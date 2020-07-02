Гордость за нашу страну: Игорь Руденя о Ржевском мемориале
Тверь, 2 июля, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Территорию Ржевского мемориала планируется развивать в дальнейшем. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» 2 июля.
«Это событие, которое дало большой эмоциональный прилив. Прежде всего, это гордость за нашу страну, за тверскую землю. Мемориал даст возможность на долгие годы сохранить историческую правду. Самая большая ценность в том, что на открытии присутствовали фронтовики, которые воевали в этих местах. Каждый раз общаюсь с ними как с родными людьми. Теплота и искренность — главное качество наших ветеранов», — так Игорь Руденя описал свои впечатления от церемонии открытия мемориала, состоявшейся 30 июня.
«Могу назвать этот монумент неотъемлемой частью комплекса на Поклонной горе. Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом также есть площадка для поисковых отрядов. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», — сообщил Игорь Руденя.
Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории. Торжественное открытие мемориала состоялось 30 июля с участием президента России Владимира Путина, президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко, ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона, в регионе разработан туристический маршрут «Земля воинской славы».