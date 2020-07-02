Ярославль, 2 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Стадион «Шинник» в Ярославле перешёл под управление одноимённого футбольного клуба. Об этом сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

Стадион является муниципальной собственностью. Ранее клуб уже управлял им, однако несколько лет назад мэрия города решила сама контролировать деятельность стадиона и передала его муниципальному учреждению «Дирекция спортивных сооружений». Это привело к тому, что зимой 2020 года трава на стадионе не взошла, что привело к отмене матчей Кубка России и первенства ФНЛ. Теперь городские власти решили вернуться к прежней системе.

«Болельщики и спортсмены этого момента долго ждали. Стадион будет использоваться клубом на безвозмездной основе. Не могу не отметить тот факт, что совсем недавно футбольная инфраструктура стадиона была улучшена. Здесь сделали натуральный газон с вшитыми искусственными нитями, а на запасном поле была проведена укладка полноразмерного искусственного покрытия. Работы проводились в рамках федеральной программы «Наследие». Также на территории стадиона было сделано новое поле для мини-футбола размером 40 на 20 метров с искусственным покрытием для тренировок и соревнований юных спортсменов», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославский «Шинник» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, второй по значимости в стране.