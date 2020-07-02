Ярославль, 2 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. УФАС России по Ярославской области вынесло предостережение председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко. Документ размещен в базе решений антимонопольной службы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Поводом стала система выделения субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. Эти субсидии из бюджета региона с 2018 по 2020 год получает «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области». Фонд зарегистрирован в качестве некоммерческой микрофинансовой организации и занимается выдачей льготных кредитов бизнесу, а также предоставлением гарантий. Учредителем фонда является правительство Ярославской области.

Бюджетные субсидии фонду выделяются на основании постановления областного правительства, в котором сказано, что их могут получить «некоммерческие организации, созданные с участием субъекта Российской Федерации, целью деятельности которых является развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ярославской области». Антимонопольщики посчитали такое ограничение дискриминационным.

«В случае создания на территории Ярославской области иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере микрофинансирования и не имеющих доли участия субъекта Российской Федерации, положения пункта 4 Порядка, предусматривающие предоставление субсидии исключительно некоммерческим организациям, созданным с участием субъекта Российской Федерации, могут привести к нарушению пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции», — говорится в предостережении Ярославского УФАС.

Судя по всему, антимонопольщики имеют в виду, что выдачей льготных кредитов за счет бюджета могут заниматься не только органы власти и созданные ими организации. Так, например, льготные кредиты пострадавшим от коронавируса отраслям выдавал «Сбербанк».

УФАС требует от председателя правительства Ярославской области внести изменения в постановление и проинформировать об этом антимонопольный орган.