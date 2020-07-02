Москва, 2 июля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Перевода обучения в полностью дистанционный формат в России не будет. Об этом заявил 2 июня заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

«Сейчас не рассматриваются никакие изменения о том, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная формы, никакой четвертой формы в виде дистанционного образования не предполагается», — объяснил Афанасьев.

Заместитель министра отметил, что дистанционные технологии дают еще один канал получения знаний, еще один канал взаимодействия преподавателей и студентов, но классическая форма обучения остается основной.

Афанасьев «Дистанционные технологии расширяют возможности студента в получении дополнительных знаний и дополнительных компетенций. Но далеко не все образование может быть дистанционным. Сложно научить, например, медика, хирурга, инженера-транспортника работать дистанционно. Никто не отказывается от классической формы. Мы можем сейчас рассуждать о смешанных формах, когда используется и классическая аудиторная контактная работа, и дистанционная контактная работа, и онлайн-курсы. Это сейчас обсуждает педагогическое сообщество».

По словам Афанасьева, если университет хочет включить дистанционные технологии в очную программу, он должен об этом заранее уведомить министерство и абитуриентов, прописать это в программе. Речи о переводе обучения в полностью дистанционный формат быть не может.