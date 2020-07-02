Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» в июле 2020 года добавила еще два российских города в географию полетов из петербургского аэропорта «Пулково»: в Ставрополь и Воронеж.

ООО «ВВСС» Самолеты «Победы» в «Пулково»

Полёты из «Пулково» в Воронеж и Ставрополь «Победа» начала 2 июля 2020 года.

«С сегодняшнего дня «Победа» выполняет регулярный рейс Санкт-Петербург-Воронеж и Санкт-Петербург-Ставрополь с частотой полетов пять раз в неделю», — отметили в авиакомпании.

Отметим, что с 23 июня 2020 года по вторникам, четвергам и субботам самолеты авиакомпании отправляются из Петербурга в Геленджик.

Полеты «Победы» из Пулково осуществляются на воздушных судах семейства Boeing 737. Билеты на рейсы авиакомпании из Санкт-Петербурга можно забронировать на официальном сайте pobeda.aero.

Как отметили, в свою очередь, в «Пулково», полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик также обслуживают авиакомпании «Россия» и Smartavia. Рейсы из «Пулково» в Воронеж выполняет «РусЛайн».

В июне 2020 года «Победа» выполняет полеты из Петербурга в Анапу, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Саратов, Сочи, Уфу и Чебоксары.