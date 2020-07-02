Минск, 3 июля, 2020, 00:15 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко с трудом пытается оправдать свои действия перед выборами исключительно необходимостью «защиты родины» от внешних и внутренних врагов. О том, что означают все более подозрительные поступки и высказывания Лукашенко, рассуждает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Кроме выглядящей никак не обеспеченной со стороны закона атаки на имеющих шансы конкурентов на грядущих президентских выборах, Лукашенко старается как можно плотнее вписать себя в исторический контекст борьбы за белорусскую независимость. В этом смысле даже Сталин, присоединивший в 1939 году Западную Белоруссию к Советской Социалистической Республике Белоруссии, оказался у Лукашенко под подозрением.

Только вот, даже повествуя об этом событии, Лукашенко ухитрился загадочно противопоставить белорусские интересы и зловещие планы каких-то неназванных злодеев, которые старались республику «разменять и отдать Западу». Нет ли в этом историческом экскурсе от Лукашенко серьезного логического сбоя?

Читайте статью Сергея Артёменко «"Я не идиот, я один в мире!»: что происходит с Александром Лукашенко?».