Тамбов, 2 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области пункты проведения Единого государственного экзамена подготовлены «в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил». Об этом сегодня, 2 июля, заявил губернатор региона Александр Никитин, оценивая готовность системы образования к проведению ЕГЭ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин побывал в пунктах проведения ЕГЭ

3 июля в России выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день пройдут экзамены по трем предметам по выбору — литературе, информатике, географии. В Тамбовской области будут открыты 11 пунктов проведения экзаменов, всего их в регионе создано 26. В основном периоде ЕГЭ примут участие 3909 человек.

Готовность пунктов проведения экзаменов проверил губернатор Александр Никитин, подчеркнув, что «главное — здоровье и безопасность всех участников единого государственного экзамена».

«Всё сделано в соответствии с обстановкой, в которой мы находимся, с соблюдением всех требуемых норм и правил», — отметил Александр Никитин.

Так, в Тамбове в двух пунктах проведения экзаменов, которые оборудованы на базе гимназии № 12 имени Г.Р. Державина и школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов, губернатор прошел весь предэкзаменационный путь выпускников. Ознакомился, как будет проходить утренний фильтр и обработка рук, что принято для соблюдения безопасной дистанции. Проверил, какие меры безопасности для здоровья детей и сотрудников приняты в аудиториях сдачи экзаменов. Увидел и работу общественных онлайн-наблюдателей из регионального ситуационного центра.

«Атмосфера, конечно, волнительная, когда пройдешь сам всем этим маршрутом», — признался глава региона, высоко оценив готовность системы образования к ЕГЭ.

Власти напоминают, что в Тамбовской области ЕГЭ всегда проходит на высоком организационном уровне, за что регион не раз был отмечен Рособрнадзором. Тщательно готовится система образования и к экзаменационной поре этого года. В частности, разработаны паспорта безопасности пунктов проведения экзаменов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все пункты прошли проверку готовности, тестирование работы системы видеонаблюдения, участвовали во всероссийском пробном экзамене.

Для каждого пункта проведения экзаменов отработаны безопасные схемы транспортной доставки, разработаны графики прибытия участников ЕГЭ, подготовлены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, организован питьевой режим. Во всех аудиториях установлены приборы для обеззараживания воздуха, которые могут работать в присутствии детей. Медицинские работники будут измерять температуру и принимать квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.