Вашингтон, 3 июля, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Приближаются президентские выборы в США, а действующий президент Дональд Трамп ведет себя так, как будто и не собирается бороться за победу. Что это — глупый просчет или тонкий расчет непредсказуемого Трампа, пытался разобраться корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич.

Max Goldberg Дональд Трамп

Даже верные союзники Трампа не могут отрицать, что в последнее время рейтинги говорят совсем не в его пользу. И коронавирусная эпидемия, и шквал беспорядков в американских городах были использованы оппозиционной прессой для того, чтобы как можно ярче выделить несоответствия между «ужасами» и неспешной реакцией на них главы государства.

Но что они запоют, если окажется, что «ужасы» были серьезно преувеличены, а Трамп в своей неспешности оказался во всем прав?

Читайте подробности в статье Игоря Юдкевича «Расчетливый интриган или глупый хулиган? Трамп!».