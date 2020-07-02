Ростов-на-Дону, 2 июля, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта — Airbus A-320 авиакомпании «S7» и Boeing-777 «Emirates Airlines». Об этом сообщает telegram-канал «112».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Самолёт авиакомпании S7

Инцидент якобы произошёл ещё 10 июня. Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону» экстренно приземлился пассажирский Airbus-320 авиакомпании «S7». По данному факту организована проверка.