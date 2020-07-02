В Костромской области названа дата постройки газопровода до Солигалича
Кострома, 2 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Газпром выделил деньги на строительство нового газопровода к городу Солигалич в Костромской области. Об этом на заседании Костромской областной думы 2 июля сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
Подача газа в Солигалич должна быть осуществлена в начале 2023 года. Сумма, выделенная энергетической компанией на строительство объекта, пока не разглашается.
Напомним, около 15 лет основной надеждой на развитие Солигаличского района в регионе является строительство нового цементного завода. Новости о намерении построить его публикуются СМИ с 2005 года. Однако из-за ряда причин, в том числе проблем с газоснабжением, проект откладывался.
Тема газификации Костромской области широко обсуждалась на парламентских слушаниях в Москве. 3 марта Валентина Матвиенко пообещала «запереть представителей «Новатэка» и «Газпрома» в Совете Федерации на пару суток», если они не договорятся по ситуации с газом в Костромской области. Вскоре после этого были уточнены сроки строительства магистрального газопровода «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит газификация 14 районов региона.
По состоянию на начало 2019 года уровень газификации Костромской области составлял 59,72% (72,89% — города и 30,14% — сельская местность). Это ниже, чем в среднем по России (68,6%). Отток жителей из районов Костромской области, не обеспеченным природным газом, на 38% выше, чем по региону.