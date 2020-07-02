Москва, 2 июля, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В Госдуме назвали шагом вперед поправки, существенно упрощающие проведение государственных закупок, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Duma.gov.ru В Государственной Думе РФ

«Мы заинтересованы в том, чтобы принять второй пакет поправок в 44-ФЗ, как можно быстрее. Сейчас от правительства зависит, когда он будет внесён. Я считаю, что хорошо, если мы в первом чтении примем законопроект в весеннюю сессию. Тогда у нас будет месяц-полтора на доработку, и в сентябре мы сможем его принять во втором чтении», — заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

При этом он не исключил внесения дополнительных изменений в ходе обсуждения нововведений во втором чтении.

«Ко второму чтению, может быть, у нас получится учесть какие-то ещё дополнительные поправки. То, что мы сейчас наметили, принимать, если в таком виде законопроект будет принят, то это, будет колоссальный шаг вперёд с точки зрения упрощения системы, более эффективной работы, конечно, использования средств более эффективного. Безусловно, эти все перемены, они назрели», — подчеркнул парламентарий.

Минфин совместно с ФАС и другими заинтересованными ведомствами подготовил и внес в правительство РФ комплексный законопроект по внесению изменений в 44-ФЗ, ожидается, что документ поступит на обсуждение в Госдуму в июле.

Что предлагается

Предлагается изменить процедуру проведения электронного аукциона, установить дополнительную возможность проведения совместных конкурсов и аукционов одновременно несколькими уполномоченными органами, в том числе и различных субъектов Российской Федерации, что позволит осуществлять совместные межрегиональные конкурсы и аукционы.

Предлагается усовершенствовать порядок предоставления обеспечения заявок на участие в конкурентных способах определения поставщиков. Также законопроект предусматривает уточнение установления новых случаев закупок у единственного поставщика.

Предлагается увеличить размер начальной минимальной цены контракта для запроса котировок с 500 тыс. до 3 млн рублей, установить предельный годовой объём закупок, которые могут быть осуществлены запросом котировок не более 50% с госзакупки (сейчас 10%).