Бишкек, 2 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Около 100 врачей-добровольцев из регионов Киргизии прибудут завтра, 3 июля, в Бишкек, чтобы помочь столичным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского оперативного штаба.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Читайте также: Коронавирус в Киргизии: власти экстренно готовят резерв медиков

По словам премьер-министра Кубатбека Боронова, большинство из них распределят по больницам, в которых возникла острая нехватка медицинского персонала, а остальных задействуют для консультирования граждан по телефону.

«Мы понимаем, что врачей и медицинских сестер сегодня в городе Бишкеке катастрофически не хватает. Поэтому было принято решение привлечь добровольцев из регионов», — сказал он.

Глава правительства пообещал, что каждый командированный медик будет получать заработную плату и надбавку за работу в очагах коронавируса, а также будет обеспечен местом для проживания.

Читайте также:

Кризис в Киргизии: не хватает медиков, срочно ищут добровольцевВ Киргизии общежития вузов перепрофилируют под больницы