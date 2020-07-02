Киев, 2 июля, 2020, 14:03 — ИА Регнум. С увольнением Якова Смолия с поста главы Нацбанка Украина сделает первый шаг к отказу от внешнего управления, заявил 2 июля в своем комментарии народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Max Здание Национального банка Украины

Парламентарий отметил, что именно Национальный банк Украины является одним из ключевых элементов внешнего управления, поскольку контролирует эмиссию, инфляцию и валютные резервы.

По мнению Дубинского, Смолий и его соратники, по сути, «убили» украинскую банковскую систему.

«У людей просто нет денег, чтобы покупать валюту. У предприятий нет ресурсов из-за карантина и падения покупательной способности, чтобы покупать валюту. У импортеров нет денег, чтобы покупать валюту. Простите за сравнение, но в мертвой экономике температура стабильная и около ноля», — считает соратник Зеленского.

Депутат подчеркнул, что отставка Смолия не приведет ни к каким катастрофическим последствиям для экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что главу Нацбанка Украины увольняет и назначает Верховная рада. По предварительной информации, сегодня во второй половине дня профильный комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ, после чего уже 3 июля вопрос может быть вынесен на голосование в сессионный зал.