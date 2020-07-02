Киев, 2 июля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины сейчас уделяют много внимания и времени подготовке войск к наступательным действиям «в урбанизированной местности», заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

Свое высказывание Хомчак сделал в интервью изданию ArmyInform, материал опубликован сегодня, 2 июля.

Хомчак считает, что за последние 6 лет армия Украины научилась хорошо обороняться, и поэтому сейчас надо тренировать наступление.

«Армия должна быть хорошо обученной для наступления днем и ночью, при любых погодных условиях, чтобы быть готовой к разному развитию событий… Но это не означает рассмотрение силового освобождения оккупированного Донбасса», — подчеркнул командующий.

Хомчак отметил, что основная битва проходит на дипломатическом фронте — в частности, предпринимаются огромные усилия Киева для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы «Российская Федерация убралась с Донбасса».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отводит год на урегулирование конфликта в Донбассе по Минским соглашениям, после чего украинская власть будет использовать «план Б». Глава Украины не объяснил, в чем может заключаться альтернативный вариант. На пресс-конференции 20 мая Зеленский подтвердил, что его заявление остается в силе, но отметил, что из-за карантина сроки возможных договоренностей несколько сдвигаются. По его словам, у сторон есть еще несколько месяцев, чтобы договориться.