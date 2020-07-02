Калуга, 2 июля, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Константин Сотсков вручил ветерану труда Клавдии Макаровой юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанке вручили медаль в честь 75-летия Победы

Клавдия Сергеевна родилась в Бабынинском районе. Войну помнит плохо, была совсем маленькой. С юных лет много работала, сначала в колхозе, потом почтальоном. Затем переехав в Калугу, устроилась на хлебозавод, где работала тестомесом, пекарем, мастером.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанке вручили медаль в честь 75-летия Победы

«Я и сейчас не тужу, на жизнь не обижаюсь, — заявила ветеран труда. — Очень приятно всегда общаться с нашим депутатом, знаем, что к нему можно обратиться за помощью, если что. Приятно, что не забывает нас в праздники, всегда поздравляет».

«К сожалению, не получилось вручить медаль Клавдии Сергеевне ко Дню Победы, потому что были определенные очень жесткие ограничения из-за коронавируса, особенно на посещение людей старшего возраста, — пояснил депутат. — Подождали, когда ограничения начнут снимать, и пошли поздравлять наших любимых ветеранов».

Константин Сотсков поблагодарил Клавдию Сергеевну за многолетний труд и особо отметил, что «благодаря ее поколению мы сегодня живем и можем работать на благо страны».