Москва, 2 июля, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для помощи США предложил направить туда представителей от КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«В США критическая ситуация, и трудящиеся Америки нуждаются в срочной моральной поддержке. В связи с этим рекомендую КПРФ и другим левым организациям России направить своих представителей в США. Хотя бы по одному в каждый штат, то есть 50 человек. Это вся фракция КПРФ в Госдуме, Мосгордуме, губернаторы в Орловской области, глава республики в Хакасии, мэр Новосибирска», — отметил Жириновский.

По его мнению, этого будет достаточно, чтобы помочь.

«А помочь нужно, потому что у американских трудящихся сейчас есть шанс прийти к власти, начать свою Великую социалистическую революцию», — указал парламентарий.

Если в самой развитой капиталистической стране власть перейдет в руки народа, то это будет великий исторический перелом, подчеркнул Жириновский.