявили еще 314 случаев заражения коронавирусом

13:26 06.07.2020 Сотни сотрудников Kenya Airways (KQ) могут потерять свои рабочие места, поскольку в компании начали реализацию мер по предотвращению последствий пандемии коронавируса. Об этом: Авиакомпания Kenya Airways сократит сотни сотрудников из-за пандемии