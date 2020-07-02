Катастрофически «не хватает врачей и медсестер» — кризис в Киргизии
Бишкек, 2 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Около 100 врачей-добровольцев из регионов Киргизии прибудут завтра, 3 июля, в Бишкек, чтобы помочь столичным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского оперативного штаба.
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По словам премьер-министра Кубатбека Боронова, большинство из них распределят по больницам, в которых возникла острая нехватка медицинского персонала, а остальных задействуют для консультирования граждан по телефону.
«Мы понимаем, что врачей и медицинских сестер сегодня в городе Бишкеке катастрофически не хватает. Поэтому было принято решение привлечь добровольцев из регионов», — сказал он.
Глава правительства пообещал, что каждый командированный медик будет получать заработную плату и надбавку за работу в очагах коронавируса, а также будет обеспечен местом для проживания.
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