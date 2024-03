11:43 03.07.2020

Новый коронавирус SARS-CoV-2 в случае мутации может быть более опасным. Об этом 3 июля заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью The Journal of the American Medical Association.

