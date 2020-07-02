Архангельск, 3 июля, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Прибывшая в Архангельск экспедиция Северного флота ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) намерена искать затонувшие в Белом море суда. Подробности готовящихся работ описывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Транспорт «Урания» водоизмещением 3263 тонны 18 июня 1916 года вышел из Ливерпуля с грузом аммония, пороха, зажигательных бомб, толуола и бензина

Речь идет о затонувших в Первую мировую войну транспортах, которые шли из Англии и США в Архангельск с военными грузами. Научный руководитель ЦПИ РГО Андрей Лукошков говорит, что первый в очереди на исследование — пароход «Урания» с грузом взрывчатки. Изучать это судно под водой безопасно, правда, работы будут немного мешать судам, идущим в Архангельский порт, но если позволит погода и будет получено разрешение вести работы на фарватере, то дело пойдет быстро: поднимать артефакты не будут, найденное упакуют и зароют в песок морского дна, обозначив место «клада».

Как рассказали водолазы ЦПИ РГО, осложнить работы может сильное переменчивое течение, которое идет то в Белое море, то из него, давай возможность работать буквально один-два часа, время перемены течений. А когда течение сильное, водолазу и вовсе приходится стоять на дне под углом 45 градусов.

Как выглядят затонувшие суда и чем уникальна подводная археология Белого моря, читайте в статье Владимира Станулевича «Северный флот России занялся подводной археологией».