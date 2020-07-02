Ханты-Мансийск, 2 июля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Из Югры в Якутию, где пылают лесные пожары, вылетели 50 парашютистов-десантников. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в своём аккаунте сети Instagram.

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За помощью к специалистам из ХМАО и Тюменской области обратился глава Якутии Айсен Николаев.

«Югра готова помочь соседям. У нас пока обстановка по лесным пожарам спокойная. Вместе с югорчанами полетят 40 сотрудников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. Совместными усилиями эффективнее преодолеем последствия стихии», — сообщила Наталья Комарова.

Сопровождает лесных пожарных заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.