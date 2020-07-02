Обнинск, Калужская область, 2 июля, 2020, 17:31 — ИА Регнум. В Калужской области участники акции «Мы вместе», активисты ОНФ и волонтёры-медики доставили в обнинскую клиническую больницу №8 средства защиты: экраны, защитные очки, изолирующие комбинезоны и респираторы. Об этом 2 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Фото пресс-службы регионального исполкома ОНФ в Калужской области. Участники акции «Мы вместе» доставили в обнинскую клиническую больницу №8 средства защиты

По его мнению, сегодня здоровье пациентов и врачей — главная забота. Поэтому чем большим количеством средств индивидуальной защиты будут обеспечены медицинские работники, тем лучше.

«В столь непростой период помимо этой больницы мы помогаем и другим лечебным учреждениям региона медицинскими масками и питьевой водой, а также физической помощью в обустройстве палат и в транспортировке лабораторных анализов», — сказал Дмитрий Афанасьев.

Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Калужской области Мария Гераськина отметила, что волонтёрская помощь не носит единовременный характер. Так, помимо поддержки медицинского персонала в рамках акции «Мы вместе» волонтёры помогли выполнить более 50 тыс. обращений по доставке продуктов и лекарств для пожилых и маломобильных граждан. Им также была оказана помощь с выносом мусора, проведением уборки и оплатой коммунальных счетов.