Тамбов, 2 июля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не было серьёзных организационных сбоев. Об этом заявили сегодня, 2 июля, в региональной общественной палате, подводя итоги работы наблюдателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На брифинге в Тамбовской области

На Тамбовщине в качестве наблюдателей в ходе проведения голосования было задействовано свыше 3,6 тыс. человек. Их кандидатуры представили общественные организации и партии. Всего в регионе работали 904 участка.

«От наших наблюдателей сообщений о нарушениях, которые могли оказать существенное влияние на результаты, не поступало. Невзирая на организационные сложности, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологических мер, голосование прошло в штатном режиме, — подчеркнул председатель общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков.

В Тамбовской области явка составила 80,4%. Внесение изменений в Конституцию России поддержало 87,41% проголосовавших, против высказались 11,99%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России явка составила почти 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.