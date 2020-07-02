Новосибирск, 2 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. На Новосибирск сегодня вечером, 2 июля, обрушился сильный ливень. Городские улицы затопило. Потоп после дождя осложнил и дорожную ситуацию.

Vk.com/incident_nsk Скриншот страницы сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сервис 2ГИС оценивает пробки на 7 баллов, — уточняют «НГС Новости». — Сложнее всего тем, кто сейчас добирается с правого берега на левый по Димитровскому мосту. Также стоят Октябрьский мост, Станционная, Фабричная и Троллейная».

В сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что на улице Широкой около остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» провалился асфальт, а на улице Троллейная затопило трамвайные пути.

«Потоп в Первомайском районе. Одоевского, 1/10. Красная Toyota Corolla приплыла в УАЗ. Плавают дыни. Информацией поделился наш подписчик Иван», — говорится на странице сообщества. Новосибирцы активно делятся фотографиями в социальных сетях.