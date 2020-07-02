Киев, 2 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Украина действительно приняла решение об остановке выпуска еврооблигаций на фоне заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

Bank.gov.ua Яков Смолий

Об этом на брифинге 2 июля заявил министр финансов страны Сергей Марченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр напомнил, что 1 июля Украина успешно осуществила размещение 20-летних еврооблигационных заимствований на сумму $1,7 млрд с рекордной доходностью за последние 10 лет на уровне 7,3% годовых.

«И как только мы завершили выпуск, узнали новость, которая нас несколько смутила, возможно, даже шокировала. Это отставка председателя Национального банка Украины… Худшего момента, чем вчерашнее заявление главы НБУ, для размещения быть не могло», — сказал Марченко.

По его словам, представители минфина Украины вели «длинные ночные переговоры» с инвесторами.

«В итоге было принято взвешенное решение остановить этот выпуск. Инвесторы одобрили это решение… Так мы показываем, что мы как государство не пытаемся обманывать кого-то и делать непродуманные шаги», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил о своей отставке вечером 1 июня. По словам чиновника, к такому шагу его вынуждает «систематическое политическое давления». Отставку должна утвердить Верховная рада Украины.

Ранее предполагалось, что средства, полученные в результате продажи еврооблигаций, пойдут на финансирование госбюджета.