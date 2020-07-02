Тюмень, 2 июля, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Тюменские полицейские изъяли немаркированный алкоголь на сумму свыше 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Пересчёт бутылок алкогольного суррогата

Полицейскими в ходе оперативных мероприятий установлен 43-летний житель Ялуторовска, который хранил в двух арендованных гаражных боксах коробки с 98 тыс. бутылок нелегального алкоголя, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью объёмом 1732 литра. Условная стоимость изъятого алкоголя — 19 млн рублей.

На допросе гражданин пояснил, что нелегальное спиртное он планировал реализовать на территории Тюменской области.

По факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).