Результаты голосования в Костромской области ожидаемы — мнение эксперта
Кострома, 2 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Результаты всероссийского голосования в Костромской области не удивительны и соответствуют уровню политической активности региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал межрегиональный координатор движения «Голос» Антон Шейнин.
Напомним, что по явка по итогам голосования в регионе составила 50,97% от числа избирателей, а поправки к Конституции в поддержали 68% проголосовавших костромичей — аналогичный результат показала и соседняя Ярославская область.
По мнению эксперта, низкая явка в областном центре не удивительна и обусловлена рядом объективных причин:
По данным избирательной комиссии Костромской области, наибольшая активность избирателей была в Вохомском районе, где «за» или «против» поправок высказались 75,27%, избирателей. Самый низкий процент проголосовавших показал областной центр — Кострома — 40,73%.
Меньше всего изменения в основной закон страны поддержали жители Шарьи, где 35,1% проголосовали «против», Волгореченска — 34,78% и Буя — 34,24%. В числе территорий Костромской области с наибольшим числом сторонников изменения Конституции названы Галичский — 77,81% от числа проголосовавших, Парфеньевский — 74,85%, и Сусанинский районы — 74,31%.