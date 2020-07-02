Калуга, 2 июля, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Калужской области сортировку твёрдых коммунальных отходов осуществляют шесть предприятий, мощностей которых достаточно для обработки всего объема отходов, сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Musor40.ru На полигоне ТКО

Сортировочные комплексы расположены в Калуге и Обнинске, а также в Кировском, Сухиничском и Износковском районах. Часть отходов, оставшихся после заключительного этапа сортировки, направляются на производство топлива для цементного завода LafargeHolсim, где используется как альтернатива природного газа. Также утилизацией отходов на территории региона занимаются ООО «ДПЛ Полимер», которое перерабатывает пластмассы, ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» — стекло и стеклобой, ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» — макулатуру, ООО Рециклен — полиэтиленовую пленку.

С 1 июля полигон в деревне Тимашово Боровского района закрыт для приема отходов. Бытовой мусор будут направлять в «ЭкоТехноПарк Калуга», расположенный в Износковском районе. При этом оплата за вывоз твёрды коммунальных отходов для жителей не изменится. Почти за 40 лет на данной территории скопилось около двух миллионов тонн коммунальных отходов.