Москва, 2 июля, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В России состоялся «триумфальный референдум» о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование

«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок», — сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил итоги голосования общественной активностью в ходе создания изменений в Конституцию РФ.

По его словам, «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» ранее было трудно спрогнозировать.

Песков подчеркнул, что Кремль не будет разбираться с регионами, показавшими низкую явку на голосование.