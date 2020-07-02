Челябинск, 2 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Фейерверк начнётся в 22:50 по местному времени. Кроме того, на фасаде корпуса Южно-Уральского госуниверситета состоится лазерное шоу под названием «Сияние Победы».

Салют также пройдёт в Магнитогорске. Как сообщало ИА REGNUM, эти города стали среди тех, которым присвоят почётное звание.