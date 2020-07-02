Саратов, 2 июля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Саратовской области одновременно с основным голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ собирали подписи в поддержку инициативы по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести».

Alexxx Malev Саратов

Alexxx Malev Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Мэр Саратова Михаил Исаев поблагодарил каждого, кто поддержал эту инициативу. «Своими голосами и своей активностью Вы помогли Саратову стать ближе к получению заслуженного звания, которое предопределено его «трудовой биографией» за период военного времени. Активное участие в этом приняли не только жители Саратова, но и других муниципальных образований нашего региона, за что отдельные слова благодарности в их адрес», — добавил градоначальник. В поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона человек.

Council.gov.ru Михаил Исаев

2 июля стало известно, что столице Саратовской области присвоят звание «Город трудовой доблести». Вместе с Саратовом это звание получат еще 19 городов. Документ о присвоении звания городам президент РФ подпишет в ближайшее время.

ИринаЯ Саратовский завод «Серп и Молот»

Ранее ИА REGNUM сообщало, присвоение звания Города трудовой доблести для Саратова позволит сохранить уникальный опыт и память саратовцев, которые берегут для будущих поколений.

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