Поправки к Конституции: как голосовала Чувашия
Чебоксары, 2 июля, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России. Предлагаемые изменения поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.
По последним данным, в Чувашии при 917 564 зарегистрированных избирателях свой гражданский долг выполнили 588 237 человек, то есть явка составила 64,11% (в целом по РФ — 65%). В этом году активность чувашских жителей была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, когда на участки пришли 76,22% избирателей, но больше по сравнению с выборами главы Чувашии 2015 года с явкой в 58,65%.
По предварительным данным, большинство проголосовавших в Чувашии поддержали предлагаемые поправки к Конституции России: одобрили изменения 72,57% (в целом по РФ — 77,92%) принявших участие в общероссийском голосовании, или 426 779 избирателей. Высказался против 154 351 избиратель, или 26,25% от числа проголосовавших.
Отметим, что среди муниципальных образований республики активнее всего поддержали поправки к Конституции в Алатырском районе (за — 92,07% проголосовавших), Красноармейском районе (88,61%), Яльчикском районе (87,74%) и Шемуршинском районе (84,56%).
В Чебоксарах и Новочебоксарске было меньше всего голосов в поддержку предлагаемых поправок: в Московском, Калининском и Ленинском районах выступили за внесение изменений в главный документ страны соответственно 63,52%; 64,64% и 64,96% избирателей, в Новочебоксарске — 64,88%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России после обработки 100% протоколов явка достигла 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.
Отметим, что на выборах президента России в марте 2018 года Владимира Путина в Чувашии поддержали 77,29% проголосовавших, явка составила 76,22%. В сентябре 2015 года на выборах главы Чувашии проголосовали 58,65% избирателей, тогда Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов.
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ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России
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