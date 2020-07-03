Калуга, 3 июля, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 июля поднялись цены на тарифы и услуги жилищно-коммунального хозяйства — в среднем, на 3−5% с учётом каждого конкретного муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства конкурентной политики

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным ведомства, в областном центре газ подорожает на 26 копеек за кубометр. Оплата электричества вырастет с 4,82 до 5,06 рубля за кВт.ч. На 1 рубль 13 копеек станет дороже питьевая вода, а в целом водоотведение подорожает с 19,38 до 20,15 рубля за кубометр. Плата за отопление также вырастет на 3%. Тариф за вывоз бытового мусора не изменится.

Напомним, что в связи с пандемией до 2021 года не будет взыматься просрочка по оплате услуг ЖКХ.