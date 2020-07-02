Ярославль, 2 июля, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области не было зафиксировано нарушений на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

City-yaroslavl.ru Голосование

«Нарушений в ходе голосования не было зафиксировано. У нас были наблюдатели, был «Голос» в Тутаеве и Рыбинске, но жалобы не поступили. Все прошло на удивление спокойно. Это было первое голосование, на котором даже не было сбоев в работе КОИБов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMОлег Захаров.

Захаров объяснил и отсутствие на утро 2 июля данных на сайте облизбиркома об итогах голосования по большинству участковых избирательных комиссий.

«Мы все данные завели в систему «ГАС Выборы» еще в два часа ночи. Но это закрытая система. В интернет данные выгружает Центральная избирательная комиссия. Это может происходить с некоторой задержкой. О каком-либо сбое мне неизвестно», — рассказал Олег Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области по предварительным данным проголосовали 59,9% избирателей, 68,29% поддержали поправки.