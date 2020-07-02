Белгород, 2 июля, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Белгородская область цифровизирует себя с помощью «Яндекса». Об этом обе стороны подписали соглашение, предметом которого стали проекты в области экономики и социальной сферы региона. Над интеграцией работает специальный департамент цифрового развития Белгородской области.

Belregion.ru Во время подписания Соглашения о сотрудничестве между «Правительством Белгородской области и компанией «Яндекс», проходившего в режиме видеоконференции

Администрация области преследует от данного партнёрства особую цель — стать «умным регионом», в котором вместе с процессом цифровизации повысится качество жизни за счёт онлайн-образования, цифровой поддержки малого и среднего бизнеса, помощи туристам в ориентации по городу.

Это не первый опыт совместной работы администрации области и «Яндекса». В октябре 2019 года обе стороны цифровизировали транспорт через внедрение электронных путевых листов. Эти меры должны были снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать государственным органам эффективный современный механизм для контроля. Речь шла о 250 путевых листах в день.

«Яндекс», в принципе, идёт по стране уверенными шагами. Например, в Самарской области IT-компания также займется социально-экономическим развитием, а именно социальными и медицинскими службами. Не забыли в области и о том самом электронном путевом листе, который уже внедряется не только в Белгороде, но у соседей в Казани, Калуге, Новосибирске и Омске. В Самарской области, по уже отработанному сценарию, «Яндексом» будет внедряться онлайн образование.

Этой весной «Яндекс» добрался и до Амурской области с проектами освоения сферы транспорта и образования.

Таким образом, захватывая новые ниши и территории, «Яндекс» непрерывно повышает стоимость репутации (goodwill) своего бренда. Не стоит забывать, что в рамках поддержки российской экономики в условиях пандемии отечественные IT-компании получают значительные налоговые привилегии. В совокупности с региональной поддержкой «Яндекс» может стать основным инструментом принятия решений для наших чиновников. Или даже занять их место.