Москва, 2 июля, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В России до 1 августа продлили запрет на международные полёты, сообщает 2 июля РБК.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Самолёт

Издание цитирует сообщение, которое Росавиация направила в аэропорты. Согласно нему, временное ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства действует до 23:59 31июля.

В России закрыто авиационное сообщение с другими странами с 27 марта. Причиной стала эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса. С тех пор ежемесячно запрет продлевался.