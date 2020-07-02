Ярославль, 2 июля, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Ярославские справедливороссы решат вопрос о выдвижении кандидата на довыборы в Госдуму России по 194 округу 6 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

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Ожидается, что эсеры все-таки выдвинут кандидатом бывшего губернатора Анатолия Лисицына. Информация о вступлении политика в партию размещена в бесплатной партийной газете, которая сейчас распространяется в регионе.

«Решение о выдвижении принимает президиум центрального совета, конечно, с учетом рекомендации совета регионального отделения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро совета регионального отделения Анатолий Каширин.

Как сообщает портал «Ярньюс» со ссылкой на лидера регионального отделения партии Анатолия Грешневикова, фактически решение о выдвижении Лисицына уже принято и согласовано с центральным советом.

Ранее с кандидатом на довыборы по 194 округу определились единороссы. «Единая Россия» выдвинет председателя профсоюза КХЛ, депутата облдумы Андрея Коваленко. Выдвижение Лисицына может сделать выборы конкурентными.

Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования.