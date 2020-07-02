Лодзь, Польша, 3 июля, 2020, 02:36 — ИА Регнум. Судьба города Лодзь, чуть было не ставшего после Второй мировой войны столицей Польши, интересна и поучительна. Почему город, исторически прославившийся меньше Варшавы и Кракова, приобрел такое значение для Российской империи, а позже для СССР, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Marek и Ewa Wojciechowscy Лодзь

В конце XVIII века в Лодзи проживало всего лишь несколько сотен человек. Но после раздела Речи Посполитой и присоединения этой части польской территории к Российской империи город Лодзь начинает бурно развиваться. Решение правительства России о создании в Лодзи текстильного производства с прицелом на мощности крупнейшего поставщика текстиля дало толчок к росту числа населения. Уже в 1830 году численность жителей Лодзи составляла почти 4,5 тыс. человек, а к 1914 году — 600 тысяч. Но Первая мировая стала для города катастрофой. Русское население бежало, поляков немцы вывозили на принудительные работы.

В 1918 году население Лодзи насчитывало около 300 тысяч человек. Восстановить численность Лодзи удалось к 1939 году, и тут ударила Вторая мировая война. Когда гитлеровская армия отступила с территории Польши, столичная Варшава была разрушена почти полностью и новое коммунистическое правительство Польши стало приглядываться к возможности выдвинуть на роль новой столицы Лодзь. Но Сталин не согласился с польским руководством, и столицей Польши осталась Варшава. Почему было принято именно такое решение?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Как Сталин не дал Лодзи стать столицей Польши».