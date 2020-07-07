Президент России Владимир Путин провёл в четверг, 2 июля, заседание оргкомитета «Победа», где заслушал доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:19 02.07.2020 В России была проведена колоссальная работа по проведению торжественных мероприятий в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте также: Путин поблагодарил добровольцев за помощь ветеранам в месяцы пандемии

15:21 02.07.2020 Жители Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ участвовали в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». По данным министерства региональной политики, инициативу поддержали более 500 тысяч новосибирцев. Читайте также: За «Город трудовой доблести» проголосовали более 500 тысяч новосибирцев

15:22 02.07.2020 Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте Российской Федерации и образуется в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.

15:22 02.07.2020 В 2020 году «Бессмертный полк» прошёл в первой итерации в формате онлайн — было размещено 3 млн анкет ветеранов, а видеотрансляция их имён продолжалась 20 суток

15:23 02.07.2020 Искреннюю благодарность выразил президент России Владимир Путин всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 2 июля на заседании оргкомитета «Победа». Об этом: Путин поблагодарил участников подготовки торжеств по случаю Победы

15:24 02.07.2020 Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». kremlin.ru

15:24 02.07.2020 Звание «Город трудовой доблести» поможет подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла. «Сегодня поражает, как люди решали задачи столь немыслимой сложности. Работали на пределе человеческих возможностей — много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий и министры умирали там в грязи, умирали, когда ставили старые предприятия на новом месте», — указал президент.

15:25 02.07.2020 Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» Иванову было направлено в адрес президента в марте 2020 года. Об этом: Ходатайство о звании «Город трудовой доблести» для Иванова направили Путину

15:26 02.07.2020 Путин: довоенный Ржев насчитывал до 56 тыс. жителей. Когда его освободили, там осталось не более 300 человек.

15:27 02.07.2020 Преступление нацистов, геноцид в отношении народов СССР не имеют срока данности, и такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и системе международного права — ведомства и министерства должны вести постоянную работу в этом направлении, указал президент.

15:28 02.07.2020 1 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу. Читайте также: Ижевск претендует на звание «Город трудовой доблести»: идёт голосование

15:29 02.07.2020 Всего на получение звания «Город трудовой доблести» претендовали порядка 70 городов.

15:31 02.07.2020 При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Читайте также: Горький — это кузница Победы: нижегородский губернатор

15:31 02.07.2020 Лидеры рейтинга городов, имеющих наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов: первым выступает Нижний Новгород, за ним следуют Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск. Все эти города занимали свою нишу в оборонной промышленности, но по объёму производства им равных не было.

15:32 02.07.2020 Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» стартовал ещё в начале февраля. Сбор подписей организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. На встрече с партийным активом области он отметил, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались именно в Нижнем Новгороде.

15:32 02.07.2020 Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

15:32 02.07.2020 90% штурмовиков произвели на Самаре.

15:32 02.07.2020 Челябинск — треть всей производимой танковой продукции.

15:33 02.07.2020 Российское руководство всех уровней обязано сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», которое проходит по видеосвязи. «Так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — сказал Путин. Читайте также: Путин: руководство РФ должно сделать всё, чтобы оправдать доверие людей

15:33 02.07.2020 50% Т-34 было спроизведено в Нижнем Тагиле, броня каждого третьего танка — также Нижний Тагил.

15:34 02.07.2020 На заседании Российского организационного комитета «Победа». kremlin.ru

15:36 02.07.2020 Новосибирск — центр радио‑ и оптической продукции. Также на заседании обратили внимание на Ярославль. «Ярославские шины, подсчитано, могли бы одеть 800 танковых, 14 тыс. авиатехники и 3,5 тыс. артиллерийских полков. Именно благодаря ярославским понтонам стало возможно форсирование крупных рек при наступлении Крайной армии», — рассказали президенту во время совещания.

15:39 02.07.2020 Турчак: на сегодняшний день собрано более 7 млн 800 тыс. подписей по всей стране на получение почётных званий. Лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск. В Уфе проголосовало более 1 млн 200 тыс. человек.

15:41 02.07.2020 Россия ещё во многом уязвима, на укрепление стабильности нужно время. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». "Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока «на живую нитку», — сказал глава государства. Читайте подробнее: Путин назвал Россию ещё во многом уязвимой

15:43 02.07.2020 Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ижевску звания «Город трудовой доблести». Об этом: Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»

15:43 02.07.2020 «В этом отношении показателен, конечно, пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград. А внуки и правнуки тех, кто безо сна и отдыха под бомбёжками работал на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей», — заявил Путин.

15:44 02.07.2020 Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ говорят о том, что большая часть граждан РФ верят в возможность властей выполнять свою работу лучше. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Властям необходимо оправдать высокое доверие граждан РФ — Путин

15:44 02.07.2020 Челябинск и Магнитогорск заслужили звания городов трудовой доблести по праву. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, комментируя решение о присвоении им такого звания. «Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля», — сказал глава региона. Подробности в материале: Губернатор Текслер: Вклад Челябинска и Магнитогорска невозможно переоценить

15:44 02.07.2020 «Мне кажется, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почётные звания города трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона», — заявил Путин.

15:47 02.07.2020 Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать мнение людей, искреннюю и широкую народную поддержку инициативе присвоения почётного высокого звания «Город трудовой доблести». «Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — указал президент.

15:47 02.07.2020 В список 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли восемь городов Поволжья. Читайте подробнее: Восемь городов Поволжья получат звание «Город трудовой доблести»

15:49 02.07.2020 «Сейчас от всей души поздравляю жителей этих городов: жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей», — перечислил Путин.

15:50 02.07.2020 Президент пожелал здоровья и новых трудовых свершений всем жителям городов, которым будет присвоено звание «Города трудовой доблести».

15:52 02.07.2020 Сегодня, 2 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести». Об этом: Казани будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

15:53 02.07.2020 Памятник труженикам тыла Великой отечественной войны в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

15:54 02.07.2020 Город Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. «Наш город заслужил это признание, — прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества». Подробности в материале: «Заслужил это признание»: Новосибирск стал «Городом трудовой доблести»

15:57 02.07.2020 Напомним, 14 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, которым предлагается установить России почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив"массовый трудовой героизм и самоотверженность». Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах. Закон был принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года. 1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон.

16:03 02.07.2020 Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент РФ Владимир Путин. «За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны, — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета. — Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены». Подробности в материале: Новокузнецк стал «Городом трудовой доблести»

16:03 02.07.2020 Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победы» о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. Он заявил, что пример Нижнего Новгорода является показательным. Подробности в материале: Путин отметил работу Нижнего Новгорода по званию «Город трудовой доблести»

16:05 02.07.2020 Памятник Преемственность поколений. Новосибирск. Ольга Шматова © ИА Красная Весна

16:05 02.07.2020 В Уральском федеральном округе четыре города получат почётное звание «Город трудовой доблести». Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск, известные под неофициальным наименованием «Танкоград», а также Магнитогорск. Читайте также: Четыре города Уральского ФО получат звание «Город трудовой доблести»

16:09 02.07.2020 Челябинск. Александр Комаров © ИА REGNUM

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16:11 02.07.2020 В Ульяновске в годы войны особенно отличились женские бригады,"работницам в которых было по 16−17 лет», — они трудились по 12−14 часов. В 1942 году на автозаводе стали собирать автомобили ЗИС-5 — всего за годы войны было отправлено на фронт порядка 7,8 тыс. транспортных средств. В годы войны каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, а каждая четвертая шинель из сукна произведена на ульяновских фабриках. Подробнее:РАН поддержала присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести»

16:14 02.07.2020 Двадцать городов России получат звание «Города трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте подробнее: В России появится двадцать «городов трудовой доблести»

16:16 02.07.2020 Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Корешкова высказалась в поддержку присвоения звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу. Подробно: Труженица тыла поддержала присвоение Екатеринбургу почётного звания

16:18 02.07.2020 Екатеринбург. Алексей Колчин © ИА REGNUM

16:19 02.07.2020 На площади Побед в Новокузнецке проходит торжественный концерт. Новокузнечане празднуют присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести». «От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них — не вернулся». Подробности в материале: Трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне страны — Цивилёв

16:21 02.07.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» является историческим событием для региона. Подробности в материале: Губернатор: нижегородцы являются достойными потомками тружеников-горьковчан

16:22 02.07.2020 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети поздравил жителей города Боровичи и Боровичского района с присвоением городу статуса «Города трудовой доблести» за ту роль, которую этот населенный пункт на юго-востоке Новгородчины сыграл в годы Великой Отечественной войны, став городом-госпиталем для раненых бойцов Красной армии. Читайте также: Глава Новгородской области поздравил город Боровичи с почетным званием

16:35 02.07.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с присвоением Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Я поздравляю всех нас с приятным известием: Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», — сказал Травников. — Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие Победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности — такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета — ровесник Победы. Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск». Читайте подробнее: Безусловно, заслуживает: Травников поздравил Новосибирск с почётным званием

16:44 02.07.2020 2 июля столице Саратовской области присвоено звание «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона человек. Об этом: «Трудовая биография», миллион голосов приблизили Саратов к получению звания

16:50 02.07.2020 Пермь удостоена почётного звания «Город трудовой доблести». Столица Прикамья вошла в число 20 городов, которым присвоили такой статус. «Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации. Стоит отметить, инициативу присвоения почетного звания Перми поддержали почти 158 тыс. жителей Пермского края, проголосовав на сайте запермь.рф. Подробности в материале: «Пусть с нами гордится вся страна»: Пермь стала «Городом трудовой доблести»

16:55 02.07.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с присвоением званий «Город трудовой доблести» Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему Тагилу, также известному как Танкоград. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики. «Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей», — напомнил губернатор. Нижний Тагил тоже совершил «настоящее военно-промышленное чудо», подчеркнул Куйвашев. В городе производили легендарные танки Т-34. Читайте подробнее: Свердловский губернатор поздравил жителей «Городов трудовой доблести»

17:01 02.07.2020 Проживающие в Москве жители Челябинской области не только проголосовали по изменению Конституции, но и подписались за присвоение звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску. Сбор подписей проходил 30 июня и 1 июля. Подробно: Южноуральцы собирают в Москве подписи за звание «Город трудовой доблести»

17:03 02.07.2020 Мемориал воинам-ульяновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Фрагмент. (сс) Соколов Борис

17:08 02.07.2020 Жители Нижнего Тагила могли подписаться за присвоение ему звания «Город трудовой доблести» на избирательных участках. Об этом: В Нижнем Тагиле голосуют за присвоение звания «Город трудовой доблести»

17:10 02.07.2020 Проголосовать за присвоение звания могли также жители Челябинска и Магнитогорска. Ранее читайте: Челябинцы и магнитогорцы голосуют за звание «Город трудовой доблести»

17:25 02.07.2020 Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что учреждение почётного звания «Город трудовой доблести» относится к важным, знаковым событиям нынешнего Года памяти и славы. [[[quote-1]]] [[[quote-2]]]

17:27 02.07.2020 В Челябинской области подписи за присвоение Челябинску и Магнитогорску званий «Город трудовой доблести» поставили почти 800 тыс. человек. Об этом заявил спикер регионального Заксобрания Владимир Мякуш, сообщает пресс-служба парламента. «Присвоение Челябинску и Магнитогорску званий «Город трудовой доблести» — долгожданная и радостная новость для всех южноуральцев», — отметил руководитель. Читайте также: За города трудовой доблести подписались 800 тыс. челябинцев

17:30 02.07.2020 Заявки в российский оргкомитет «Победа» поступили от 28 городов. При этом президент РФ обратил внимание на то, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи, и это обязательно нужно учесть. [[[quote-3]]] [[[quote-4]]] [[[quote-5]]] [[[quote-6]]]

17:32 02.07.2020 Омск оказался в списке 20 городов России, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». В 1941 году Омск насчитывал более 260 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны город принял около 200 эвакуированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятки учебных заведений, театров, музеев, сотни тысяч беженцев. Читайте также: Омску присвоят звание «Город трудовой доблести»

17:36 02.07.2020 Член оргкомитета «Победа» Елена Малышева отметила, что порядка 70 городов могут претендовать на получение почетного звания. В этом юбилейном году подали заявки с соответствующими оформленными документами 28 городов — это 23 субъекта, шесть федеральных округов. «В процессе экспертизы поданных заявок были изучены архивные документы как федеральных, так и региональных архивов именно на предмет соответствия и документально подтвержденных фактов тех оснований, которые предусмотрены законом. По результатам работы можно с уверенностью сказать, что у всех городов есть предприятия, которые в годы войны были награждены орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны. Во всех городах есть документально подтвержденные факты трудового подвига, причем необходимо иметь в виду, что речь идет именно о женщинах и подростках, которые в это время трудились на предприятиях, заняв места мужчин, ушедших на фронт. Уже самым настоящим трудовым подвигом было перевыполнение еще вчерашними школьниками производственных заданий на 150 и более процентов, и для них это было нормой жизни. Большинство из них также вступили в «движение тысячников», когда речь шла о перевыполнении задания уже в десятки раз. Награды предприятий, которые мы сегодня видим, награды труженикам — это, безусловно, признание самоотверженного труда. Награды были очень высокой ценности: в общей сложности за годы войны награждено 240 предприятий и чуть более 380 тысяч тружеников. 661-му коллективу переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны было оставлено на вечное хранение. Еще один факт вклада в Победу — это то, что многие жители перечисляли свои личные сбережения в Фонд обороны. На эти деньги были построены 2500 самолетов, тысячи танков, восемь подводных лодок и другое вооружение. По совокупности поступлений такие средства во много раз превысили помощь по ленд-лизу», — сказала Малышева.

17:38 02.07.2020 Малышева назвала лидеров рейтинга городов, имеющих наибольшие заслуги и обладающих наибольшим количеством орденов: [[[quote-7]]]

17:39 02.07.2020 Малышева: Нижний Новгород — один из самых главных многофункциональных военно-промышленных центров. Это 43 процента подводных лодок, это каждый третий самолет и каждый третий танк.

17:40 02.07.2020 Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») надеется на расширение перечня городов трудовой доблести. Об этом он написал в соцсетях. Депутат напомнил, что вместе с коллегами по фракции в свердловском областном Заксобрании в 2016 году вносил проект закона о статусе «Город трудовой Славы». Тогда инициативу зарубили. Но сейчас несправедливость удалось исправить на федеральном уровне. По словам Ионина, это важно для исторической памяти. Нижний Тагил и действительно ковали Победу. Читайте также: В Госдуме ждут расширения списка городов трудовой доблести

17:40 02.07.2020 Малышева: Екатеринбург был центром уральской промышленности, очень важным центром, который принял большинство эвакуированных предприятий. Здесь [произвели] 40 процентов зенитных установок, 30 процентов артиллерийских установок и 30 процентов моторов к танкам.

17:40 02.07.2020 Малышева: Самара — объективно один из ведущих научных и производственных центров авиастроения. 90 процентов штурмовиков родом именно из Самары.

17:41 02.07.2020 Малышева: А Пермь — вообще единственный центр поставки карбюраторов для самолетов и, кроме этого, единственный центр поставки всевозможных артиллерийских пружин, оружейных щитов, без которых не выстрелило бы оружие и не полетели бы самолеты.

17:41 02.07.2020 Малышева: Челябинск — это треть всей производимой танковой продукции, каждый третий снаряд был сделан из челябинской стали. Но самое главное, Челябинск — это еще город, в котором были разработаны 13 типов танков и шесть типов дизель-моторов для танков. Уже в годы войны признание статуса и значения Челябинска именно в танкостроении выражалось в том, что он назывался танкоградом.

17:41 02.07.2020 Малышева: Саратов — город, который выпустил уникальную продукцию и по своему содержанию — топографические карты, — и по количеству — 900 миллионов [штук]. Кроме того, каждый третий истребитель тоже родом из Саратова.

17:41 02.07.2020 Малышева: Нижний Тагил, конечно же, ассоциируется с танками Т-34 — 50 процентов было сделано именно там. Но кроме этого, броня каждого третьего танка — это тоже Нижний Тагил.

17:42 02.07.2020 Малышева: Омск известен как центр авиационной и ракетной промышленности. И помимо самих самолетов, именно Омск поставлял еще 75 процентов переносных и мини-электроизмерителей.

17:42 02.07.2020 Малышева: Казань — это соединение науки и промышленности. Ярким выражением [этого] стало производство П-8 — самолета, у которого не было аналогов. Но самое главное, конечно, это массовое производство штурмовиков П-2 — 93 процента.

17:42 02.07.2020 Малышева: Новосибирск — это центр радио‑ и оптической продукции, которая устанавливалась на каждом самолете и на каждом танке. Безусловно, вклад Новосибирска в оборону страны здесь трудно переоценить.

17:43 02.07.2020 По словам Малышевой, каждый из этих городов представлял собой ведущий центр оборонной промышленности. Во многом они, конечно, сложились на базе эвакуированных предприятий, и благодаря этому здесь сформировались флагманские производства, которые обеспечивали нашу Победу.

17:44 02.07.2020 Малышева также просила обратить внимание на Ярославль — город, который не имеет орденов, но был награжден 17-ю переходящими красными знаменами. Подсчитано, что ярославские шины могли бы одеть 800 танковых, 14 тысяч авиа‑ и три с половиной артиллерийских полков. Благодаря ярославским понтонам стало возможно форсирование крупных рек при наступлении Красной армии. Кроме того, Ярославль — один из ведущих центров паровозостроения. Она ходатайствовала о возможности присвоения почетного звания всем 11 городам.

17:48 02.07.2020 По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, на сегодняшний день собрано более 7 миллионов 800 тысяч подписей по всей стране. Здесь лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск. При этом Уфа показала максимальный результат, там проголосовало более одного миллиона двухсот тысяч человек.

17:53 02.07.2020 Турчак поддержал предложение экспертов о присвоении звания всем 11 названным городам, при этом просил присвоить почетное звание еще девяти городам: это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области. «Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой», — сказал он и привел пример города Боровичи Новгородской области. «Всего в городе проживает 49 тысяч человек, из которых проголосовали 42 тысячи — это 85,5 процента населения города, то есть практически все жители города», — подчеркнул Турчак.

17:53 02.07.2020 Монумент Победы. Боровичи, Новгородская область. (сс) Дмитрий Cкляренко

18:13 02.07.2020 Присвоение Екатеринбургу (Свердловску) звания «Город трудовой доблести» — это награда всем ветеранам и труженикам тыла. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, передаёт департамент информполитики Свердловской области. «Награда тем, кто во время войны не дал себя сломить, и после войны восстанавливал хозяйство и экономику большой страны. Это, безусловно, в честь наших ветеранов», — сказал градоначальник. Мэр считает, что присвоение городу почётного звания — это важнейшее событие. Высокинский выразил благодарность за данное решение президенту РФ Владимиру Путину, всему руководству России, а также губернатору Евгению Куйвашеву. Читайте также: Мэр Екатеринбурга: присвоение почётного звания городу — важнейшее событие

18:20 02.07.2020 В Саратове в честь озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблести» прогремит салют. Подробности в материале: В Саратове в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» будет салют

18:31 02.07.2020 Согласно федеральному закону 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»: 1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания; 2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

18:34 02.07.2020 В столице Татарии 3 июля в 21:00 прогремит праздничный салют. Мероприятие пройдет в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести». Подробности в материале: В Казани устроят салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

18:36 02.07.2020 Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания «Город трудовой доблести» и увековечением подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, осуществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также за счет других источников. (Статья 4 Федерального закона01.03.2020№ 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»)

18:47 02.07.2020 Танковая колонна «Горьковский динамовец». Нижний Новгород (Горький). 21.12.1942

18:49 02.07.2020 Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил всех, кто принимал участие в сборе подписей для присвоения столице республики звания «Город трудовой доблести». Было собрано 547 тыс. голосов в поддержку этой инициативы. Читайте подробнее: Глава Удмуртии поздравил ижевчан со званием «Город трудовой доблести»

19:19 02.07.2020 Сквер Победы в Ижевске. (сс) Exe 72

19:23 02.07.2020 Идею присвоить звание «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу поддержали почти 236 тысяч жителей города. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев, передаёт департамент информполитики Свердловской области. Нижнему Тагилу присвоили почётное звание согласно решению президента РФ Владимира Путина. По словам Пинаева, выразить словами ту гордость, которую мэр испытывает за город, сложно. «В каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла», — сказал градоначальник. Об этом: Глава Нижнего Тагила: жители поддержали идею присвоения почётного звания

19:27 02.07.2020 Монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске. gubernator74.ru

20:07 02.07.2020 Сбор подписей за присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой доблести» начали в регионе в середине февраля 2020 года. Голосование соединили с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В итоге решение о присвоении нового звания поддержали больше 714 тысяч жителей области.

20:08 02.07.2020 Монумент Славы в Самаре. (сс) Rod vlad

20:24 02.07.2020 Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание «Город трудовой доблести». В их числе — Саратов. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил земляков с этим событием: «От всей души поздравляю земляков. Высоко отмечен вклад саратовцев в Победу в Великой Отечественной войне. Память об их трудовом героизме будет храниться в веках. Это значимо для нас, для наших ветеранов и всех будущих поколений», — отметил он.

20:24 02.07.2020 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил жителей Иванова и всего региона с решением оргкомитета «Победа» о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Подробности в материале: Воскресенский: «Ивановская область — регион трудовых людей»

20:25 02.07.2020 Парк Победы в Саратове. (сс) Виктор Алексеев

20:37 02.07.2020 Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» сообщил академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков. [[[quote-8]]]

20:37 02.07.2020 В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили журналистам в мэрии. Фейерверк начнётся в 22:50 по местному времени. Кроме того, на фасаде корпуса Южно-Уральского госуниверситета состоится лазерное шоу под названием «Сияние Победы». Об этом: Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

20:38 02.07.2020 Митинг трудящихся завода им. Ленина в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Молотов (Пермь). Пермский край. 09.05.1945

20:41 02.07.2020 Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что «Пермь — один из городов Пермского края, где ковалась Победа». Пермь с 1940 по 1957 год называлась Молотов, была и остается крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей. В первую очередь это предприятия тяжелой промышленности.

20:42 02.07.2020 В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура — сапоги (каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы — каски (каждая вторая на фронте). Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и сёла принимали эвакуированных из Ленинграда. Всего в годы войны 11 орденами были награждены девять предприятий, при этом завод № 172 им. Ленина («Мотовилихинские заводы») был награжден тремя орденами. Кроме того, предприятия Перми за победу во Всесоюзном соревновании неоднократно награждались переходящими Красными знаменами.

20:43 02.07.2020 Музей боевой славы металлургов в Нижнем Тагиле. (сс) Тара-Амингу

20:54 02.07.2020 В Челябинске начался салют.

20:57 02.07.2020 Иркутск — среди первых 20 городов, которым присвоят звание «Город трудовой доблести». «Наш Иркутск — среди них. Считаю, что это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков. Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости. Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: всё для фронта, всё для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

20:58 02.07.2020 Сотрудниками музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова при содействии представителей общественности было разработано историческое обоснование, содержащее факты трудовой доблести иркутян и информацию о вкладе предприятий города в Победу в Великой Отечественной войне со ссылкой на официальные и архивные документы. Также издана брошюра «Иркутск — город боевой и трудовой доблести». Наличие оснований для присвоения Иркутску почетного звания подтвердила экспертным заключением Российская академия наук. За присвоение нового почетного звания Иркутску было собрано около 60 тысяч голосов. Гранитную стелу в Иркутске власти планируют установить возле мемориала «Вечный огонь славы».

21:01 02.07.2020 Владимир Путин 2 июля подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента РФ. [[[quote-9]]]

21:03 02.07.2020 Ярославль. (сс) Андрей Субботин

21:11 02.07.2020 «Весомый вклад в общее дело Победы внесли ульяновцы. С первых дней войны началась перестройка работы промышленных предприятий, колхозов и совхозов, организаций и учреждений. В годы войны каждый третий патрон для фронта, каждая четвертая шинель для бойцов произведены в Ульяновске, выпущено 7260 автомобилей ЗИС-5 и 300 тысяч авиаприборов, в области было развёрнуто 26 госпиталей для раненых бойцов. На ульяновских заводах и предприятиях трудилось много женщин и детей. Инициатива присвоения Ульяновску почетного звания «Город трудовой доблести» была поддержана главой региона Сергеем Морозовым и депутатами Законодательного собрания области, нашла отклик у тысяч ульяновцев. Дети, молодёжь и будущие поколения должны помнить и чтить подвиг земляков», — отметил 2 июля глава города Ульяновска Сергей Панчин.

21:14 02.07.2020 Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Об этом 2 июля сообщает официальный сайт Кремля. Читайте также: Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России

21:15 02.07.2020 По словам руководителя региональной дирекции «Год памяти и славы», председателя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Людмилы Князьковой, более 200 тысяч жителей поддержали инициативу о присвоении Ульяновску статуса «Город трудовой доблести». «Мы верили, надеялись, что вклад Ульяновска в Великую Победу будет по достоинству оценён, и мы получим звание «Город трудовой доблести». До пандемии коронавируса мы активно собирали подписи на массовых мероприятиях, объясняли ульяновцам, что наш город этого достоин. И мы находили отклик среди наших земляков. Это не удивительно, ведь в каждой ульяновской семье есть свои герои, которые ковали Победу как на полях сражений, так и в тылу. Столько было собрано информационных справок и материалов, которые свидетельствуют о большой роли ульяновцев. Сегодня эмоции переполняют. Мы благодарны и гордимся решением президента», — поделилась Людмила Князькова.

21:18 02.07.2020 Казанское моторостроительное производственное объединение. (сс) Алексеев Игорь Евгеньевич

21:20 02.07.2020 «В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы», — отреагировал на решение президента РФ 2 июля мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, это событие важно не только для людей старшего поколения, но и для молодежи, и детей. У них появился еще один повод для гордости за свой город. «Это так важно — понимать, в чем величие твоей малой родины, иметь примеры, на которые ты равняешься, и сверять свои дела и поступки с делами своих сверстников, которые ради общей цели работали наравне со взрослыми», — отметил Ильсур Метшин. Он также поблагодарил всех, кто поддержал Казань, а это более 2,4 млн голосов со всей России.

21:21 02.07.2020 В годы Великой Отечественной войны на предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Нередко работники умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. Наряду с круглосуточным выпуском боевой продукции предприятия и ОКБ занимались новыми разработками для оборонной промышленности. А целый ряд заводов выпускал в годы войны уникальную продукцию: например, единственный в стране кетгутный завод изготавливал незаменимый при проведении операций хирургический шовный материал — кетгутные нити.

21:26 02.07.2020 Салют в Челябинске скриншот vk.com/news74

22:30 02.07.2020 С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта, великая Победа ковалась в тылу в тяжелейших условиях. В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны.

22:33 02.07.2020 Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил, в самое ближайшее время будут проведены торжественные мероприятия в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания. «Уверен, что этот день навсегда останется в памяти нижегородцев. В городе обязательно будут появляться символы, связанные с почетным званием «Город трудовой доблести», — сказал руководитель области.

22:34 02.07.2020 Парк Победы в Нижнем Новгороде. © ИА REGNUM

23:45 02.07.2020 546 194 человека проголосовали за присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил мэр города Александр Высокинский. Подписи собирали в течение нескольких месяцев, а также на избирательных участках в ходе голосования по Конституции РФ. «Екатеринбуржцы хотели официально увековечить великий подвиг, который приближали как могли наши деды и отцы, матери и дети, ковавшие Победу в тылу», — сказал градоначальник. Подробности в материале: В Екатеринбурге собрали более 500000 подписей за присвоение звания городу

01:44 03.07.2020 Почётное звание «Город трудовой доблести» по указу президента России Владимира Путина получили двадцать российских городов. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Двадцать российских городов получили звания «Город трудовой доблести»

04:10 03.07.2020 В Новосибирске в честь присвоения городу почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» сегодня, 3 июля, в Центральном парке заработает фонтан с музыкальным сопровождением. Об этом: Фонтан в Центральном парке Новосибирска «запоёт» в честь почётного звания

06:21 03.07.2020 Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, комментируя решение о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести», отметил, что «это наша общая победа». Он поблагодарил новосибирцев за активную поддержку инициативы. «Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное, заслуженное звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений», — приводятся слова Панферова на сайте областного парламента. Читайте подробнее: Депутат назвал «общей победой» присвоение Новосибирску почётного звания

06:28 03.07.2020 Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, комментируя решение о присвоении Новокузнецку звания «Город трудовой доблести», отметил, что во время войны предприятия города давали фронту всё необходимое для борьбы с врагом. Читайте также: Председатель парламента заявил, что Новокузнецк заслужил «высокое звание»