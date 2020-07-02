В Минобрнауки РФ ответили про перевод обучения в дистанционный формат
Москва, 2 июля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Перевода обучения в полностью дистанционный формат в России не будет. Об этом заявил 2 июня заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас не рассматриваются никакие изменения о том, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная формы, никакой четвертой формы в виде дистанционного образования не предполагается», — объяснил Афанасьев.
Заместитель министра отметил, что дистанционные технологии дают еще один канал получения знаний, еще один канал взаимодействия преподавателей и студентов, но классическая форма обучения остается основной.
По словам Афанасьева, если университет хочет включить дистанционные технологии в очную программу, он должен об этом заранее уведомить министерство и абитуриентов, прописать это в программе. Речи о переводе обучения в полностью дистанционный формат быть не может.