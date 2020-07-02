На Тамбовщине голосование прошло без нарушений
Тамбов, 2 июля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не было серьёзных организационных сбоев. Об этом заявили сегодня, 2 июля, в региональной общественной палате, подводя итоги работы наблюдателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
На Тамбовщине в качестве наблюдателей в ходе проведения голосования было задействовано свыше 3,6 тыс. человек. Их кандидатуры представили общественные организации и партии. Всего в регионе работали 904 участка.
В Тамбовской области явка составила 80,4%. Внесение изменений в Конституцию России поддержало 87,41% проголосовавших, против высказались 11,99%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России явка составила почти 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.