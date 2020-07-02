Мурманск, 2 июля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Мурманский губернатор объяснил невысокую избирательную активность населения периодом отпусков.

Citymurmansk.ru На участке для голосования. Мурманск

«На участки в Мурманской области пришло более 45% избирателей. Это при том, что значительное количество людей традиционно выехало в отпуска. Очень важно, что голосование прошло максимально прозрачно и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Все, кто пришел на участки, были обеспечены одноразовыми перчатками, масками, ручками», — заявил Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область вошла в число регионов-аутсайдеров по числу проголосовавших по поправкам — на участки пришли 45,18%. Поддержали изменения в Конституции 62,51% участников голосования.