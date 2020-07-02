Кострома, 2 июля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки по официальным данным выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

За этот же период в регионе выздоровели 8 человек, новых летальных исходов не зафиксировано. Общее количество инфицированных достигло 1 612 человек.

Напомним, минимум по приросту заражённых за последние несколько недель показало 1 июля — в день голосования по поправкам к Конституции РФ в регионе обнаружили всего 8 заражённых.