Барнаул, 2 июля, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Забава двух 15 летних подростков из Барнаула, использовавших бревно для водных развлечений на Оби, чуть не закончилось плачевно. Подробности ЧП, произошедшего сегодня, 2 июля, у Нового моста, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Подростки чуть не утонули, плавая по Оби на бревне

«Сообщение о случившемся поступило в службу спасения сегодня в 16:34 местного времени. Предположительно, дети катались на бревне в районе городского пляжа, затем их течением вынесло на реку, на открытую воду. Спасателей вызвал их третий товарищ, оставшийся на берегу. Специалисты ПСО обнаружили подростков у опоры Нового моста, подняли в лодку и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские власти отказались от организованного досуга для детей из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу и погодных условий.