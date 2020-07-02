Кострома, 2 июля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Результаты всероссийского голосования в Костромской области не удивительны и соответствуют уровню политической активности региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал межрегиональный координатор движения «Голос» Антон Шейнин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, что по явка по итогам голосования в регионе составила 50,97% от числа избирателей, а поправки к Конституции в поддержали 68% проголосовавших костромичей — аналогичный результат показала и соседняя Ярославская область.

«Костромская и Ярославская области — соседи. У нас много общего, так что одинаковый процент одобрения меня нисколько не удивляет. К тому же, избирательные системы в этих регионах исторически развивались похожим образом. Конечно, сейчас они различаются в большей степени, но рассматривать эти выборы отдельно от деятельности комиссий и от желания власти невозможно», — считает Антон Шейнин.

По мнению эксперта, низкая явка в областном центре не удивительна и обусловлена рядом объективных причин:

«То, что Кострома показала самую низкую явку по региону — это не удивительно. В соседних регионах происходит ровно то же самое. Комплексная явка на российских выборах, которая превышает 50%, в большей степени характерна для сельских территорий. Именно там разворачиваются тотальные мобилизационные технологии. На этих выборах можно было спокойно ходить с ящиком по всей деревне и обеспечивать 100% явку. По моим личным наблюдениям и наблюдениям моей команды, на этих выборах использовалась либо деревенская мобилизация, либо мобилизация, связанная с предприятиями. Когда всё организуется таким образом, возникает вопрос — а чем живёт территория? В Костроме насколько я знаю, промышленность не является определяющим фактором в развитии города. Территории, которые завязаны на туризм, общепит, обслуживающую сферу очень сильно пострадали в последнее время».

По данным избирательной комиссии Костромской области, наибольшая активность избирателей была в Вохомском районе, где «за» или «против» поправок высказались 75,27%, избирателей. Самый низкий процент проголосовавших показал областной центр — Кострома — 40,73%.

Меньше всего изменения в основной закон страны поддержали жители Шарьи, где 35,1% проголосовали «против», Волгореченска — 34,78% и Буя — 34,24%. В числе территорий Костромской области с наибольшим числом сторонников изменения Конституции названы Галичский — 77,81% от числа проголосовавших, Парфеньевский — 74,85%, и Сусанинский районы — 74,31%.