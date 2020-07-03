Чебоксары, 3 июля, 2020, 07:41 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность по заработной плате за пять месяцев сократилась на 12,7 млн рублей и составила 23,7 млн рублей. Реестровая задолженность с начала года снизилась на 11,1 млн рублей — до 52,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики Олега Николаева по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты.

Cap.ru Заседание межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты

Отмечается, что в январе — мае по итогам проверок за нарушения в части оплаты труда оштрафованы 129 должностных и 57 юридических лиц, а также 18 индивидуальных предпринимателей — общий размер штрафных санкций достиг 3,3 млн рублей. Кроме того, объявлено 42 предупреждения.

По данным властей, за пять месяцев задолженность по заработной плате снизилась с 36,42 млн рублей на 12,7 млн рублей и на 1 июня составила 23,7 млн рублей. Просроченная задолженность имеется в 12 организациях перед 366 работниками (на 1 января 2020 года — перед 666 работниками).

Cap.ru Данные госинспекции труда

Что касается реестровой задолженности (долгов по зарплате, отпускным и пособиям до объявления предприятия банкротом), то с начала года она сократилась на 11,1 млн рублей, составив 52,6 млн рублей. По данным государственной инспекции труда на 26 июня, в реестре должников по зарплате числятся 10 экономически активных предприятий общей задолженностью 2,1 млн рублей и 16 предприятий-банкротов с общей задолженностью 50,5 млн рублей.

Значительные долги накоплены в Алатырском заводе низкотемпературных холодильников, где введено конкурсное производство: выплаты на сумму 16,2 млн рублей ждут 192 работника.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил министерству промышленности совместно с мэрией Алатыря оказать содействие в реализации конкурсной массы и предложил «подключить институт развития, чтобы имущество завода посмотреть на предмет привлечения иных предпринимателей».