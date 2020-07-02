Москва, 2 июля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России требует с Объединённой авиастроительной корпорации более 4,6 млрд рублей, которые фигурируют в иске как неустойка по госконтракту. Дело к производству приняла суда Фортунатова, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск на сумму 4 614 324 385,72 рубля поступил в суд ещё в декабре 2019 года, но до сих пор по существу не рассмотрен. Последнее заседание было назначено на 25 июня, но был ли вынесен вердикт, не сообщается. В базе арбитража Москвы данных нет. Пока известно лишь, что речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту», без уточнения, о каком именно контракте идёт речь.

Напомним, это не единственные претензии министерства к корпорации. В 2020 году ведомство подало как минимум один иск на 7,9 млн рублей, которые также заявлены как неустойка. Дело рассмотрят 5 августа. Также на 6 июля назначено заседание по иску министерства к корпорации «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 418 187 326 131 030 106 046 464/Р/4/1/8−14-ДОГОЗ от 21.11.2014 года в размере 5 222 511 377,69 рубля». Третьим лицом в споре выступает АО «Российская самолётостроительная корпорация МИГ». А 9 июля состоится заседание по иску на сумму 38,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ также имеет претензии почти на 60 млн рублей к корпорации, с 2006 года объединяющей ряд крупнейших авиастроителей страны. Дело планируется рассмотреть 10 августа 2020 года. А до этого — 9 июля 2020 года — должны пройти слушания по другому заявлению данного министерства — на сумму более 270 млн рублей.