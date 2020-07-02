Калуга, 2 июля, 2020, 16:21 — ИА Регнум. По поручению врио губернатора Владислава Шапши медицинские учреждения возобновляют оказание плановой помощи населению со 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Медицинские учреждения возобновляют оказание плановой помощи населению

Также возобновляется и плановая госпитализация пациентов в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Одновременно снимаются ограничения на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, плановую диспансеризацию и вакцинацию взрослого населения.