Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Объем продаж автомобилей марки Hyundai в России за первое полугодие 2020 года сократился на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль Hyundai

С января по июнь корейский автопроизводитель продал на российском рынке 63 тыс. 852 машины, причем 65% из них — модели SUV-сегмента (внедорожники), а 55% автомобилей было куплено в кредит.

В июне 2020 года в РФ было продано 13 тыс. 373 автомобиля Hyundai.

«Более низкие показатели продаж в первом полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом обусловлены осложнением экономической ситуации, вызванной пандемией», — констатировали в «Хендэ Мотор СНГ».

Продажи июня 2020 года оказались на 18,1% ниже показателя того же месяца прошлого года. При этом в июне, как и в предыдущие месяцы этого года, отмечается стабильный спрос на кроссоверы — они занимают 64% от всех проданных в прошлом месяце автомобилей Hyundai.

Самыми популярными моделями в первом месяце лета в России стали Hyundai Creta и Hyundai Solaris, на третьем месте по количеству проданных автомобилей — Hyundai Tucson.

Как сообщалось, 30 июня компания начала в Петербурге строительство нового завода по производству автомобильных двигателей. Инвестиции в проект, реализуемый ООО «Хёндэ ВИА Рус», составят 13,1 млрд рублей. На заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Завод будет выпускать двигатели Gamma I объемом 1,6 л для автомобилей Hyundai. Проектная мощность — 240 000 двигателей в год, а в перспективе — более 300 000 двигателей. Пробный запуск завода ожидается в I квартале 2021 года, в октябре 2021 года начнется массовое производство.